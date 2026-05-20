Amorim chuẩn bị trở lại làm HLV trưởng CLB mới 20/05/2026 12:19

Ruben Amorim đã thất nghiệp kể từ khi rời Manchester United hồi tháng Giêng, nhưng cựu HLV của Sporting Lisbon có thể sớm trở lại băng ghế chỉ đạo ở môi trường quen thuộc. Ruben Amorim đang đứng trước cơ hội trở lại nghiệp huấn luyện sau khi được nhắm đến để thay thế một cựu HLV khác của Manchester United là Jose Mourinho tại Benfica, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Mặc dù đến Premier League với danh tiếng đang lên như diều gặp gió, Amorim đã trải qua một quãng thời gian đầy biến động tại Old Trafford và HLV 41 tuổi này đã bị CLB sa thải hồi tháng Giêng. Tình hình của Quỷ đỏ đã cải thiện đáng kể dưới thời Michael Carrick, người sắp trở thành HLV trưởng chính thức sau khi gây ấn tượng trong vai trò tạm quyền.

Amorim ban đầu thành danh tại Sporting Lisbon, nơi ông giành được hai chức vô địch Bồ Đào Nha - và sự trở lại nghiệp huấn luyện của ông có thể diễn ra tại một trong những đối thủ lớn nhất của Sporting. Tờ The Sun (Anh) đưa tin Benfica đang nhắm đến Amorim để kế nhiệm Mourinho, người sắp gia nhập Real Madrid sau khi đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha.

Mặc dù Amorim có mối liên hệ mật thiết với Sporting Lisbon, nhưng ông từng khoác áo Benfica trong sự nghiệp cầu thủ và thậm chí kết thúc sự nghiệp tại CLB này trước khi chuyển sang làm HLV. Ông cũng là "bạn thân" với chủ tịch Benfica, Rui Costa, người từng là giám đốc thể thao của Benfica trong thời gian Amorim còn thi đấu. Chủ tịch Benfica vẫn rất ngưỡng mộ Amorim, người chỉ thắng 25 trong số 63 trận đấu tại MU.

Điều thú vị là, trước đây Amorim từng được đồn đoán là người kế nhiệm tiềm năng của Pep Guardiola, người đã quyết định rời Manchester City vào cuối mùa giải sau một thập kỷ gặt hái nhiều danh hiệu. Hugo Viana, giám đốc thể thao mà Amorim đã làm việc chặt chẽ trong thời gian ông ở Sporting Lisbon, đã đảm nhiệm một vị trí tương tự tại Man City năm ngoái và có thông tin cho rằng Man City đã nhắm đến Amorim như một ứng cử viên thay thế Guardiola từ tháng 10 năm 2024.

Một số câu lạc bộ hàng đầu khác cũng được cho là đã quan tâm đến Amorim trong thời gian ông ở Bồ Đào Nha, trong đó có Liverpool. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi có thông tin cho rằng Man City quan tâm đến Amorim, Manchester United mới là đội bóng đầu tiên chiêu mộ ông, sau khi quyết định sa thải Erik ten Hag.