Malaysia ra phán quyết gây sốc mở đường cho cầu thủ nhập tịch 19/03/2026 12:23

Một luật sư thể thao đã đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của quyết định của Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia chuyên nghiệp (MFL) cho phép bốn cầu thủ nhập tịch dạng di sản bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ thi đấu được tham gia với tư cách cầu thủ nội.

MFL đã phân loại bốn cầu thủ nhập tịch, bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel của CLB Johor Darul Ta'zim và Gabriel Palmero của CLB Kuching City, là những cầu thủ địa phương và có thể ra sân thi đấu dưới dạng cầu thủ nội tại giải vô địch bóng đá Malaysia (M-League) sau khi kết thúc án treo giò 1 năm.

Với phán quyết gây sốc mở đường cho 4 cầu thủ nhập tịch tiếp tục là cầu thủ nội ở M-League, luật sư thể thao của Malaysia Nik Erman Nik Roseli, trong một bài đăng trên mạng xã hội, đã đặt câu hỏi về việc dựa vào Điều 3.3 của Sổ tay M-League mùa giải 2025-2026, điều khoản cho phép đăng ký cầu thủ thông qua thẻ căn cước quốc gia.

Luật sư thể thao của Malaysia Nik Erman Nik Rosel. Ảnh: NST

"MFL mới đây đã đưa ra một tuyên bố xác nhận bốn cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA xử phạt vì sử dụng giấy tờ giả mạo đủ điều kiện đăng ký là cầu thủ trong nước sau khi hết hạn án phạt cấm thi đấu", ông Nik Erman nói, "Lý do được đưa ra là Điều 3.3 của Sổ tay M-Malaysia 2025-2026, trong đó nêu rõ cầu thủ có thể đăng ký bằng thẻ căn cước quốc gia (NRIC), mà các cầu thủ rõ ràng là đang sở hữu".

Luật sư Nik Erman lưu ý bốn cầu thủ này vẫn được pháp luật công nhận là công dân Malaysia bất chấp các phán quyết từ FIFA, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) treo giò 1 năm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, trong đó có 4 cầu thủ đang chơi ở M-League.

"Tính đến ngày hôm nay, các cầu thủ liên quan vẫn là công dân Malaysia hợp pháp, bất chấp ba kết luận riêng biệt của các ủy ban điều tra độc lập (FIFA, CAS và AFC) cho rằng giấy khai sinh đã bị làm giả", ông Nik Erman nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vấn đề này không nên chỉ được nhìn nhận qua lăng kính quốc tịch, mà thay vào đó nên đề cập đến khái niệm "quốc tịch thể thao".

"Cần nhớ rằng khái niệm quốc tịch thể thao rất quan trọng và các liên đoàn thể thao quốc tế (IF) như FIFA không thể và không nên can thiệp vào quyền hạn của các quốc gia trong việc cấp quốc tịch. Điều mà IF có thể làm là áp đặt các tiêu chí đủ điều kiện", ông Nik Erman tuyên bố.

Ông nói rằng mặc dù Điều 4.5.9 của Sổ tay Giải vô địch Malaysia có đề cập đến Quy định của FIFA về Tình trạng và Chuyển nhượng cầu thủ (RSTP), nhưng các điều khoản đó chủ yếu điều chỉnh các vấn đề hành chính.

"RSTP liên quan đến việc đăng ký cầu thủ, thời hạn đăng ký, chuyển nhượng, v.v. Điều này chủ yếu liên quan đến khía cạnh hành chính của việc đăng ký cầu thủ", luật sư Nik Erman chỉ rõ.

Tuy nhiên, luật sư Nik Erman lập luận, thay vào đó, cần phải chú trọng hơn đến các quy định về điều kiện tham gia của FIFA, đặc biệt là những quy định được nêu trong Quy chế áp dụng Điều lệ (RGAS).

"Tôi chỉ tìm thấy quy định về điều kiện tham gia trong Điều lệ FIFA là Quy định về việc áp dụng Điều lệ (RGAS), cụ thể là Điều 6 đến 8," ông Nik Erman nói, "Cụ thể, Điều 8 về việc có được quốc tịch mới yêu cầu một người phải sinh ra ở Malaysia, hoặc có một cha hoặc ông bà ở Malaysia, hoặc đã cư trú thực tế tại Malaysia trong năm năm".

Ông thừa nhận rằng những quy định này thường được áp dụng để xác định tư cách tham gia đội tuyển quốc gia, chứ không phải các giải đấu trong nước. "Tuy nhiên, điều này liên quan đến điều kiện để đại diện cho đội tuyển quốc gia, chứ không phải về tư cách của một cầu thủ đang chơi ở giải đấu trong nước", ông Nik Erman cho biết.

Các cầu thủ nhập tịch vi phạm vẫn được coi là cầu thủ nội của Malaysia. ẢNH: NST

Điều đó đồng nghĩa 4 cầu thủ nhập tịch Malaysia trên hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu tiếp tại M-League dưới tư cách cầu thủ nội sau khi hết hạn treo giò mà không cần lo ngại vi phạm luật. Mặc dù vậy, ông Nik Erman vẫn khẳng định những quy định của FIFA nên được áp dụng trong nước để đồng bộ.

"Mặc dù RGAS không trực tiếp đề cập đến tình trạng của cầu thủ thi đấu trong nước, nhưng tôi cho rằng luật này nên và phải được áp dụng cho bóng đá Malaysia" ông Nik Erman chia sẻ, "Tinh thần và mục đích của các quy định phải được áp dụng. Các cầu thủ không thể là cầu thủ Malaysia cho đến khi họ đáp ứng các điều khoản từ Điều 6 đến Điều 8 của RGAS".

Năm ngoái, bốn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang chơi ở giải M-League và ba người khác - Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca - đã bị FIFA ra lệnh cấm thi đấu 12 tháng và phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ sau khi bị kết tội làm giả giấy tờ nhập tịch. Ngày 5-3, CAS đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ này.