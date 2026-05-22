Arsenal tưởng thưởng cho Arteta 22/05/2026 07:39

Arsenal đã vô địch Premier League sớm 1 vòng đấu và Pháo thủ đang hướng đến việc biến chiến thắng mùa giải này thành một kỷ nguyên thống trị dưới thời HLV Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ được tưởng thưởng sau khi giúp Arsenal giành chức vô địch nước Anh đầu tiên sau 22 năm bằng một hợp đồng mới và một đợt chi tiêu mạnh tay khác trên thị trường chuyển nhượng, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Arsenal rất muốn giữ chân HLV đã giúp họ giành chức vô địch Ngoại hạng Anh bằng bản hợp đồng gia hạn hai năm, bởi hợp đồng hiện tại của Arteta sẽ hết hạn vào năm 2027. HLV Arteta của Pháo thủ đã làm một công việc đáng nể trong sáu năm rưỡi tại Emirates, với thành tích đỉnh cao là dẫn dắt CLB giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm.

Arteta hiện đã khẳng định mình là một trong những HLV hàng đầu châu Âu. Vì thế, nếu gia hạn hợp đồng, mức lương của ông chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với mức 5 triệu bảng mỗi năm hiện tại, kèm theo những khoản thưởng khổng lồ khi tham dự Champions League. Arsenal cũng đang lên kế hoạch cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè lớn khác, mặc dù nhiều khả năng sẽ có những cầu thủ ra đi cũng như những tân binh đến trong mùa hè này.

Giám đốc thể thao của Arsenal, Andrea Berta, rất muốn tăng cường hàng công của đội bóng và tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid là một mục tiêu hàng đầu. Alvarez hấp dẫn bởi anh đã chứng tỏ được khả năng ở đẳng cấp cao tại Anh thời còn chơi cho Man City, ghi bàn đều đặn và có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, đây là điểm mấu chốt trong công tác tuyển quân của Arsenal.

"Pháo thủ thành London" muốn tăng cường sức mạnh ở cánh trái và tuyến giữa, trong đó Mateus Fernandes của West Ham là một trong số những mục tiêu họ đang nhắm đến, Sandro Tonali của Newcastle cũng là một lựa chọn tiềm năng khác. Họ cũng đang theo dõi Victor Froholdt của Porto, và muốn chiêu mộ thêm một trung vệ để tăng cường sức mạnh cho đội hình.

Arsenal chắc chắn sẽ phải bán cầu thủ trong mùa hè này và kỳ chuyển nhượng năm nay sẽ không lớn như năm ngoái khi họ chi tới 250 triệu bảng Anh cho những cầu thủ như Viktor Gyokeres và Noni Madueke. Gabriel Jesus còn một năm hợp đồng và có thể sẽ ra đi vì thiếu thời gian thi đấu, trong khi đó, cũng có thể có những cầu thủ nổi tiếng khác rời đội để cân bằng ngân sách.

Borussia Dortmund đã cố gắng chiêu mộ Ethan Nwaneri vào mùa hè năm ngoái và vẫn rất quan tâm đến cầu thủ này, trong khi Arsenal đang đối mặt với khả năng phải bán một cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ để thu về lợi nhuận. Gabriel Martinelli là một cái tên khác đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ CLB khác vì anh không còn chắc chắn có một suất đá chính nữa trong đội hình của Mikel Arteta.