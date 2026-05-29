MU chấp nhận cho mượn ngôi sao giá 50 triệu bảng Anh 29/05/2026 13:19

(PLO)- Việc MU chấp nhận mượn cầu thủ trị giá 50 triệu bảng đã nói lên tất cả, lập trường của họ về Michael Carrick cũng rất rõ ràng.

MU sẽ phải đưa ra một số quyết định khó khăn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè dưới thời Michael Carrick khi họ tìm cách tăng cường đội hình chuẩn bị cho mùa giải tới. Theo các nguồn tin, tiền vệ Manuel Ugarte có thể được phép ra đi theo dạng cho mượn hoặc mua đứt vào mùa hè này sau vài mùa giải thi đấu không mấy ấn tượng tại Old Trafford.

Những thông tin này xuất hiện sau khi HLV Michael Carrick quyết định không chọn tiền vệ người Uruguay vào đội hình thi đấu của Manchester United trong trận cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh thắng Brighton 3-0 hôm Chủ nhật, dù Casemiro không có mặt trong danh sách thi đấu.

Manuel Ugarte, 25 tuổi đã gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn tại Old Trafford kể từ khi gia nhập từ Sporting vào tháng 8 năm 2024 với giá khoảng 50 triệu bảng Anh. Được MU ký hợp đồng dưới thời HLV Erik ten Hag với tư cách là người kế nhiệm tiềm năng cho Casemiro đã lớn tuổi, Ugarte đã không thể thích nghi với nhịp độ của giải Premier League.

Ngôi sao trị giá 50 triệu bảng Anh Ugarte nhiều khả năng chia tay MU vào mùa hè này. ẢNH: CAMERA SPORTS

Tiền vệ người Uruguay đã có 10 lần ra sân trong mùa giải này, nhưng MU chỉ thắng được một trong số đó. Những trận đấu đó bao gồm những thất bại lịch sử trước Grimsby Town ở Carabao Cup và Leeds United ở Ngoại hạng Anh, trong đó có một trong hai thất bại dưới thời Carrick.

Carrick khi đó đã lên tiếng bảo vệ Ugarte sau trận thua 2-1 trước Leeds United của HLV Daniel Farke hồi tháng Tư, trận thua đầu tiên trên sân nhà của Quỷ đỏ trước đội bóng vùng Yorkshire tại Premier League kể từ năm 1981.

HLV Michael Carrick của MU nói: "Kể từ khi tôi đến, Ugarte đã chơi tốt. Tôi nghĩ tối nay là một trận đấu khó khăn, không chỉ riêng với Ugarte. Đó là một trong những trận đấu khó khăn. Thực ra, tôi nghĩ, đặc biệt là khi chúng tôi chỉ còn 10 người, Ugarte đã hỗ trợ rất nhiều để các đồng đội khác có thể tấn công".

Tuy nhiên, bây giờ tờ Guardian (Anh) cho rằng tương lai của Ugarte tại MU khá bất định khi Quỷ đỏ chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Ederson từ Atalanta. Thương vụ này được cho là một trong hai sự bổ sung ở hàng tiền vệ trong mùa hè này, điều đó có nghĩa là Ugarte nhiều khả năng sẽ ra đi.

Ưu tiên của Manchester United là chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để thay thế Casemiro, trong đó ngôi sao của Real Madrid, Aurelien Tchouameni, và Sandro Tonali của Newcastle United nằm trong số những mục tiêu hàng đầu cho vị trí này.

Một cầu thủ mà Manchester United nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ là Elliot Anderson của Nottingham Forest. Tờ Mirror đưa tin "quỷ đỏ" đã chấp nhận thất bại trước Manchester City trong thương vụ chuyển nhượng Anderson vì không muốn lao vào cuộc chiến đấu giá.

Carrick cùng MU sẽ có mùa hè sôi động trên thị trường chuyển nhượng. ẢNH: PA WIRE

MU đã nhắm đến tuyển thủ Anh Elliot Anderson như một trong những mục tiêu chuyển nhượng chính trong mùa hè. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford không sẵn lòng đáp ứng mức giá yêu cầu khoảng 100 triệu bảng Anh. MU cũng hiểu Anderson muốn gia nhập Man City hơn là họ.

Được biết, Man City vẫn ngày càng tự tin sẽ chiêu mộ được Anderson, bất chấp việc Pep Guardiola mới rời đi. Những tiền vệ khác được đồn đoán sẽ chuyển đến Manchester United trong mùa hè này là Adam Wharton và Carlos Belaba. "Quỷ đỏ" thành Manchester cũng đã cân nhắc việc chiêu mộ Alexis Mac Allister, nhưng biết việc đạt được thỏa thuận với Liverpool là điều rất khó xảy ra.