Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang: 'Phải biết cán bộ mình thực chất thế nào...' 25/12/2025 17:58

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, người làm công tác cán bộ phải biết cán bộ mình thực chất thế nào, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh em ra sao vì bố trí trật thì tất cả mọi người gánh.

Chiều 25-12, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo.

Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2025; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2026. Ảnh: THANH TUYỀN

'Phải biết cán bộ mình thực chất thế nào...'

Theo Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang, năm 2025 là năm có sự xáo trộn lớn khi cả nước thực hiện cuộc cách mạng lớn, thay đổi phương thức quản trị mới của cả hệ thống chính trị. Dù vậy, TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo ông, công tác tổ chức giữ vai trò chính yếu trong việc sắp xếp bộ máy, sắp xếp lại đội hình mới cho 168 đảng bộ xã, phường và năm đảng bộ cấp trên cơ sở (tổng cộng 173 đầu mối); giải quyết chính sách cho khoảng 7.000 người.

Trong bối cảnh việc nhiều, người ít, phải chuyển đổi số mạnh để đảm bảo công việc “chạy”, Bí thư Trần Lưu Quang ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại bộ phận một cửa và trung tâm dịch vụ hành chính công, nỗ lực của cán bộ, công chức dù phải vừa làm tay, vừa thao tác máy trong giai đoạn đầu chuyển đổi số. Đội ngũ cũng giỏi hơn vì làm những việc khó hơn.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng chỉ ra những cái khó sau khi sáp nhập tỉnh. Đó là cán bộ, công chức tại ba địa phương khi sáp nhập về phải làm quen với nhau, phối hợp với nhau. Một cán bộ tại TP.HCM cũ bây giờ phải có sự am hiểu về vùng đất Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu trước đây.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dành thời gian chia sẻ về công tác tổ chức, bố trí cán bộ. Ảnh: THANH TUYỀN

Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy TP cũng vì thế lớn hơn, nhiều đầu mối hơn, nhân sự thay đổi liên tục; cán bộ từ các nơi khác nhau phải làm quen với địa bàn mới, việc phối hợp cũng chưa có sự nhịp nhàng.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý việc chuẩn bị nhân sự, tham mưu tốt công tác cán bộ liên quan đến bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và HĐND các cấp, sẽ diễn ra vào tháng 3-2026.

“Chuyện này nếu để xảy ra kiện tụng sẽ làm cán bộ mất lửa, không phát huy được năng lực, không có được đội hình mạnh. Trách nhiệm của ngành tổ chức rất nặng vì phải tham mưu cho các cấp có thẩm quyền thực hiện”, Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý.

Ông cũng yêu cầu nâng cao trình độ cán bộ, bởi yêu cầu cán bộ ngày càng cao, việc nhiều và khó trong khi nguồn cán bộ chất lượng hiện nay còn thiếu. Ông đặc biệt lưu ý đội ngũ phải thành thạo việc sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng dành thời gian chia sẻ về quan điểm lựa chọn công tác cán bộ và đào tạo cán bộ.

Bí thư TP.HCM nói, người làm công tác cán bộ phải có tâm tốt, tử tế và thượng tôn nguyên tắc nhưng cũng cần linh hoạt, phù hợp thực tiễn; làm sao bố trí vì lợi ích chung và việc bố trí đó làm cho tổ chức đó mạnh hơn…

“Phải biết cán bộ mình thực chất thế nào, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của anh em ra sao vì bố trí trật thì tất cả mọi người gánh”, Bí thư TP.HCM nhấn mạnh và nói bố trí cán bộ là việc khó.

Để làm được, cán bộ tổ chức phải hiểu tâm tư, nguyện vọng thực chất của anh em, không chỉ dựa vào hồ sơ bằng cấp vì thực tế nhiều bằng cấp chưa phản ánh đúng trình độ thực chất. Đồng thời có kênh thông tin trả lời chính thức khi cán bộ, công chức cần…

“Tôi rất mong muốn đội ngũ cán bộ TP mạnh dạn đề xuất các thể chế riêng, những cơ chế đặc thù để giải quyết các trường hợp đặc biệt của TP; phù hợp với một đô thị đặc biệt, một đảng bộ lớn, quy mô, tầm vóc lớn… cũng là để gỡ khó cho cán bộ”, Bí thư TP.HCM gửi gắm.

Về công tác đào tạo, Bí thư Trần Lưu Quang yêu cầu phải đào tạo thực chất hơn, tránh việc đi học chỉ để lấy bằng nộp về nhưng không đọng lại gì. Ông khuyến khích học mọi lúc mọi nơi qua internet, mạng xã hội và cả các công cụ như Chat GPT để chắt lọc kinh nghiệm từ các địa phương khác.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu chú trọng phát triển đảng viên và sinh hoạt chi bộ, chú trọng chất lượng đảng viên; không nên chạy theo chỉ tiêu số lượng mà phải quan tâm đến chất lượng thực chất. Cần phân công đảng viên đeo bám, hướng dẫn đối tượng tiềm năng từ sớm.

Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tránh việc họp chi bộ giống như họp chuyên môn. Chi bộ nên đổi mới bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề, kết hợp hoạt động truyền thống hoặc quan tâm đến đời sống tinh thần, sinh nhật của đảng viên để tạo sự hấp dẫn, gắn kết.

Ông cũng yêu cầu tiếp tục sắp xếp lại các tổ chức đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Sắp xếp hiệu quả phường, xã có quy mô nhỏ

Năm 2025, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch về chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp là tiền đề quan trọng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, lựa chọn ra đội ngũ lãnh đạo có đủ uy tín, năng lực để dẫn dắt TP.HCM trong 5 năm tới.

Ban Tổ chức cũng tập trung tham mưu việc triển khai đồng bộ, hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết 18 của Trung ương. Trong đó, xác định mục tiêu của việc thực hiện Nghị quyết 18 không chỉ là giảm số lượng đơn vị hành chính hay biên chế một cách cơ học, mà là nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chồng chéo, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Từ đó, TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết 18.

Cùng đó, đã tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường, xã có quy mô nhỏ, không đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định của Trung ương. Đây là một bước đi đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường sự tập trung, thống nhất trong công tác điều hành tại các địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao như các quận.

Mô hình này giúp loại bỏ cấp trung gian, đẩy nhanh quy trình xử lý công việc, tăng tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính.

Đồng thời, giảm số lượng, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, đảm bảo hoạt động hiệu quả tại các khu phố, ấp...