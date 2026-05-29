Gặp gỡ ngôi sao đầu tiên gia nhập MU vào mùa hè này 29/05/2026 12:05

MU gần như đã hoàn tất việc chiêu mộ ngôi sao đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, đó là tiền vệ người Brazil Ederson từ Atalanta. Ngôi sao năng động, có phần mê tín này không phải là người thay thế trực tiếp cho Casemiro. Ederson đã có một sự thăng tiến ấn tượng kể từ khi chuyển đến châu Âu.

Sau 6 tháng ở Salernitana, Ederson đã có bốn năm thi đấu xuất sắc tại Atalanta. Giờ đây, tiền vệ người Brazil chuẩn bị thực hiện một bước nhảy vọt ngoạn mục, từ Bergamo đến Manchester, và đến với ánh đèn rực rỡ của Premier League.

Việc Manchester United giữ kín được sự quan tâm của họ đối với Ederson là điều đáng nể. Họ đã theo đuổi những mục tiêu khác cùng lúc với cầu thủ người Brazil. Suốt quá trình đó, dường như Manchester United hài lòng khi những cái tên đó được công khai.

Nhưng chính cầu thủ 26 tuổi này mới là tân binh đầu tiên gia nhập Old Trafford mùa hè này. Đối với MU, họ hy vọng sẽ không bị "mắc bẫy" Atalanta như trường hợp của Ramsus Hojlund. Sau khi chi 72 triệu bảng Anh cho cầu thủ người Đan Mạch, người ta có thể dễ dàng nghĩ rằng MU sẽ từ chối giao dịch với Atalanta thêm một lần nữa.

Nhưng MU vẫn không hề nao núng. MU đã dành 12 tháng để theo dõi sự tiến bộ và phát triển của Ederson ở Serie A và Champions League. MU nhận thức được rằng chủ tịch Atalanta, Antonio Percassi, ngày càng muốn bán Ederson, người sẽ bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng hiện tại vào tháng tới.

Ederson ước mơ được chơi bóng ở Ngoại hạng Anh. ẢNH: BSR AGENCY

Ederson lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Manchester United sau khi giúp Atalanta vô địch Europa League năm 2024. Mùa giải đó, Ederson ra sân 52 trận và ghi 7 bàn, một cầu thủ xuất sắc, đầy nhiệt huyết và luôn thi đấu năng nổ ở khu vực giữa sân.

Quyết tâm của MU vẫn không hề lung lay. Bên cạnh những báo cáo của các tuyển trạch viên cho thấy họ ấn tượng về một cầu thủ nổi tiếng là không khoan nhượng, năng động và có nhãn quan ghi bàn tốt, Ederson đáp ứng thêm nhiều tiêu chí khi MU nhận ra anh nằm trong khả năng tài chính của họ.

Mức giá tiềm năng 42 triệu bảng Anh của Ederson đã hấp dẫn đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe. Chắc chắn, việc Ederson chỉ kiếm được 25.000 bảng mỗi tuần ở Ý cũng là một yếu tố thu hút. Chuyển đến Manchester United sẽ giúp Ederson tăng lương lên 75.000 bảng mỗi tuần.

Việc Michael Carrick được thăng chức lên vị trí HLV chính thức cũng đã đẩy nhanh quá trình này, sau khi HLV trưởng của MU đánh giá được những ưu điểm của thương vụ. Carrick được cho là thích sự đa năng của Ederson và không coi anh là người thay thế hoàn toàn cho Casemiro. Ederson chơi tốt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, hoặc thậm chí là vị trí cao hơn trên sân.

Ederson không hề giấu giếm mong muốn được thử sức mình tại một trong những CLB lớn nhất. Giấc mơ ấp ủ từ lâu của Ederson là được thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Khi được hỏi về điểm mạnh của mình, Ederson nói: "Điểm mạnh của tôi là khả năng giữ bóng tốt. Tôi có thể chơi cả phòng ngự và tấn công. Tôi dễ dàng tận dụng khoảng trống".

Số áo yêu thích của Ederson là 13. Đó có lẽ là số không may mắn với một số người, nhất là quan niệm tại phương Tây, nhưng không phải với Ederson. Anh đã yêu cầu được mặc áo số 13 khi gia nhập Atalanta từ Salernitana vào năm 2022. Vợ của Ederson sinh ngày 13-7, và anh có những niềm tin mê tín sâu sắc về điều này.

Ederson sẽ phải nói chuyện với Patrick Dorgu, người hiện đang mặc áo số 13 tại Old Trafford, nếu muốn đảm nhận số áo này khi đến Old Trafford. Ederson đã có ba lần khoác áo đội tuyển Brazil, nhưng không có tên trong đội hình dự World Cup 2026 của Carlo Ancelotti. Điều đó có nghĩa là anh sẽ có thể tham gia trọn vẹn giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tại MU.

Nếu Ederson có thể tiếp tục đà thăng tiến tại một trong những CLB lớn nhất thế giới như Manchester United, anh có thể được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Nhưng tỏa sáng rực rỡ cho Atalanta là một chuyện, còn làm được điều đó ở Old Trafford lại là chuyện hoàn toàn khác. Hojlund đã chứng minh điều đó.

Có rất nhiều bản hợp đồng tiềm năng đã đến và đi khỏi Manchester United trong quá khứ mà không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Do đó, áp lực buộc Ederson phải thành công sẽ rất lớn, và anh cần đảm bảo rằng Manchester United một lần nữa thể hiện được sự đúng đắn về thị trường chuyển nhượng.