Chỉ có Man United, Arsenal và Man City tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 24/05/2026 16:54

(PLO)- Cựu danh thủ Michael Owen vừa đưa ra dự đoán khiến nhiều cổ động viên Liverpool bất ngờ khi cho rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027 sẽ chỉ xoay quanh Arsenal, Manchester City và Manchester United.

Nhận định của Owen được đưa ra sau khi Arsenal vừa chấm dứt hơn hai thập kỷ chờ đợi để trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Mikel Arteta đăng quang sau khi Man City sảy chân trước Bournemouth, khép lại cuộc đua căng thẳng kéo dài đến giai đoạn cuối mùa.

Theo Owen, Arsenal xứng đáng được xem là ứng viên nặng ký mùa tới bởi họ đã cho thấy bản lĩnh lớn ở thời điểm quyết định. Sau thất bại 1-2 trước Man City, Pháo thủ không sụp đổ mà lập tức đáp trả bằng chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp để giành chức vô địch.

Dù vậy, cựu tiền đạo tuyển Anh tin rằng mối đe dọa lớn nhất với Arsenal vẫn đến từ thành Manchester. Ông cho rằng Man City đủ sức duy trì vị thế cạnh tranh vô địch Ngoại hạng Anh, kể cả khi Pep Guardiola rời sân Etihad sau một thập kỷ thành công rực rỡ.

Owen dự đoán 3 đội Manchester United, Arsenal và Man City sẽ cạnh tranh gay gắt cho ngôi vô địch Premier League. Ảnh: EPA.

Owen đánh giá Man City vẫn sở hữu lực lượng trẻ chất lượng, chiều sâu đội hình tốt và nền tảng chiến thắng đã được xây dựng trong nhiều năm. Việc Pep ra đi chắc chắn tạo ra khoảng trống lớn, nhưng theo Owen, đội bóng này vẫn quá mạnh để bị loại khỏi cuộc đua.

Điểm gây tranh cãi nhất nằm ở Manchester United. Owen tin rằng Quỷ đỏ dưới thời Michael Carrick hoàn toàn có thể trở lại cuộc chiến vô địch. MU đã chắc suất trong tốp 3 mùa này, và phong độ khởi sắc sau khi Carrick tiếp quản từ Ruben Amorim khiến Owen nhìn thấy hình ảnh của một đội bóng đủ khả năng đua đường dài.

Ông cho rằng màn trình diễn của MU trong giai đoạn cuối mùa không còn là hiện tượng nhất thời. Với sự ổn định mới, tinh thần cải thiện và vị trí thứ ba đã được đảm bảo, Carrick có cơ sở để đưa đội bóng trở lại cuộc cạnh tranh lớn nhất nước Anh.

Man City hậu thời Pep Guardiola có nhiều thay đổi nhưng vẫn rất mạnh. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Liverpool lại bị Owen đặt dấu hỏi. Dù thừa nhận đội bóng của Arne Slot vẫn có tham vọng chen chân vào nhóm đầu, ông cho rằng The Kop chưa đạt đến sự ổn định cần thiết để trở thành ứng viên thực sự.

Owen nhận định Liverpool cần làm đúng gần như mọi thứ trong mùa hè và giai đoạn đầu mùa mới có thể trở lại cuộc đua. Nếu không, họ sẽ tiếp tục đứng ngoài cuộc chiến giữa Arsenal và hai đại diện thành Manchester.

Với Man City, kỷ nguyên hậu Guardiola đang đến gần. Enzo Maresca được nhắc đến như ứng viên sáng giá thay thế Pep, thậm chí có tin ông muốn đưa Enzo Fernandez về Etihad. Nhưng bất kể ai ngồi vào ghế nóng, Owen vẫn tin Man City chưa thể bị xem nhẹ.