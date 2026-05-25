Mức thưởng mỗi CLB Premier League nhận được mùa này: Một trời, một vực 25/05/2026 13:59

Mùa giải Premier League 2025 - 2026 đã khép lại với bảng xếp hạng có diện mạo mới, Arsenal vô địch lần đầu tiên sau 22 năm và Wolves kết thúc 8 năm trụ vững tại giải đấu. Mỗi CLB đều nhận được tiền thưởng dựa trên vị trí của mình trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Arsenal đã thu về hơn 50 triệu bảng nhờ chức vô địch Premier League, trong khi Wolves xuống hạng chỉ nhận được chưa đến 3 triệu bảng.

Arsenal đã có một tuần đáng nhớ khi ăn mừng chức vô địch Premier League và, xét về mặt tài chính, mùa giải của "pháo thủ" có thể còn thành công hơn nữa trước trận chung kết Champions League diễn ra sau sáu ngày nữa, nơi họ sẽ đối đầu với PSG.

Mỗi CLB thi đấu ở giải đấu hàng đầu nước Anh đều kiếm được hơn 100 triệu bảng Anh chỉ nhờ việc tham gia, phần lớn đến từ doanh thu bản quyền truyền hình. Khoảng 90 triệu bảng Anh trong số đó là doanh thu bản quyền truyền hình quốc tế và trong nước, được chia đều cho các đội. Ngoài ra, mỗi đội còn nhận được khoảng 7,9 triệu bảng từ các nguồn doanh thu thương mại.

Arsenal vô địch Premier League nhận được nhiều tiền thưởng nhất. ẢNH: EPA

Tiền thưởng được trao dựa trên thứ hạng đạt được và dao động từ 54 triệu bảng Anh cho đội vô địch, đến chỉ còn 2,7 triệu bảng Anh cho đội xếp cuối bảng. Như vậy, Arsenal đã thu về nhiều tiền nhất sau khi chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu. Chức vô địch của Arsenal được xác nhận vào giữa tuần trước và họ đã dễ dàng đánh bại 2-1 Crystal Palace vào ngày cuối mùa giải.

Nhà vô địch Arsenal đã thu về 54 triệu bảng Anh, trong khi đội á quân Manchester City thu về 51,3 triệu bảng trong trận đấu cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị HLV. MU nhận 48,6 triệu bảng cho vị trí thứ ba.

Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, một trong những vị trí cần được quyết định vào ngày cuối cùng. Họ đã thu về 45,9 triệu bảng - nhiều hơn 2,6 triệu bảng so với Liverpool, đội xếp thứ năm - 12 tháng sau khi đăng quang chức vô địch Premier League.

Bên dưới họ, cuộc chiến giành suất dự cúp châu Âu là một trong những diễn biến hấp dẫn nhất vào ngày cuối cùng của mùa giải và Bournemouth đã giành được vị trí thứ sáu, cùng 40,5 triệu bảng Anh khi Andoni Iraola ra đi trong vinh quang. Sunderland đã hoàn thành mùa giải đầu tiên đáng kinh ngạc của họ khi trở lại cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu, họ đã nhận được 37,8 triệu bảng tiền thưởng từ vị trí thứ 7. Cả hai đội đều sẽ tham dự Europa League mùa tới.

Wolves chỉ nhận vỏn vẹn 2,7 triệu bảng Anh. ẢNH: WOLVES

Ở cuối bảng, Tottenham đã trụ hạng thành công vào ngày cuối cùng sau khi giành được kết quả cần thiết là chiến thắng 1-0 trước Everton. Điều đó chỉ mang về cho Tottenham 10,8 triệu bảng nhờ vị trí thứ 17, nhưng thực tế, con số đó đã giúp Tottenham thu về hơn 100 triệu bảng nhờ việc tiếp tục chơi ở giải cao nhất nước Anh mùa tới.

Ngược lại, West Ham, đội đã đánh bại Leeds United 3-0, sẽ mang 8,1 triệu bảng của mình xuống Championship, nơi doanh thu của họ sẽ giảm mạnh do phải chơi ở giải hạng hai. Khoản tiền hỗ trợ xuống hạng đồng nghĩa với việc West Ham sẽ nhận được 55% doanh thu bản quyền truyền hình chia đều của Premier League, khoảng 46 triệu bảng, nhưng con số này sẽ tiếp tục giảm nếu họ không trở lại Ngoại hạng Anh ngay lập tức.

Tiền thưởng của 20 CLB dựa trên thành tích trên bảng xếp hạng Premier League:

1. Arsenal - 54 triệu bảng

2. Manchester City - 51,3 triệu bảng Anh

3. Manchester United - 48,6 triệu bảng Anh

4. Aston Villa - 45,9 triệu bảng Anh

5. Liverpool - 43,2 triệu bảng Anh

6. Bournemouth - 40,5 triệu bảng Anh

7. Sunderland - 37,8 triệu bảng Anh

8. Brighton - 35,1 triệu bảng Anh

9. Brentford - 32,4 triệu bảng Anh

10. Chelsea - 29,7 triệu bảng

11. Fulham - 27 triệu bảng

12. Newcastle - 24,3 triệu bảng Anh

13. Everton - 21,6 triệu bảng

14. Leeds - 18,9 triệu bảng Anh

15. Crystal Palace - 16,2 triệu bảng Anh

16. Nottingham Forest - 13,5 triệu bảng Anh

17. Tottenham - 10,8 triệu bảng

18. West Ham - 8,1 triệu bảng

19. Burnley - 5,4 triệu bảng

20. Wolves - 2,7 triệu bảng