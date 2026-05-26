Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh, chờ đại phá Champions League

Giữa men say chiến thắng, HLV Mikel Arteta gây bất ngờ khi thừa nhận ông từng nghi ngờ chính bản thân mình có đủ khả năng đưa Arsenal đến đỉnh cao hay không.
HLV Arteta: “Có lúc tôi nghĩ Arsenal cần người khác thay tôi”
Sân Selhurst Park đã biến thành lễ hội đỏ trắng khi Arsenal khép lại mùa giải bằng chiến thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng cuối Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thực tế chức vô địch đã thuộc về đội bóng Bắc London từ vài ngày trước, sau khi Man City bất ngờ bị AFC Bournemouth cầm hòa 1-1.
Đó là khoảnh khắc giải tỏa cho toàn bộ Arsenal sau nhiều năm sống trong áp lực và thất vọng. Ba mùa liên tiếp trước đó, Pháo thủ thành London đều về nhì dù từng có thời điểm nắm lợi thế lớn trong cuộc đua. Mùa này cũng không khác nhiều khi đoàn quân của Pep Guardiola vượt lên nhờ hiệu số hồi cuối tháng 4, khiến viễn cảnh Arsenal thêm một lần hụt hơi bắt đầu xuất hiện.
Thế nhưng đội bóng của Arteta đã phản kháng cực mạnh ở giai đoạn quyết định. Năm chiến thắng liên tiếp giúp Arsenal bứt lên và bỏ xa Man City tới bảy điểm khi mùa giải khép lại. Chính điều đó khiến Arteta thừa nhận ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả sung sướng.
Ngày sau mùa giải khốc liệt, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói rằng đã có thời điểm ông tự hỏi liệu mình có phải người phù hợp để hoàn thành giấc mơ vô địch cho Arsenal hay không.
“Tôi từng nghi ngờ bản thân. Tôi nghĩ có lẽ mình đủ khả năng đưa đội bóng đến rất gần đỉnh cao, nhưng cần một ai đó khác để hoàn tất phần còn lại”, HLV Arteta chia sẻ đầy xúc động.
Nhà cầm quân 44 tuổi cho biết điều giúp ông không gục ngã chính là niềm tin từ ban huấn luyện, cầu thủ và những người thân cận. Theo ông Arteta, trong bóng đá luôn tồn tại quá nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của một HLV, và đôi khi điều quan trọng nhất là có những người luôn đứng phía sau để tiếp thêm niềm tin vào lúc khó khăn nhất.
Arsenal chờ chinh phục Champions League
Dù vừa chấm dứt cơn khát Premier League kéo dài hơn hai thập kỷ, Arsenal vẫn chưa muốn dừng hành trình lịch sử tại đây. Chỉ vài ngày sau lễ đăng quang, sự tập trung của HLV Arteta đã lập tức hướng đến trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain tại Budapest.
Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Arsenal góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Champions League. Với Arteta, cơ hội hiện tại có thể đưa đội bóng thành London bước sang một chương hoàn toàn khác trong lịch sử.
“Bây giờ chúng tôi có cơ hội tạo nên lịch sử mới cho CLB”, HLV Arteta khẳng định, “Tôi thật sự tin đội bóng này có thể làm được”.
Đội trưởng Martin Odegaard cũng không giấu nổi sự phấn khích. Tiền vệ người Na Uy mô tả mùa giải hiện tại giống như một giấc mơ với Arsenal. Theo anh, việc vô địch Ngoại hạng Anh đã là điều khó tin, nhưng nếu giành thêm Champions League, đó mới là mùa giải vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của đội bóng.
Tuy vậy, Arsenal quyết định chưa tổ chức ăn mừng quá lớn. Odegaard tiết lộ các cầu thủ sẽ nhanh chóng trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận chiến với PSG thay vì chìm trong men say chiến thắng.
Sau nhiều năm bị xem là đội bóng “non bản lĩnh”, Arsenal giờ đang đứng trước cơ hội biến mùa giải 2025-2026 thành cột mốc huy hoàng nhất kể từ thời kỳ bất bại năm 2004. Và nếu đánh bại PSG ở Budapest, Arteta sẽ không còn phải nghi ngờ bản thân thêm lần nào nữa.
Haaland giành chiếc giày vàng, West Ham rớt hạng đau đớn
Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế “cỗ máy săn bàn” đáng sợ nhất nước Anh khi chính thức giành Chiếc giày vàng Premier League 2025-2026. Tiền đạo của Manchester City ghi tổng cộng 27 bàn sau 35 trận, vượt xa Igor Thiago của Brentford, người chỉ có 22 pha lập công sau 38 lần ra sân.
Dù Man City không thể bảo vệ ngôi vương trước Arsenal, Haaland vẫn là điểm sáng lớn nhất của đội bóng áo xanh thành Manchester trong suốt mùa giải. Phong độ ổn định của chân sút người Na Uy giúp Man City cán đích ở vị trí thứ hai và giành vé tham dự Champions League mùa tới cùng Arsenal, Manchester United, Aston Villa và Liverpool.
Ở chiều ngược lại, bi kịch lớn nhất mùa giải gọi tên West Ham United. Thất bại trong cuộc đua trụ hạng khiến đội bóng thành London chính thức rơi xuống Championship sau 14 mùa liên tiếp góp mặt ở Premier League. Đây được xem là cú sốc cực lớn với người hâm mộ West Ham, đặc biệt khi đội bóng từng nhiều năm là cái tên khó chịu tại giải đấu.
Đội quân của HLV Nuno Espirito Santo trở thành CLB thứ ba phải xuống hạng sau Wolverhampton Wanderers và Burnley FC. Trong khi đó, Premier League sẽ chào đón ba tân binh mới cho mùa giải 2026-2027 gồm Coventry City, Ipswich Town và Hull City sau chiến thắng ở vòng play off.