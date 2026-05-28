Câu chuyện thể thao: Bí ẩn về Julian Alvarez và cựu sao MU giúp Arsenal vô địch Premier League 28/05/2026 07:39

(PLO)- Mikel Arteta bất ngờ bỏ về, bí ẩn về Julian Alvarez và Gabriel Heinze đã giúp Arsenal vô địch Premier League như thế nào.

Chúng ta cùng khám phá hành trình giành chức vô địch Premier League mùa này của Arsenal và vai trò then chốt của cựu ngôi sao Manchester United Gabriel Heinze, trợ lý số 2 của HLV Mikel Arteta, trong mùa giải lịch sử của đội chủ sân Emirates.

Khoảng thời gian khó khăn của Arsenal

Sau chuỗi 10 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng trên mọi đấu trường, bất bại trong 8 trận thắng liên tiếp, Arsenal bắt đầu gặp khó khăn trên sân khách ở Ngoại hạng Anh vào tháng 11 năm ngoái.

Sunderland có bàn thắng gỡ hòa đầy kịch tính ở phút bù giờ của Brian Brobbey để giành được một điểm tại sân vận động Stadium of Light trước Arsenal, sau khi đội bóng của Arteta bị 10 cầu thủ của Chelsea cầm hòa tại Stamford Bridge.

Rồi Arsenal chịu tiếp một một đòn giáng mạnh đến từ Aston Villa khi Emiliano Buendia ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng, mở ra cuộc đua giành chức vô địch đầy kịch tính.

Đội quân của Mikel Arteta đã thể hiện sự chuyên nghiệp tại Bỉ, đánh bại Club Brugge 3-0 tại Champions League, trước khi tiếp đón Wolves, đội bóng đang đứng cuối bảng và chưa thắng trận nào trong 15 trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh, trong trận đấu diễn ra vào thứ Bảy.

Arteta đá... cỏ, giữa lúc các cầu thủ Arsenal ăn mừng bàn thắng ở phút 90+3 vào lưới Wolves. ẢNH: MIRROR

Trên lý thuyết, đây là một trận đấu dễ dàng cho Arsenal nhưng Wolves đã chiến đấu hết mình vì HLV mới được bổ nhiệm Rob Edwards. Arsenal chỉ vươn lên dẫn trước ở phút 69, quả phạt góc của Bukayo Saka chạm cột dọc rồi bật vào lưới một cách may mắn sau khi chạm vào lưng Sam Johnstone.

Nhưng Wolves kiên cường không chịu khuất phục và xứng đáng gỡ hòa ở phút 90 khi Tolu Arokodare đánh đầu tung lưới Arsenal từ đường chuyền của Mateus Mane. Chỉ vài phút sau, hậu vệ Yerson Mosquera của Wolves đánh đầu phản lưới nhà, giúp Arsenal giành trọn ba điểm. Arteta nổi giận, đá mạnh xuống sân bên cạnh khu vực kỹ thuật của mình.

Số liệu thống kê cho thấy thế trận hoàn toàn nghiêng về Arsenal, với 69,2% thời gian kiểm soát bóng và 16 cú sút so với chỉ 3 của Wolves. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là một màn trình diễn đáng báo động của "pháo thủ" ngay tại "pháo đài" Emirates. Đội đầu bảng chơi thiếu chất lượng trước một Wolves được coi là một trong những đội tệ nhất trong lịch sử Premier League.

Khi HLV Mikel Arteta tiến vào bên trong để họp nhóm với các trợ lý HLV sau trận đấu - trước khi ông nói chuyện với các cầu thủ - HLV người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal đã chơi tốt trong bối cảnh lịch thi đấu đầy khó khăn.

Các thành viên chủ chốt khác trong ban huấn luyện của Arteta đã không đồng ý và một số dữ liệu cơ bản được trình bày cho Arteta. Theo đó, Arsenal đã để mất bóng 11 lần ở khu vực phòng ngự của mình và 39 lần ở giữa sân.

Rất hiếm khi Arteta chỉ trích các cầu thủ của mình, đặc biệt là sau một chiến thắng quan trọng. Ông thầy người Tây Ban Nha thường sẽ bảo vệ các học trò đến cùng và nếu một số khía cạnh trong màn trình diễn không đạt yêu cầu, ông thường tự xem xét và nhận trách nhiệm.

Nhưng khi đến buổi họp báo sau trận đấu, thái độ của Arteta đã thay đổi hoàn toàn. Arteta gọi màn trình diễn là "không thể chấp nhận được" và chỉ trích mạnh mẽ "những thói quen phòng ngự tồi tệ" của Arsenal, mà theo ông, "không hề đạt đến trình độ cần thiết khi đối đầu với một đội bóng không có lấy một cú sút ra hồn".

Đó là một đánh giá gay gắt nhưng hoàn toàn chính đáng. Một loạt kết quả quan trọng sau đó cũng đặt ra câu hỏi: liệu đây có phải là một bước ngoặt quan trọng trong mùa giải? Chắc chắn là các tiêu chuẩn tại Arsenal không được phép giảm sút.

Sau đó, Arsenal đã giành chiến thắng sít sao trong trận đấu khó khăn trên sân khách gặp Everton, lọt vào bán kết Carabao Cup, dễ dàng đánh bại Brighton dù Riccardo Calafiori bị chấn thương vào phút chót trong lúc khởi động, trước khi đè bẹp Aston Villa và giành chiến thắng kịch tính với 5 bàn thắng trên sân của Bournemouth.

