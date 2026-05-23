Tuchel bất ngờ bổ sung 4 ngôi sao tuyển Anh tham dự World Cup 2026 23/05/2026 13:20

HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, thông báo một số cầu thủ trẻ không có tên trong danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026 sẽ tham gia tập huấn cùng đội tại Mỹ. Cầu thủ trẻ Rio Ngumoha của Liverpool nằm trong nhóm các cầu thủ sẽ gia nhập đội tuyển Anh trong trại huấn luyện tại World Cup.

Thomas Tuchel đã công bố đội hình 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup vào sáng thứ Sáu (giờ Anh), trong đó có một số ngôi sao nổi tiếng không được triệu tập. Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Morgan Gibbs-White và Phil Foden nằm trong số những cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển Anh, trong khi Djed Spence và Ivan Toney là những cái tên gây bất ngờ nhất khi được triệu tập.

Tuchel đã đối mặt với các phóng viên để giải thích quyết định của mình và thông báo rằng Ngumoha của Liverpool, Alex Scott của Bournemouth và Josh King của Fulham đều sẽ đóng vai trò trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển Anh tại Mỹ, cùng với một cầu thủ khác chưa được tiết lộ tên. Điều này đồng nghĩa 4 cầu thủ này cũng sẽ hội quân cùng tuyển Anh tham dự World Cup nhưng không được thi đấu chính thức, ngoài những trận giao hữu trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Chúng tôi sẽ chọn một số cầu thủ trẻ để tập luyện cùng đội tuyển Anh và duy trì đội hình ở mức cần thiết", HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói, "Chúng tôi muốn chuẩn bị tốt nhất cho hai trận giao hữu để đảm bảo thời gian thi đấu và giảm tải cho các cầu thủ. Vì vậy, chúng tôi chọn Alex Scott, Rio Ngumoha, Josh King và sẽ có thêm một cầu thủ nữa mà chúng tôi chưa thể tiết lộ tên vì chưa được xác nhận.

Nhưng tôi rất vui vì những chàng trai này ở cùng chúng ta, đặc biệt là Alex Scott, người thậm chí còn có tên trong danh sách sơ bộ 55 người tham dự World Cup 2026, nhưng phản ứng của anh ấy rất tuyệt vời, sự tận tâm, mong muốn được tham gia trại huấn luyện. Alex Scott đã cho tôi thấy phẩm chất của anh ấy khi anh ấy chỉ còn một bước nữa là đến đội tuyển. Tôi rất vui vì Alex Scott đã ở cùng chúng ta, bởi vì anh ấy đã suýt nữa thì không được chọn và giờ có cơ hội tiến gần hơn đến việc được khoác áo đội tuyển".

Trong khi đó, một số ngôi sao của Arsenal sẽ không bay đến Florida (Mỹ) vào ngày 1-6 để hội quân cùng tuyển Anh ngay lập tức. Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze và Noni Madueke đều tham gia trận chung kết Champions League mà Arsenal gặp Paris Saint-Germain vào ngày 30-5 tại Budapest.

Bên cạnh đó, thủ môn kỳ cựu của Brighton, Jason Steele, sẽ là phương án dự bị cho Dean Henderson của Crystal Palace, người cũng sẽ gia nhập đội tuyển Anh muộn do bận tham dự trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano vào ngày 27-5 tại Leipzig.

"Tôi nghĩ Dean Henderson không phải là vấn đề, chúng ta có Jason Steele trong đội hình", HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh nói, "Chúng ta có thể bắt đầu với ba thủ môn và chúng ta có bốn." Jordan Pickford vẫn là thủ môn số một của đội tuyển Anh, còn James Trafford của Manchester City là lựa chọn khác trong đội hình.

Đội tuyển Anh sẽ bay đến Florida trước tiên để chuẩn bị, trước khi đến căn cứ chính ở Kansas City. Tại World Cup 2026, tuyển Anh sẽ đá trận đầu tiên vòng bảng gặp Croatia vào ngày 17-6 tại Arlington, Texas (Mỹ), trước khi lần lượt gặp Ghana và Panama để kết thúc vòng bảng.