Ăn bao nhiêu thịt hàng ngày là tốt cho sức khỏe? 05/03/2026 10:04

Nhiều người lầm tưởng rằng mọi bữa ăn đều bắt buộc phải có protein (chất đạm), nhưng thực tế phần lớn chúng ta đang tiêu thụ lượng đạm vượt quá nhu cầu thực tế, đặc biệt là từ các loại thịt và cá.

Bà Judith Wylie-Rosett, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y Albert Einstein và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), chỉ ra một thực trạng đáng ngại, trong khitiêu thụ quá nhiều thịt, có tới hơn một nửa người Mỹ lại không đáp ứng được các khuyến nghị về hải sản, hạt, các loại đậu và sản phẩm từ đậu nành.

Việc nạp quá nhiều protein từ thịt thường đi kèm với chất béo bão hòa, làm tăng mức cholesterol xấu (LDL), đồng thời chiếm chỗ của các nhóm thực phẩm quan trọng khác như trái cây và rau củ vốn đã bị thiếu hụt trong chế độ ăn.

Theo khuyến nghị, lượng protein cần thiết hàng ngày (RDA) cho người trưởng thành là 0,8g trên mỗi kg trọng lượng cơ thể.

Trẻ em đang lớn, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú có thể cần nhiều hơn một chút để xây dựng cơ bắp và phát triển cơ thể.

Tính theo năng lượng, protein nên chiếm khoảng 10% đến 35% tổng lượng calo hàng ngày. Để dễ hình dung, một người nặng 70kg cần khoảng 56g protein mỗi ngày. Lượng này có thể dễ dàng đạt được chỉ với một ly sữa (8g), một hộp sữa chua (11g), một miếng thịt nạc nhỏ (21g) và một bát đậu (16g).

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, AHA khuyến khích người dân ưu tiên các nguồn protein thực vật như các loại đậu và hạt, vì chúng không chỉ giàu đạm mà còn chứa nhiều chất xơ, ít chất béo và là lựa chọn kinh tế thay thế cho thịt.

Người tiêu dùng nên chọn các sản phẩm sữa ít béo hoặc tách béo, đồng thời duy trì việc ăn cá và hải sản từ 2 đến 3 lần mỗi tuần, đặc biệt là các loại cá béo như cá hồi, cá trích hoặc cá thu giàu chất béo không bão hòa đa.

Ngoài ra, trứng cũng là nguồn dinh dưỡng tốt, người khỏe mạnh có thể ăn tối đa một quả trứng mỗi ngày, ngoại trừ những người bị rối loạn mỡ máu cần thận trọng hơn.

Các chuyên gia khuyên nên ưu tiên các món chính kết hợp thịt và rau như súp hoặc món xào, đồng thời chú ý kiểm soát khẩu phần thịt chỉ khoảng 85g đã nấu chín trong mỗi bữa ăn.