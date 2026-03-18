MU mạnh tay thanh lọc đội hình 18/03/2026 13:50

(PLO)- MU lên kế hoạch thanh lọc đội hình mạnh tay trong mùa hè này, với BỐN ngôi sao đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ, câu lạc bộ cần ít nhất 18 triệu bảng để bán đi những cầu thủ thất bại.

MU có thể để tối đa bốn thủ môn rời đội trong mùa hè này. Đội chủ sân Old Trafford dự định bán Andre Onana, người hiện đang được cho mượn tại CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt mùa giải, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin.

Manchester United dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc thảo luận trước khi mùa giải kết thúc để vạch ra kế hoạch cụ thể của họ cho Onana. Thủ môn 29 tuổi người Cameroon còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2028 và "quỷ đỏ" cần mức phí 18,88 triệu bảng Anh để tránh thua lỗ theo quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League.

Onana dự kiến ​​sẽ trở lại Old Trafford sau khi kết thúc mùa giải cho mượn tại Trabzonspor vào tháng 7. Nguồn tin từ MU dự đoán thủ môn dự bị Altay Bayindir cũng bị bán đi sau chuỗi sáu trận đầy lỗi lầm vào đầu mùa giải. Besiktas đang quan tâm đến việc chiêu mộ tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ Bayindir, người gia nhập MU từ Fenerbahce vào năm 2023.

Senne Lammens, bản hợp đồng được Manchester United ký kết vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, đã khẳng định vị trí thủ môn số 1 của Manchester United và CLB sẽ tìm kiếm các phương án dự bị cho cầu thủ 23 tuổi người Bỉ.

Manchester United cũng dự định sẽ ngồi lại với thủ môn dự bị thứ ba Tom Heaton trong những tuần tới để giải quyết tương lai của anh. Heaton sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng tới và anh vẫn đang cân nhắc việc gia hạn hợp đồng sang mùa giải tới hoặc giải nghệ.

Cựu tuyển thủ quốc tế người Anh Heaton là một thành viên trong nhóm lãnh đạo sáu người mà MU thành lập vào mùa hè. Các nguồn tin đáng tin cậy cho biết Heaton và Lammens đã "rất hợp nhau" tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU.

Thủ môn dự bị Dermot Mee cũng có thể bị MU thanh lý hợp đồng. Mee, 23 tuổi, thực chất chỉ được sử dụng để cùng tập luyện với các thủ môn khác ở MU kể từ khi Craig Mawson trở thành HLV thủ môn duy nhất của đội. Mee đã cùng đội MU tham gia các trận đấu sân khách gần đây để khởi động sau khi HLV thủ môn trước đó, Jorge Vital, rời MU cùng HLV Ruben Amorim.

Manchester United có thể sử dụng thủ môn Radek Vitek từ học viện đào tạo vào đội hình chính mùa giải tới. Vitek, 22 tuổi, đang thi đấu cho Bristol City ở giải Championship theo dạng cho mượn cả mùa giải, nơi anh đã có 33 lần ra sân.

Cầu thủ trẻ quốc tế người Séc Vitek vẫn chưa có trận ra mắt cho Manchester United nhưng đã được điền tên vào danh sách dự bị 7 lần. Vitek còn hợp đồng với Manchester United đến năm 2027 và CLB coi những cầu thủ được cho mượn từ Championship là những người có tiềm năng thực sự để thi đấu cho đội một trong tương lai.