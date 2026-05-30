Atletico Madrid phản ứng dữ dội, chỉ đích danh Barcelona 30/05/2026 14:39

Ngôi sao của Atletico Madrid, Julian Alvarez, đã được liên hệ với Barcelona và Arsenal trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng đội bóng Tây Ban Nha dường như không hài lòng với những tin đồn về việc anh ra đi. Atletico Madrid đã tạo nên cơn bão truyền thông xã hội đáng kinh ngạc sau khi có thông tin cho rằng Barcelona đang nỗ lực chiêu mộ Julian Alvarez.

Trong vài tháng qua, tiền đạo người Argentina đã được đồn đoán sẽ rời khỏi sân Metropolitano. Alvarez được cho là có thể gia nhập nhà vô địch La Liga Barcelona hoặc nhà vô địch Premier League Arsenal. Thậm chí, các báo cáo từ truyền thông Tây Ban Nha còn cho rằng Barcelona đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên trị giá 100 triệu euro.

Nhưng giữa những thông tin đó, Atletico Madrid đã chia sẻ một loạt bài đăng kỳ lạ trên mạng xã hội X. Họ bắt đầu bằng câu: “Trong vài phút nữa, chúng tôi sẽ đăng một tuyên bố về một vấn đề liên quan đang tạo ra nhiều thông tin sai lệch".

Sau đó, cùng với một hình ảnh chế giễu ngôi sao của Barcelona Lamine Yamal mặc chiếc áo của Atletico Madrid, họ viết: “Here We Go! Chúng tôi đã gửi fax đến Barcelona với lời đề nghị chuyển nhượng của mình: 4 vé xem buổi hòa nhạc của Bad Bunny vào ngày mai, một gói đăng ký ABC hàng năm và một túi hạt hướng dương. Chúng tôi đang háo hức chờ đợi phản hồi để chuẩn bị cho thông báo chính thức".

Atletico Madrid chế giễu Barcelona bằng cách tuyên bố họ đã mua thành công Raphinha, Yamal và Pedri (từ trái sang phải). ẢNH: Mundo Deportivo

Trước đó, chuyên gia chuyển nhượng và là nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano cho biết Barcelona đã gửi đề nghị trị giá 100 triệu euro cho Atletico Madrid nhằm mua Julian Alvarez nhưng bị từ chối. Romano nổi tiếng với câu nói “Here We Go” khi đưa tin về các thương vụ chuyển nhượng. Nó ám chỉ thương vụ đó đã hoàn tất.

Sau đó, phía Atletico Madrid tiếp tục đăng tải một bài viết tương tự cho thấy Pedri của Barca mặc áo đấu của Atletico, với chú thích: “Here We Go! Với thương vụ thứ hai này, chúng tôi gặp vấn đề, chúng tôi đã hết vé cho buổi hòa nhạc ngày mai, vì vậy chúng tôi nâng mức đề xuất trước đó lên 6 vé cho buổi diễn vào Chủ nhật".

Bài đăng cuối cùng tập trung vào Raphinha của Barca vẫn mặc áo Atletico và có nội dung: “Here We Go! Và để hoàn thành thương vụ 3x1, chúng tôi quá phấn khích và sẽ ném cả ngôi nhà nhỏ ra khỏi cửa sổ: cầu thủ này đến theo dạng cho mượn một mùa giải và đổi lại chúng tôi cho mượn Tom Ford và Smith mà không có điều khoản mua đứt. Một lời đề nghị không thể từ chối".

Atletico Madrid tiếp tục: “Cuối cùng, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để khẳng định dứt khoát chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị cho giám đốc thể thao của FC Barcelona để gia nhập đội ngũ tuyển trạch của chúng tôi tại thị trường Brazil.

Không, Atletico Madrid sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, chúng tôi đã phải chịu đựng một chiến dịch bôi nhọ nhắm vào một trong những cầu thủ của mình. Thông tin bị rò rỉ với động cơ xấu, "tin giả", sự thiếu tôn trọng liên tục, bộ máy tuyên truyền của Barcelona bịa đặt những câu chuyện nhỏ. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc trả lương cho phó chủ tịch hoặc dùng đến các thủ đoạn để MUA cầu thủ. Chúng tôi tôn trọng các giá trị".

Julian Alvarez là tâm điểm của cuộc tranh cãi. ẢNH: EPA

Trong khi đó, một tuyên bố trước đó đã chỉ trích những thông tin cho rằng Alvarez sắp chuyển đến Camp Nou là "một lời nói dối khác". Đội trưởng của Atletico Madrid, Koke, cũng đã đưa ra nhận định của mình. Chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha), anh nói: “Tôi đã ở Menorca cùng vợ, tắt điện thoại, sau một năm rất căng thẳng với nhiều trận đấu và nhiều câu chuyện.

Tôi không biết gì về các cuộc gặp gỡ; điều duy nhất tôi biết là Julian Alvarez là cầu thủ của Atletico Madrid. Anh ấy có hợp đồng đến năm 2030 và điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá hàng triệu euro. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn. Julian Alvarez, như tôi đã nói, anh ấy là cầu thủ của Atletico Madrid.

Julian Alvarez là một chàng trai luôn cống hiến hết mình, anh ấy đã ở Atletico Madrid được hai năm. Kể từ khi Alvarez đến, mọi người đều cố gắng bán anh ấy cho Barcelona, ​​rồi cho các đội khác, và cứ thế tiếp tục. Và hiện tại, Alvarez vẫn là cầu thủ của Atletico Madrid cho đến khi nào anh ấy lên tiếng thay đổi".