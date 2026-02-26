Những điểm mới của bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 26/02/2026 09:42

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới như tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, rút ngắn quy trình và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Sáng 26-2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối với 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: QH

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho hay trước kỳ nghỉ tết, các địa phương đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo đúng tiến độ đề ra.

Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai. Cụ thể, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử được rút ngắn. Cùng đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

“Tính từ ngày 25-6-2025 khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 211 thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia đến nay là 246 ngày. Trong thời gian đó, chúng ta đã triển khai khối lượng công việc rất lớn” - bà Nguyễn Thị Thanh nói và cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự, chủ động của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban Bầu cử đến Tổ bầu cử ở các địa phương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày, thời gian không còn nhiều nhưng là giai đoạn quyết định, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng. Điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử, sự kiện mà hơn một triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện.

“Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới cuộc bầu cử lần này và đã có Kết luận quan trọng với bốn nội dung về công tác nhân sự; bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội trong đó có đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND; công tác thông tin, tuyên truyền; và chế độ thông thông tin, báo cáo” - theo Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: QH

Bà Nguyễn Thị Thanh cũng dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 15-11-2025. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước.

“Khối lượng công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử còn rất nhiều, Hội nghị của chúng ta thực hiện theo tinh thần đổi mới, ngắn gọn, hiệu quả” - bà Thanh nói và đề nghị các địa phương dự tại các điểm cầu chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhất là những nội dung còn vướng mắc.