Carrick gửi lời nhắn đến lãnh đạo MU 24/05/2026 13:01

(PLO)- Michael Carrick nhắn nhủ ban lãnh đạo MU "hãy tiếp tục tiến về phía trước" trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, đồng thời cảnh báo "vẫn còn nhiều việc phải làm" để củng cố đội hình khi nhiều cầu thủ sắp ra đi.

Michael Carrick đã nói với ban lãnh đạo MU rằng CLB phải "tiếp tục tiến về phía trước" trước kỳ chuyển nhượng quan trọng mùa hè này. Carrick đã đảm nhiệm vị trí HLV trưởng chính thức của đội chủ sân Old Trafford sau khi dẫn dắt "quỷ đỏ" giành vị trí thứ ba tại Premier League và trở lại Champions League, thay thế Ruben Amorim sau khi ông bị sa thải vào tháng Giêng.

Manchester United đã mất tiền vệ có tầm ảnh hưởng Casemiro vào mùa hè này và cũng chuẩn bị bán Marcus Rashford, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund khi họ tiếp tục xây dựng lại đội hình. Trong bối cảnh đó, Carrick thừa nhận Manchester United phải tuyển mộ đúng người trong mùa hè này để giữ cho đội bóng và CLB tiếp tục đi đúng hướng.

Carrick đã không còn có Casemiro trong đội hình MU. ẢNH: PA WIRE

"Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất của kỳ chuyển nhượng tiếp theo, đối với tất cả mọi người, là nó luôn là sự kiện lớn nhất trên thế giới và là kỳ chuyển nhượng quan trọng nhất mọi thời đại đối với mọi CLB", HLV Michael Carrick của MU nói, "Thành thật mà nói, đó là bản chất của cách nó được tạo ra. Và tôi nghĩ, một lần nữa, với tư cách là một CLB bóng đá, bạn muốn tiếp tục tiến về phía trước.

Chúng tôi chắc chắn là như vậy. Với tư cách là một CLB bóng đá, chúng tôi muốn tiếp tục tiến về phía trước. Tôi nghĩ mọi người đều thừa nhận chúng tôi đang ở giai đoạn này, và với động lực cũng như sự cân bằng trong hướng đi hiện tại, vị trí mà chúng tôi đã đạt được và kết thúc mùa giải, rõ ràng là vẫn còn nhiều việc phải làm. Rõ ràng là với việc một số cầu thủ ra đi, sẽ có khá nhiều việc phải làm, nhưng việc này không quan trọng hơn việc trước, điều quan trọng là những gì phía trước mà CLB bóng đá cần làm để tận dụng tối đa cơ hội".

Mặc dù cần bổ sung thêm những tân binh trong mùa hè này, Carrick cho biết ông đã nhận thấy sự trưởng thành đáng kể ở các cầu thủ trẻ của MU, cho thấy họ có thể đóng vai trò quan trọng trong đội bóng trong tương lai. Carrick đã đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình chính của MU sau khi anh bị Amorim loại khỏi đội, trong khi Amad, Ayden Heaven và Leny Yoro đều gây ấn tượng với Carrick kể từ khi ông nắm quyền.

Carrick khẳng định kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới rất quan trọng với MU. ẢNH: PA WIRE

"Tôi chắc chắn đã thấy điều đó", Carrick khẳng định, "Tôi đã thấy sự phát triển, rất nhiều sự phát triển, theo nhiều cách khác nhau. Một số điều bạn có thể thấy trên sân, điều đó rất rõ ràng. Về mặt hiệu suất, nó thể hiện rõ vì có yếu tố kỹ thuật và các cầu thủ đang tiến bộ ở khía cạnh đó.

Tôi nghĩ mình đã nói điều này trước đây rồi, nhưng đôi khi cảm giác thoải mái là cách tốt nhất để ở đây, biết cảm giác được chơi ở đây như thế nào, có được một chút thành công, có một chút thử thách, bạn vượt qua được nó và hiểu được cần những gì để vượt qua nó.

Tôi nghĩ, hơn bất cứ điều gì khác, khi bạn trưởng thành, tính cách và cá tính của bạn sẽ bộc lộ rõ ​​hơn. Tôi đã thấy điều đó ở một số người... Các cầu thủ trẻ, và thực ra không chỉ các cầu thủ trẻ, bạn có thể thấy mọi người trưởng thành hơn một chút khi đạt được kết quả tốt với những màn trình diễn tốt.

Tôi nghĩ khả năng lãnh đạo khác nhau ở mỗi người. Có những tấm gương lãnh đạo, một số người thể hiện điều đó rõ ràng hơn, nhưng chắc chắn bạn có thể thấy sự tiến bộ của từng cầu thủ khi cả đội cùng hướng đến mục tiêu đúng đắn".