Arteta và Heinze là một cặp trời sinh. ẢNH: AFP

2. Mikel Arteta - Gabriel Heinze là một cặp trời sinh

Sự xuất hiện của "người anh cả" của Arteta, Gabriel Heinze, đã tạo nên bước ngoặt cho Arsenal sau ba lần liên tiếp về nhì. Cả hai đã tạo dựng một mối quan hệ đặc biệt trong thời gian cùng nhau tại PSG vào đầu những năm 2000 và vẫn giữ liên lạc thường xuyên kể từ đó.

Theo các nguồn tin thân cận với Arteta, Arteta đã cố gắng chiêu mộ Heinze trong một thời gian trước khi cựu danh thủ của MU và tuyển Argentina này đến Arsenal vào tháng 7 năm ngoái.

Sau khi Heinze chứng kiến ​​Arsenal nghiền nát đội bóng cũ Real Madrid của mình tại Bernabeu vào tháng 4 năm 2025, ông đã gặp Arteta sau trận đấu. Cả hai đều mong muốn sự hợp tác này thành hiện thực và việc Carlos Cuesta chuyển đến Parma vào tháng 6 đã tạo ra cơ hội hiện thực hóa mong muốn đó.

Khi tờ Mirror Football liên hệ với một trong những đồng đội cũ của Heinze tại Real Madrid để tìm hiểu thêm về tính cách của ông trong kỳ nghỉ quốc tế tháng 9, người này ngay lập tức nhấn mạnh Heinze và Arteta là một cặp trời sinh.

Người này nhận xét: "Khi tôi nghe tin Gabi (Heinze) gia nhập Arsenal, tôi thực sự có thể hình dung ra. Anh ấy như một con thú trong tập luyện, một "ngọn núi lửa", rất hiếu thắng, rất mê tín và cực kỳ tận tâm, Arteta về cơ bản chỉ có thêm một "cánh tay" nữa thôi!".

Heinze đã thách thức Arteta một cách tôn trọng, đồng thời đưa hàng phòng ngự của Arsenal lên một tầm cao mới và khắc phục những vấn đề về kỷ luật của đội bóng. Mùa giải trước, Arsenal nhận tới 67 thẻ vàng và nhiều thẻ đỏ (sáu) hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh. Phần lớn những lần cầu thủ "pháo thủ" bị đuổi khỏi sân đó đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và cuối cùng cản trở cơ hội giành vinh quang của họ.

Arteta cùng Heinze đã thay đổi Arsenal ngoạn mục. ẢNH: MIRROR

Một năm trôi qua, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng fair play với 50 thẻ vàng, không thẻ đỏ và không bị phạt đền, cho thấy sự thay đổi ngoạn mục. Chiến thắng 1-0 trước Burnley cũng là trận giữ sạch lưới thứ 32 của Arsenal trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Chỉ trong mùa giải 1970 - 1971 (37 trận) và 1979 - 1980 (33), Arsenal mới có số lần giữ sạch lưới nhiều hơn. Hàng phòng ngự là đứa con tinh thần của Heinze nhưng Arteta vẫn tin tưởng cả ông và Albert Stuivenberg trước khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Ví dụ, sau chấn thương dây chằng đầu gối của Ben White trong trận đấu với West Ham gần đây, người ta thấy Arteta hỏi Heinze trên đường biên: "Cristhian Mosquera hay Martin Zubimendi?". Cuối cùng, Zubimendi được chọn. Heinze đã mang đến cho Arteta nguồn năng lượng mới. Họ có sự thấu hiểu sâu sắc về nhau và mối quan hệ của họ được xây dựng trên sự tôn trọng và tin tưởng.

3. Bí ẩn thương vụ chiêu mộ Julian Alvarez

Khi Arsenal đang chuẩn bị cho nỗ lực cuối cùng để giành chức vô địch Premier League sau thất bại cay đắng 2-1 trước Manchester City vào ngày 19-4, Heinze đã mời "ông chủ" Arteta đi ăn bít tết Argentina. Được biết, họ dùng bữa tại nhà hàng La Patagonia trên đường Camden High Street trước trận thắng Newcastle 1-0.

Alvarez (phải) dùng bữa tại nhà hàng La Patagonia trên đường Camden High Street. ẢNH: MIRROR

Vào khoảng thời gian đó, tại quê nhà Argentina của Heinze, một số phương tiện truyền thông đưa tin đồn đoán rằng ông cũng đóng vai trò trong việc Arsenal theo đuổi tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid.

Hiện tại, dư luận cho rằng Alvarez vẫn có thể ở lại đội chủ sân Metropolitano, nhưng nếu rời Atletico thì Barcelona sẽ là điểm đến ưu tiên của ngôi sao người Argentina, bất chấp sự quan tâm từ PSG. Điều đó có nghĩa là nếu Arsenal muốn chiêu mộ được nhà vô địch Premier League hai lần trong màu áo Man City, họ sẽ phải làm mọi cách.

Điều thú vị là, chỉ vài ngày sau khi Heinze và Arteta đến thăm La Patagonia, Alvarez đến nhà hàng này thưởng thức ẩm thực khi đang ở London (Anh) để tham dự trận bán kết lượt về Champions League mà Atletico Madrid gặp chính Arsenal.

Sự xuất hiện bất ngờ và bí ẩn của Alvarez tại nhà hàng trên không nhất thiết chỉ ra anh có liên hệ trực tiếp với Heinze, nhưng rõ ràng là Alvarez đã nhận được lời giới thiệu rất tốt từ ai đó.