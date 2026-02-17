Ngày Tết ăn theo kiểu này giảm nguy cơ bị đột quỵ 17/02/2026 12:21

Một nghiên cứu dài hạn quy mô lớn vừa công bố trên tạp chí Neurology Open Access cho thấy chế độ ăn Địa Trung Hải có khả năng làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ, đặc biệt là nhóm đối tượng đang bước vào và sau thời kỳ mãn kinh.

Mối đe dọa từ đột quỵ đối với phụ nữ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nữ giới.

Thống kê cho thấy cứ 5 phụ nữ trong độ tuổi từ 55 đến 75 thì có 1 người sẽ phải đối mặt với tình trạng này.

Khi tuổi tác càng cao, đặc biệt là sau khi mãn kinh, nguy cơ đột quỵ càng gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng thói quen ăn uống có thể đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi cục diện này.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 105.000 phụ nữ tham gia Chương trình nghiên cứu giáo viên California từ năm 1995. Đối tượng nghiên cứu là các giáo viên và nhà quản lý trường học ở độ tuổi từ 38 đến 67.

Thông qua các bảng câu hỏi chi tiết về thói quen ăn uống, các chuyên gia đã chấm điểm mức độ tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải.

Chế độ ăn này ưu tiên các loại thực phẩm như rau củ, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc, dầu ô liu, các loại hạt và cá. Hạn chế thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa và tiêu thụ mức độ vừa phải đồ uống có cồn.

Những con số ấn tượng

Sau hơn 20 năm theo dõi, kết quả cho thấy những phụ nữ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn Địa Trung Hải thì giảm 18% nguy cơ mắc tất cả các loại đột quỵ. Giảm 16% nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ do tắc nghẽn mạch máu não. Và giảm 25% nguy cơ đột quỵ xuất huyết do chảy máu trong não.

Tiến sĩ Sophia Wang, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết bà đặc biệt bất ngờ trước khả năng giảm nguy cơ đột quỵ xuất huyết của chế độ ăn này, vì đây là một phát hiện mới so với các nghiên cứu trước đây vốn chỉ tập trung vào đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Tầm quan trọng của lối sống thực vật

Bác sĩ Andrew Freeman, Giám đốc phòng chống tim mạch tại Trung tâm National Jewish Health (Denver, Mỹ), nhận định rằng kết quả này không gây ngạc nhiên nhưng lại vô cùng quan trọng. Nó củng cố thêm bằng chứng cho thấy chế độ ăn dựa trên thực vật, ít chất béo và thực phẩm nguyên bản là cách tốt nhất để ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Dù nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế như không theo dõi sự thay đổi chế độ ăn theo thời gian, nhưng thông điệp gửi tới phụ nữ là rất rõ ràng rằng việc chuyển sang một chế độ ăn uống lành mạnh là hành động thiết thực nhất để giảm thiểu rủi ro khi bước vào giai đoạn lão hóa.