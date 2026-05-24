Vụ chuyển nhượng kép giá 110 triệu bảng Anh của MU 24/05/2026 06:39

MU đặt mục tiêu kết thúc chiến dịch Premier League mùa giải 2025 - 2026 bằng một chiến thắng trên sân khách trước Brighton and Hove Albion vào cuối tuần này, sau khi đã giành suất trở lại Champions League mùa tới. Sau đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ chuyển sự chú ý hoàn toàn sang kỳ chuyển nhượng mùa hè vô cùng quan trọng.

Vào tháng giêng, Manchester United chào đón sự trở lại Michael Carrick, người đã dẫn dắt họ đến vị trí thứ ba tại Premier League với tư cách HLV tạm quyền. Carrick dự kiến ​​sẽ được tưởng thưởng bằng một quyết định bổ nhiệm chính thức. "Quỷ đỏ" thành Manchester chưa ra thông báo bổ nhiệm Carrick chính thức. Các nguồn tin từ truyền thông Anh cho biết, Manchester United còn đàm phán hợp đồng với đội ngũ trợ lý HLV của Carrick.

Carrick dự kiến sẽ ký hợp đồng hai năm với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng để chính thức dẫn dắt MU. Bây giờ, Carrick sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào trận đấu cuối cùng của mùa giải tại sân vận động Amex, nơi ông sẽ gặp đội bóng của HLV Fabian Hurzeler vào hôm nay 24-5.

Sau mùa giải, MU đã vạch ra kế hoạch hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng trong mùa hè, đồng thời cho phép một số cầu thủ hiện tại ra đi tìm bến đỗ mới. Dưới đây, Mirror Football (Anh) sẽ cập nhật tất cả những thông tin mới nhất từ ​​Old Trafford.

Phòng thay đồ Barcelona ủng hộ Rashford ở lại CLB. ẢNH: EPA

Quan điểm của phòng thay đồ Barcelona về vụ chuyển nhượng Rashford

Frenkie de Jong tin rằng Marcus Rashford "xứng đáng" trở thành thành viên chính thức của đội hình Barcelona mùa giải tới. Tiền đạo của Manchester United đã gây ấn tượng khi được cho mượn tại gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha mùa này, giúp họ giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Rashford đã có 28 pha kiến ​​tạo bàn thắng trong 48 lần ra sân cho nhà vô địch La Liga và rất muốn tiếp tục làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Giờ đây, suy nghĩ của phòng thay đồ Barcelona đã được hé lộ khi đội phó De Jong lên tiếng ủng hộ thương vụ này.

Tiền vệ người Hà Lan De Jong trả lời tờ Sport của Tây Ban Nha, "Đúng vậy, Marcus Rashford xứng đáng được ở lại. Trong những phút đã ra sân, Rashford đã đóng góp rất nhiều cho chúng tôi: bàn thắng, kiến ​​tạo, những pha tấn công. Anh ấy là một cầu thủ nhanh nhẹn, thực sự nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương.

Tôi sẽ rất vui nếu Marcus Rashford ở lại với chúng tôi. Tôi thấy anh ấy đến với đầy nhiệt huyết. Rashford cũng rất vui khi được ở đây, và ngay từ giây phút đầu tiên, rõ ràng là anh ấy muốn ở lại. Rashford đã cố gắng thích nghi tốt nhất có thể, và tôi thấy anh ấy làm rất tốt".

Bộ đôi trị giá 110 triệu bảng Anh đang được nhắm đến

Tonali đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: EPA

MU đã xác định Sandro Tonali của Newcastle và ngôi sao đang chơi tại Serie A Ederson là hai mục tiêu hàng đầu ở vị trí tiền vệ trong mùa hè này. Sky Sports News đưa tin MU tin chắc họ sẽ chiêu mộ được cả hai cầu thủ này, với tổng giá trị ước tính là 110 triệu bảng Anh.

Manchester United được cho là đang cạnh tranh với Atletico Madrid để giành chữ ký của Ederson nhưng đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này. Đêm qua 23-5, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Manchester United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ederson. Mức lương 100.000 bảng mỗi tuần đã được đề xuất, nhưng "quỷ đỏ" sẽ tiếp tục đàm phán về phí chuyển nhượng với Atalanta, đội bóng đang yêu cầu 40 triệu bảng Anh.

Trong khi đó, các nguồn tin từ truyền thông Anh trong tuần này cho rằng Newcastle nhiều khả năng sẽ bán Tonali, nhưng với mức phí chuyển nhượng không dưới 70 triệu bảng Anh. Casemiro sẽ rời MU sau khi kết thúc mùa này và những cầu thủ như Manuel Ugarte cũng được cho là đang nhắm đến CLB mới.