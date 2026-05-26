Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh, chờ đại phá Champions League 26/05/2026 06:39

(PLO)- Sau ba mùa liên tiếp ngã đau trước ngưỡng cửa thiên đường, Arsenal cuối cùng đã kéo đổ đế chế của Manchester City để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm.

Giữa men say chiến thắng, HLV Mikel Arteta gây bất ngờ khi thừa nhận ông từng nghi ngờ chính bản thân mình có đủ khả năng đưa Arsenal đến đỉnh cao hay không.

HLV Arteta: “Có lúc tôi nghĩ Arsenal cần người khác thay tôi”

Sân Selhurst Park đã biến thành lễ hội đỏ trắng khi Arsenal khép lại mùa giải bằng chiến thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng cuối Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thực tế chức vô địch đã thuộc về đội bóng Bắc London từ vài ngày trước, sau khi Man City bất ngờ bị AFC Bournemouth cầm hòa 1-1.

Đó là khoảnh khắc giải tỏa cho toàn bộ Arsenal sau nhiều năm sống trong áp lực và thất vọng. Ba mùa liên tiếp trước đó, Pháo thủ thành London đều về nhì dù từng có thời điểm nắm lợi thế lớn trong cuộc đua. Mùa này cũng không khác nhiều khi đoàn quân của Pep Guardiola vượt lên nhờ hiệu số hồi cuối tháng 4, khiến viễn cảnh Arsenal thêm một lần hụt hơi bắt đầu xuất hiện.

Niềm vui chiến thắng của Pháo thủ thành London. Ảnh: ASN.

Thế nhưng đội bóng của Arteta đã phản kháng cực mạnh ở giai đoạn quyết định. Năm chiến thắng liên tiếp giúp Arsenal bứt lên và bỏ xa Man City tới bảy điểm khi mùa giải khép lại. Chính điều đó khiến Arteta thừa nhận ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả sung sướng.

Ngày sau mùa giải khốc liệt, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói rằng đã có thời điểm ông tự hỏi liệu mình có phải người phù hợp để hoàn thành giấc mơ vô địch cho Arsenal hay không.

“Tôi từng nghi ngờ bản thân. Tôi nghĩ có lẽ mình đủ khả năng đưa đội bóng đến rất gần đỉnh cao, nhưng cần một ai đó khác để hoàn tất phần còn lại”, HLV Arteta chia sẻ đầy xúc động.

HLV Mikel Arteta trên đỉnh vinh quang. Ảnh: ASN.

Nhà cầm quân 44 tuổi cho biết điều giúp ông không gục ngã chính là niềm tin từ ban huấn luyện, cầu thủ và những người thân cận. Theo ông Arteta, trong bóng đá luôn tồn tại quá nhiều yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của một HLV, và đôi khi điều quan trọng nhất là có những người luôn đứng phía sau để tiếp thêm niềm tin vào lúc khó khăn nhất.

Arsenal chờ chinh phục Champions League

Dù vừa chấm dứt cơn khát Premier League kéo dài hơn hai thập kỷ, Arsenal vẫn chưa muốn dừng hành trình lịch sử tại đây. Chỉ vài ngày sau lễ đăng quang, sự tập trung của HLV Arteta đã lập tức hướng đến trận chung kết Champions League gặp Paris Saint-Germain tại Budapest.

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Arsenal góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Champions League. Với Arteta, cơ hội hiện tại có thể đưa đội bóng thành London bước sang một chương hoàn toàn khác trong lịch sử.

Đội bóng thành London còn một trận chung kết Champions League đầy cam go với PSG tại Budapest ngày 30-5. Ảnh: ASN.

“Bây giờ chúng tôi có cơ hội tạo nên lịch sử mới cho CLB”, HLV Arteta khẳng định, “Tôi thật sự tin đội bóng này có thể làm được”.

Đội trưởng Martin Odegaard cũng không giấu nổi sự phấn khích. Tiền vệ người Na Uy mô tả mùa giải hiện tại giống như một giấc mơ với Arsenal. Theo anh, việc vô địch Ngoại hạng Anh đã là điều khó tin, nhưng nếu giành thêm Champions League, đó mới là mùa giải vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của đội bóng.

Tuy vậy, Arsenal quyết định chưa tổ chức ăn mừng quá lớn. Odegaard tiết lộ các cầu thủ sẽ nhanh chóng trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận chiến với PSG thay vì chìm trong men say chiến thắng.

Arsenal vô địch xứng đáng. Ảnh: ASN.

Sau nhiều năm bị xem là đội bóng “non bản lĩnh”, Arsenal giờ đang đứng trước cơ hội biến mùa giải 2025-2026 thành cột mốc huy hoàng nhất kể từ thời kỳ bất bại năm 2004. Và nếu đánh bại PSG ở Budapest, Arteta sẽ không còn phải nghi ngờ bản thân thêm lần nào nữa.