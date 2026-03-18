Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra một số vụ án lớn 18/03/2026 17:44

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin về kết quả điều tra một số vụ án lớn, liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Chiều 18-3, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả, tiến độ điều tra một số vụ án lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về một số vụ án nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Huy

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đến ngày 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Trong đó đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ.

Với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, 8 bị can về 3 tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ. Quá trình điều tra, đến nay đã thu hồi 15 tỉ đồng và kê biên 1 căn hộ.

Về vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 65 bị can về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc.

Đây là vụ án có số lượng bị can rất lớn với nhiều tội danh và đã thu hồi hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản, tài sản có giá trị khác.

Về tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an sẽ tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ án.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác điều tra và đặc biệt là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Đây là yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong quá trình điều tra xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, các cơ quan định giá, giám định, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Giải pháp này nhằm đảm bảo vụ án được xử lý đúng tinh thần là trọng tâm, trọng điểm, chính xác, đúng tinh thần và thời hạn của Ban Chỉ đạo.

Trên tinh thần nghị quyết Đại hội XIV, Bộ Công an xác định công tác điều tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài, góp phần kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính, văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ.

Bộ Công an cũng bám sát tinh thần nghị quyết 68, nghị quyết 79 của Bộ Chính trị; tinh thần của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo là "quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn".

Ban Chỉ đạo yêu cầu gắn việc phát hiện, xử lý vi phạm nhưng phải góp phần cho phát triển, không để cản trở phát triển và đảm bảo đóng góp cho tăng trưởng hai con số. Tinh thần của Ban Chỉ đạo là vừa đấu tranh, xử lý "không vùng cấm, không ngoại lệ", vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bởi đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, nguồn lực và chất lượng cuộc sống.

Các lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân hàng, cũng là lĩnh vực Bộ Công an chú trọng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.