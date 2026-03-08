Ăn thanh long đúng cách giúp ổn định đường huyết và tốt cho tim mạch 08/03/2026 12:23

Thanh long là loại trái cây nhiệt đới có vỏ đặc trưng và phần thịt mọng nước. Đây là lựa chọn ngon miệng, giàu dinh dưỡng, có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến theo nhiều cách khác nhau.

Hạt thanh long chứa chất chống oxy hóa cung cấp cho cơ thể axit béo omega-3 và omega-9, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Thanh long giàu vitamin C, flavonoid và các chất chống oxy hóa. Trái cây này cũng chứa vitamin B cùng các khoáng chất như canxi và phốt pho.

Sự kết hợp của các dưỡng chất này hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch mạnh mẽ bằng cách tái tạo và tăng cường bạch cầu, giúp bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các gốc tự do.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt thanh long chứa chất chống oxy hóa cung cấp cho cơ thể axit béo omega-3 và omega-9, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim. Ăn thanh long cũng có thể làm giảm cholesterol toàn phần, bao gồm cả cholesterol xấu (LDL).

Tốt cho hệ tiêu hóa

Thanh long giàu chất xơ và chứa nhiều oligosaccharide. Dù không được tiêu hóa trong dạ dày, chúng hoạt động như prebiotic, thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi như bifidobacteria và lactobacilli, hỗ trợ hiệu quả quá trình tiêu hóa.

Hỗ trợ giảm đường huyết

Chất xơ trong thanh long giúp người mắc tiểu đường tuýp 2 cảm thấy no lâu hơn, hỗ trợ giảm cân và ổn định lượng đường trong máu. Nghiên cứu chỉ ra rằng một số người mắc tiểu đường tuýp 2 không phụ thuộc insulin có thể giảm lượng đường trong máu ít nhất 19% khi ăn thanh long hằng ngày.

Giúp cơ thể chống lại tế bào ung thư

Thanh long đỏ chứa lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp giảm tế bào ung thư trong cơ thể. Các bằng chứng khoa học cho thấy chiết xuất từ quả thanh long đỏ có thể hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị ung thư vú.

Giảm tình trạng viêm

Các đặc tính chống viêm của thanh long có thể giúp giảm đau và sưng, hỗ trợ giảm đau mãn tính và tình trạng sưng tấy do viêm khớp dạng thấp gây ra.

Cải thiện làn da

Vitamin C và chất chống oxy hóa trong thanh long giúp hỗ trợ điều trị mụn trứng cá và làm chậm quá trình lão hóa da. Những dưỡng chất này cũng giúp phục hồi tổn thương tế bào, mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Phân loại thanh long

Thanh long là loại trái cây nhiệt đới hình bầu dục có nguồn gốc từ Mexico, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Các đặc điểm về hương vị, độ ngọt, màu vỏ và kết cấu thịt quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào loài.

Lưu ý khi sử dụng

Dù thanh long an toàn với hầu hết mọi người, nhưng một số trường hợp hiếm gặp có thể bị dị ứng (nổi mề đay, sưng tấy hoặc sốc phản vệ). Nếu xuất hiện triệu chứng này, cần đi khám ngay lập tức.

Việc ăn quá nhiều thanh long có thể dẫn đến đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy do dư thừa chất xơ. Ngoài ra, ăn quá mức có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, tương tác với thuốc điều trị tiểu đường hoặc làm thay đổi huyết áp.

Cách bảo quản

Thanh long có thể giữ được từ 4 đến 5 ngày ở nhiệt độ phòng hoặc bảo quản trong tủ lạnh đến 4 tuần. Loại quả này rất phù hợp để dùng trong các món salad, sinh tố hoặc ăn trực tiếp.