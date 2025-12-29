Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM tiếp tục kiện toàn nhân sự 29/12/2025 16:18

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM tiếp tục kiện toàn sau khi có sự thay đổi về việc bố trí cán bộ.

Ngày 29-12, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo).

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm một Trưởng ban, năm Phó Trưởng ban và 11 Ủy viên.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ 12 của ban chỉ đạo. Ảnh: THANH TUYỀN

Ban Chỉ đạo do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Ủy viên Ban Thường vụ, tân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Tuấn - người vừa được phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ này vào trưa cùng ngày.

Bốn Phó Trưởng ban gồm ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; ông Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.

Phiên họp thứ 12 của ban chỉ đạo. Ảnh: THANH TUYỀN

Việc kiện toàn ban chỉ đạo được thực hiện trong bối cảnh Ban Thường vụ Thành ủy vừa có các quyết định cán bộ đối với Ủy viên Ban Thường vụ.

Cũng trong chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chủ trì Phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo, với sự tham dự của các Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo.

