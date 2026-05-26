Rashford rộng đường trở lại MU 26/05/2026 07:39

MU đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy sôi động. "Quỷ đỏ" Manchester đang bước vào một kỳ chuyển nhượng bận rộn khi những công tác chuẩn bị cho mùa giải tới bắt đầu. Đội bóng của HLV Michael Carrick sẽ tập trung vào việc tăng cường đội hình và hướng đến việc xây dựng dựa trên vị trí thứ ba mà họ đã giành được tại Premier League.

Sự ra đi của Casemiro đã khiến tuyến giữa trở thành ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng, với việc Manchester United đang tìm cách bổ sung nhiều hơn một cầu thủ ở vị trí này. Ngôi sao của Atalanta, Ederson, đang tiến gần đến việc chuyển đến Old Trafford khi kế hoạch tuyển quân của đội bóng dần được định hình.

Kobbie Mainoo đã có sự hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian Carrick dẫn dắt và nhiều khả năng sẽ giữ vững vị trí của mình mùa tới. Vị huấn luyện viên 44 tuổi Carrick đã nói về tầm quan trọng của ngôi sao người Anh và vạch ra vai trò của anh trong đội hình của MU.

Trong khi đó, Marcus Rashford tiếp tục được đồn đoán sẽ trở lại Manchester United sau thời gian cho mượn tại Barcelona. Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) điểm qua một số tin tức nổi bật nhất xoay quanh đội chủ sân Old Trafford.

Cuộc trò chuyện quan trọng của Marcus Rashford

Cựu trợ lý HLV của MU, Rene Meulensteen, tin rằng Rashford có thể được trao cơ hội chứng tỏ bản thân dưới thời Carrick tại MU mùa tới. Barcelona có thể ký hợp đồng chính thức với tiền đạo Rashford với giá 26 triệu bảng Anh, nhưng điều khoản đó vẫn chưa được kích hoạt, dẫn đến việc Meulensteen cho rằng các cuộc đàm phán với HLV Carrick có thể dẫn đến một sự trở lại bất ngờ, sau lần cuối cùng anh khoác áo Quỷ đỏ vào tháng 12 năm 2024.

"Marcus Rashford hoàn toàn có cơ hội trở lại Manchester United vì Michael Carrick hiểu cậu ấy", Meulensteen nói với BOYLE Sports, "Tôi nghĩ đây là một cuộc trò chuyện rất quan trọng, không thể bàn cãi gì thêm."

Meulensteen tiếp tục: "Có lẽ việc Rashford rời đi một thời gian là điều tốt, để có thể nhìn nhận và nhìn lại Manchester United từ bên ngoài. Bởi vì điều đó cũng sẽ cho Rashford cơ hội nhận ra Manchester United thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ấy. Vì Rashford quen biết Michael Carrick và Carrick cũng quen biết anh ấy, tôi nghĩ đó chắc chắn là một cuộc trò chuyện tốt mà họ nên có. Và tất nhiên, tất cả phụ thuộc vào những kỳ vọng cụ thể của cả hai bên".

Michael Carrick đã làm rõ lập trường về việc chuyển nhượng

HLV Michael Carrick của MU khẳng định rằng bất kỳ bản hợp đồng ở vị trí tiền vệ phòng ngự nào mà CLB thực hiện sẽ không chỉ dựa trên việc họ có thể chơi tốt như thế nào bên cạnh Mainoo. Cầu thủ 21 tuổi Mainoo đã tạo nên một cặp tiền vệ trung tâm đầy ấn tượng với Casemiro, nhưng Carrick giải thích rằng việc tìm kiếm một đối tác cho Mainoo không nên chi phối kế hoạch tuyển quân.

"Ý tôi là, cần có sự cân bằng", HLV của MU Carrick khẳng định, "Cần có sự cân bằng trong một CLB bóng đá, bởi vì bạn không nhất thiết phải chiêu mộ một cầu thủ chỉ để chơi cùng một cầu thủ khác. Tôi nghĩ điều quan trọng là cầu thủ phải phù hợp với đội hình, cân bằng đội hình, và có thể thích nghi với việc thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau trong nhiều trận. Vì vậy, không nhất thiết phải… Tôi đang nói khá chung chung ở đây. Với bất kỳ cầu thủ nào, bạn không chỉ đưa họ về để chơi cùng một cầu thủ khác, mà chắc chắn cần có sự năng động và cân bằng".

Carrick nói thêm: "Điều tuyệt vời ở Kobbie Mainoo là cậu ấy có thể làm tốt rất nhiều việc. Tôi nghĩ Mainoo đã chứng minh điều đó. Mainoo đã tiến bộ rất nhiều trong bốn hoặc năm tháng mà tôi chứng kiến ​​sự phát triển của cậu ấy. Và đó chính là Mainoo.

Tôi không nhận công lao về điều đó. Chính Kobbie Mainoo đã làm được, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã chứng tỏ mình có thể làm được rất nhiều việc. Vì vậy, việc đưa các cầu thủ mới vào chơi cùng một người như Mainoo trở nên dễ dàng hơn khi cậu ấy có khả năng thích nghi, và tôi nghĩ Mainoo đã thích nghi theo thời gian".