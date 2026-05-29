PSG quá đáng sợ, Arsenal chơi canh bạc lớn nhất 29/05/2026 06:39

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) đứng trước cơ hội biến giấc mơ thống trị châu Âu thành hiện thực, trong khi Arsenal mang theo khát vọng đổi đời sau hàng chục năm chờ đợi.

Trận chung kết Champions League 2025-2026 tại Budapest ngày 30-5 là cuộc đối đầu định đoạt vị thế mới của bóng đá châu Âu, giữa một PSG muốn bảo vệ ngai vàng còn Arsenal khao khát chạm tay vào lịch sử lần đầu tiên.

PSG săn cú đúp lịch sử

Sau chức vô địch Champions League đầu tiên mùa trước, PSG vào trận chung kết năm nay với hình ảnh hoàn toàn khác so với giai đoạn từng bị chế giễu là “gã nhà giàu thất bại”. Đội bóng thủ đô nước Pháp giờ đây mang dáng dấp của một cỗ máy chiến thắng thực thụ dưới thời HLV Luis Enrique.

Mùa giải trước, PSG khiến cả châu Âu choáng váng khi nghiền nát Inter Milan 5-0 trong trận chung kết tại Munich. Đó chính là chiến thắng đậm nhất lịch sử các trận chung kết Champions League và cũng là lời khẳng định rằng PSG cuối cùng đã tìm ra công thức thành công sau nhiều năm đổ tiền vào các siêu sao.

PSG quá đáng sợ với dàn hỏa lực rất mạnh mẽ. Ảnh: PSS.

Khi Luis Enrique đến Paris năm 2023, ông bắt đầu một cuộc cách mạng lớn. Lionel Messi và Neymar rời đội trong mùa hè đầu tiên, còn Kylian Mbappe cũng chia tay CLB một năm sau đó. PSG từ bỏ hình ảnh đội bóng sống dựa vào các biểu tượng hào nhoáng để xây dựng tập thể trẻ trung, giàu tốc độ và có tính tổ chức cao hơn.

Khvicha Kvaratskhelia là đại diện tiêu biểu cho diện mạo mới ấy. Cầu thủ chạy cánh người Georgia trở thành một trong những quân bài nguy hiểm nhất của PSG ở Champions League mùa này với hàng loạt màn trình diễn bùng nổ. Anh khẳng định PSG đủ khả năng tiếp tục thống trị châu Âu nếu chơi đúng phong cách vốn có.

Dưới bàn tay của Luis Enrique, Ousmane Dembele cũng lột xác mạnh mẽ. Tiền đạo người Pháp từng bị xem là tài năng thiếu ổn định, nhưng hiện tại đã trở thành đầu tàu trên hàng công PSG. Sau mùa giải đoạt Quả bóng vàng với 35 bàn thắng, Dembele vẫn duy trì phong độ hủy diệt khi ghi 19 bàn và có 11 kiến tạo chỉ sau 24 trận đá chính mùa này.

Tay săn bàn khét tiếng Dembele. Ảnh: PSS.

HLV Luis Enrique lúc này không còn đơn thuần là nhà cầm quân đưa PSG đến đỉnh cao đầu tiên. Ông đang có nhiều cơ hội bước vào hàng ngũ những chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử Champions League. Nếu tiếp tục vô địch, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có danh hiệu Champions League thứ ba trong sự nghiệp, cân bằng thành tích với những huyền thoại như Pep Guardiola hay Zinedine Zidane.

Arsenal quyết phá lời nguyền châu Âu

Pháo thủ thành London hiểu rằng họ không bước vào trận chung kết với tư cách đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, tập thể của HLV Mikel Arteta đang mang theo niềm tin lớn nhất trong nhiều năm qua. Một chiến thắng tại Budapest sẽ giúp Arsenal lần đầu tiên đứng trên đỉnh châu Âu, đồng thời ghi tên vào nhóm những nhà vô địch bất bại hiếm hoi của lịch sử Champions League.

Con đường vào chung kết của Arsenal không dễ dàng. Đội bóng thành London vượt qua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 ở bán kết, trong khi PSG phải trải qua màn đấu trí nghẹt thở trước Bayern Munich để thắng chung cuộc 6-5.

Thầy trò HLV Arteta khao khát đi vào lịch sử Champions League sau khi đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: ASN.

Đây là lần thứ tám Arsenal và PSG chạm trán nhau trên mọi đấu trường. Thành tích đối đầu giữa hai đội khá cân bằng, nhưng ký ức gần nhất lại khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng. Ở bán kết Champions League mùa trước, PSG từng đánh bại Pháo thủ cả hai lượt trận bằng lối chơi tốc độ và khả năng chuyển trạng thái cực kỳ đáng sợ.

Tiền vệ chủ chốt Declan Rice hiểu rất rõ thử thách mà Arsenal sắp đối mặt. Ngôi sao người Anh nhấn mạnh rằng toàn đội phải bước vào trận đấu với tinh thần như đang chiến đấu cho cơ hội lớn nhất đời mình. Theo Rice, PSG là đội bóng có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nào, vì vậy Arsenal cần giữ ngọn lửa khát khao ngay từ những phút đầu tiên.

Champions League mùa này chứng kiến Arsenal trình diễn bộ mặt đầy ổn định. Sau 14 trận, đội bóng của Arteta vẫn bất bại với 11 chiến thắng và 3 trận hòa. Nếu hạ PSG trong trận chung kết, Arsenal sẽ trở thành CLB thứ 10 trong lịch sử vô địch Champions League mà không thua trận nào.

Người hâm mộ Pháo thủ thành London mơ về chức vô địch châu Âu. Ảnh: ASN.

Điều đó biến mùa giải này thành cột mốc lịch sử với đội chủ sân Emirates. Sau nhiều năm bị xem là đội bóng thiếu bản lĩnh ở những thời khắc lớn, Arsenal giờ đây có khả năng thay đổi toàn bộ vị thế của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Budapest vì thế sẽ không chỉ chứng kiến một trận chung kết Champions League như bao mùa khác. Đây là cuộc chiến giữa hai tham vọng khổng lồ, khi PSG muốn mở ra triều đại thống trị mới, còn Arsenal quyết phá bỏ lời nguyền tồn tại suốt chiều dài lịch sử CLB.