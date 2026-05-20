HLV Arteta phá kỷ lục lịch sử với nhà vô địch Arsenal 20/05/2026 12:08

(PLO)- Arsenal cuối cùng đã bước ra khỏi cái bóng của những mùa giải dang dở để chính thức trở lại ngai vàng Ngoại hạng Anh.

Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 tại sân Vitality, qua đó không còn cơ hội bắt kịp đội bóng của Mikel Arteta.

Trước vòng đấu này, Arsenal đã làm xong phần việc của mình bằng chiến thắng 1-0 trước Burnley. Điều đó buộc Man City phải thắng Bournemouth nếu muốn kéo cuộc đua vô địch đến ngày cuối cùng. Tuy nhiên, đội bóng của Pep Guardiola lại vấp ngã đúng thời điểm quyết định. Eli Junior Kroupi đưa Bournemouth vượt lên trong hiệp một, còn bàn gỡ muộn của Erling Haaland ở phút bù giờ chỉ đủ giúp Man City tránh thất bại, chứ không thể cứu hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Kết quả ấy khiến Arsenal hơn Man City 4 điểm khi mùa giải chỉ còn một trận. Cuộc tiếp đón Crystal Palace vào cuối tuần vì thế sẽ trở thành ngày hội đăng quang tại Emirates, nơi người hâm mộ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt hơn hai thập kỷ.

Man City không còn cơ hội cạnh tranh với Pháo thủ thành London. Ảnh: EPA.

Danh hiệu này có ý nghĩa đặc biệt với Arsenal. Lần gần nhất họ vô địch Premier League là mùa 2003-2004, khi tập thể của Arsene Wenger tạo nên mùa giải bất bại huyền thoại. Kể từ đó, Pháo thủ nhiều lần tiến rất gần đến vinh quang nhưng đều gục ngã ở thời điểm then chốt. Ba mùa giải liên tiếp về nhì dưới thời Arteta từng khiến họ bị gắn mác “kẻ suýt thành công”.

Nhưng mùa này, mọi chuyện đã khác. Arsenal không còn sụp đổ khi áp lực tăng cao. Họ chơi với cường độ lớn, phòng ngự kỷ luật và giữ được sự lạnh lùng trong giai đoạn nước rút. Đội bóng Bắc London dẫn đầu bảng trong phần lớn mùa giải, có lúc bị Man City vượt qua trong thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát cuộc đua.

Thành công ấy đưa HLV Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal. Ở tuổi 44, ông trở thành huấn luyện viên trẻ nhất của CLB từng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Từ một cựu đội trưởng bị nghi ngờ khi mới được bổ nhiệm năm 2019, Arteta giờ đã trở thành người hồi sinh đế chế Pháo thủ.

HLV Arteta trẻ nhất của CLB vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Điều thú vị là chính Arteta từng nói ông sẽ là “cổ động viên lớn nhất” của Bournemouth trong vài giờ. Và rồi người bạn thân Andoni Iraola đã giúp ông hoàn tất giấc mơ bằng việc cùng Bournemouth chặn đứng Man City.

Tại phía bắc London, cảm xúc bùng nổ ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Các quán rượu, quán bar tràn ngập người hâm mộ Arsenal trước khi dòng người đổ về Emirates ăn mừng đến khuya. Pháo sáng đỏ rực xuất hiện quanh sân, trong khi toàn bộ đội một Arsenal cũng tụ họp tại sân tập để theo dõi khoảnh khắc định mệnh và vỡ òa khi chức vô địch được xác nhận.

Arsenal mùa này được xây dựng trên nền tảng chắc chắn hiếm thấy. Họ giữ sạch lưới tới 19 trận, duy trì sức bền đáng nể trong cuộc đua với Man City và chứng minh bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ.

Saka cùng đồng đội còn một trận chung kết Champions League với đối thủ lớn PSG. Ảnh: EPA.

Với chiếc cúp vô địch Anh lần thứ 14 trong lịch sử, Arsenal hiện chỉ còn xếp sau Manchester United và Liverpool về số lần đăng quang tại giải đấu cao nhất nước Anh. Nhưng mùa giải của họ vẫn chưa kết thúc. Trận chung kết Champions League với Paris Saint-Germain tại Budapest vào ngày 30-5 đang chờ phía trước.

Nếu tiếp tục đánh bại PSG để lần đầu tiên nâng cúp Champions League, Arsenal của Arteta sẽ không chỉ là nhà vua nước Anh, mà còn có thể được nhớ đến như một trong những tập thể vĩ đại nhất trong lịch sử 140 năm của CLB.