Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay ở TP Đà Nẵng 25/02/2026 08:17

(PLO)- Bộ đội phát hiện, tạm giữ một flycam hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng tại TP Đà Nẵng.

Tối 24-2, Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, tạm giữ một phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng.

Bộ đội tạm giữ một flycam hoạt động trong khu vực cấm. Ảnh: QS

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày (24-1), trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ CHQS TP phát hiện ông TNT (36 tuổi, ngụ Tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, người này đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng của Bộ CHQS thành phố đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích để ông T nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái.

Lực lượng chức năng nhắc nhở ông T. Ảnh: QS

Với hành vi nêu trên, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 30 đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện theo khoản 11, Điều 8, Nghị định 282.

Ban CHQS phường Hòa Khánh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.