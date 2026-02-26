Hai khung giờ vàng uống cà phê để tỉnh táo cả ngày 26/02/2026 12:16

(PLO)- Thời điểm tốt nhất để uống cà phê là giữa buổi sáng và đầu buổi chiều, khi năng lượng của bạn tự nhiên giảm xuống.

Uống cà phê vào những thời điểm nhất định trong ngày có thể tác động đáng kể đến mức năng lượng. Hiệu quả này không chỉ nằm ở việc uống ngay sau khi thức dậy. Để tối đa hóa sự tỉnh táo và tập trung, các chuyên gia khuyên bạn nên lưu ý khung giờ pha tách cà phê tiếp theo.

Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức cà phê thường phụ thuộc vào mức năng lượng tự nhiên và nhịp sinh học. Ảnh: AI.



Khi nào cà phê phát huy tác dụng mạnh nhất?

Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức cà phê thường phụ thuộc vào mức năng lượng tự nhiên và nhịp sinh học. Nhìn chung, hai thời điểm sau đây được xem là khung giờ vàng để nhâm nhi một tách cà phê.

Khoảng giữa đến cuối buổi sáng (9 giờ 30 đến 11 giờ 30):

Các nghiên cứu cho thấy cortisol là loại hormone chịu trách nhiệm cho sự tỉnh táo. Nó bắt đầu tăng tự nhiên vào những giờ đầu buổi sáng và đạt đỉnh khi bạn vừa thức dậy.

Tuy nhiên, nồng độ cortisol sẽ giảm dần khi buổi sáng trôi qua khiến mọi người cảm thấy kém tỉnh táo hơn. Đó là lúc thích hợp để bổ sung caffeine.

“Không có hướng dẫn cụ thể nào về việc nên đợi đến khi nồng độ cortisol giảm xuống mới uống caffeine, vì độ nhạy cảm của mỗi người là khác nhau”, Kourtney Johnson, chuyên gia dinh dưỡng tại Within Health, chia sẻ.

Việc để cơ thể tỉnh táo tự nhiên trước khi uống cà phê có thể cung cấp năng lượng bền vững hơn. “Nếu bạn đợi đến 90 phút sau khi mở mắt mới uống tách cà phê buổi sáng, bạn sẽ nhận được hiệu quả tốt hơn nhiều”, Tiến sĩ Michael Breus, chuyên gia về giấc ngủ, cho biết.

Trì hoãn uống cà phê cho đến sau bữa sáng cũng là lựa chọn thông minh. Điều này giúp tránh tình trạng khó chịu đường tiêu hóa khi uống lúc bụng đói.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Deepak Vivek, bác sĩ tim mạch tại Viện Tim mạch Orlando Health, lưu ý mỗi người phản ứng với caffeine khác nhau. Với những người không quá nhạy cảm, thời điểm tốt nhất vẫn là vào sáng sớm.

Tình trạng uể oải đầu giờ chiều (12 giờ trưa đến 3 giờ chiều):

Nhiều người cảm thấy năng lượng giảm sút vài giờ sau khi ăn. Hiện tượng “mệt mỏi sau bữa trưa” này rất phổ biến. Một tách cà phê vào giữa buổi chiều có thể giúp tăng cường sự tỉnh táo khi bạn kết thúc ngày làm việc.

Theo Tiến sĩ Angela Holliday-Bell, chuyên gia y học giấc ngủ: “Caffeine ngăn chặn adenosine, một chất hóa học tích tụ trong não và khiến bạn cảm thấy buồn ngủ”.

Dù vậy, cà phê buổi chiều không phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn có khả năng dung nạp caffeine thấp, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ.

Khi nào nên tránh uống cà phê?

Uống cà phê vào những thời điểm không phù hợp có thể mang lại hiệu quả ngược mong muốn.

Chiều muộn hoặc tối (sau 3 giờ chiều):

Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể rất lâu. Uống cà phê quá muộn dễ làm gián đoạn giấc ngủ, dẫn đến khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Các triệu chứng thiếu ngủ vào ngày hôm sau bao gồm thay đổi tâm trạng, mệt mỏi và khó tập trung.

“Trung bình mỗi người cần từ sáu đến tám giờ để chuyển hóa caffeine”, Breus cho biết. Việc ngừng uống caffeine vào khoảng 3 giờ chiều sẽ giúp bạn dễ dàng đi ngủ lúc 11 giờ đêm.

Trong những lúc căng thẳng:

Nếu hệ thần kinh đang bị căng thẳng quá mức, tác dụng kích thích của cà phê có thể làm mọi thứ tồi tệ hơn. Caffeine làm tăng huyết áp và nhịp tim trong thời gian ngắn, dễ dẫn đến lo âu về thể chất.

Những người nhạy cảm với caffeine có thể gặp triệu chứng tim đập nhanh, buồn nôn và bồn chồn. Ngoài ra, người thường xuyên bị tim đập nhanh hoặc không đều nên tránh hoặc giảm lượng cà phê tiêu thụ.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến thời điểm sử dụng caffeine

Cà phê có thể tương tác tiêu cực với một số loại thuốc, làm giảm hiệu quả của chúng. Bạn nên lưu ý nếu đang dùng các loại thuốc sau:

Thuốc làm loãng máu.

Thuốc thông mũi, thuốc chống trầm cảm.

Thuốc huyết áp, thuốc điều trị tuyến giáp.

Thuốc kháng sinh và các chất bổ sung như sắt, kẽm, magiê.

Bạn hãy cố gắng uống thuốc cách xa thời điểm uống cà phê. Phụ nữ mang thai cũng nên hạn chế tiêu thụ caffeine ở mức không quá 200 miligam mỗi ngày.