Arsenal ăn mừng điên cuồng, nâng cúp vô địch Premier League 20/05/2026 12:50

Arsenal đã đăng quang chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 22 năm sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 vào sáng nay 20-5. Các cầu thủ Arsenal đã ăn mừng tại Trung tâm huấn luyện Sobha Realty sau khi đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh. "Pháo thủ" thành London đã chắc chắn vô địch sớm 1 vòng đấu khi dẫn đầu bảng và hơn đội xếp thứ 2 Manchester City đến 4 điểm.

Man City cần phải thắng tại sân Vitality để kéo dài cuộc đua vô địch đến ngày cuối cùng của mùa giải, nhưng họ đã không thể ghi bàn thắng quyết định sau khi Erling Haaland gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ. Các cầu thủ và nhân viên của Arsenal đã tập trung tại sân tập của CLB để theo dõi diễn biến trận đấu ở London.

Ngay sau khi tiếng còi mãn trận vang lên tại sân vận động Vitality, các cầu thủ và ban huấn luyện Arsenal đã ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức đăng quang chức vô địch. Trong đoạn video được Arsenal chia sẻ, nhiều thành viên trong đội của HLV Mikel Arteta có thể được nhìn thấy đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Bukayo Saka và Gabriel Magalhaes ăn mừng vô địch Premier League. ẢNH: ARSENAL

Trong khi một số thành viên tách thành từng nhóm nhỏ và ôm nhau, thì tất cả họ nhanh chóng nhảy lên nhảy xuống và hát vang "Campeones, Campeones, Ole Ole Ole". Các thành viên của đội Arsenal cũng đã chụp ảnh lưu niệm với chiếc cúp Premier League được làm bằng bìa cứng. Các Pháo thủ sẽ được trao chiếc cúp thật sau trận đấu với Crystal Palace ở vòng cuối cùng Premier League vào Chủ nhật.

Declan Rice đã đăng một bức ảnh lên Instagram cùng các đồng đội với chú thích "Tôi đã nói với tất cả mọi người rồi... xong rồi." Trong khi đó, cựu HLV huyền thoại của Arsenal, Arsene Wenger, người đã dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch lần cuối vào năm 2004, cũng xuất hiện trong một bài đăng ăn mừng trên mạng xã hội.

Wenger nói: “Các bạn đã làm được rồi. Nhà vô địch sẽ tiếp tục khi người khác dừng lại. Đây là thời khắc của các bạn. Giờ thì hãy tiếp tục và tận hưởng từng khoảnh khắc". Cựu thủ môn của Arsenal, David Seaman, đã viết trên X: “Vô địch Ngoại hạng Anh!!! Khoảnh khắc tuyệt vời!!! Một mùa giải tuyệt vời!!!!!!!! HUYỀN THOẠI!!!!!!!!!! Ba phút dài nhất (22 năm và) cuộc đời tôi…”.

Declan Rice và các cầu thủ Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt. ẢNH: ARSENAL

HLV trưởng của Man City, Pep Guardiola, cũng gửi lời chúc mừng đến cựu trợ lý của mình, Arteta, nói rằng: "Tôi cần chúc mừng Arsenal, Mikel Arteta và đội ngũ hậu cần, người hâm mộ vì chức vô địch Ngoại hạng Anh mà họ xứng đáng có được. Tôi rất muốn cạnh tranh đến phút cuối. Hôm nay sự mệt mỏi đã hiện hữu. Bournemouth có 12 ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Tác động từ các cầu thủ mới không đủ tốt".

Pep Guardiola cũng úp mở về tương lai của mình khi có thông tin ông sẽ rời Man City vào cuối mùa này. Ông nói thêm, "Chúng tôi đã chiến đấu rất nhiều và đang chuẩn bị cho mùa giải tới. Tôi luôn giữ liên lạc với CLB. Nhưng không phải bây giờ. Điều đầu tiên các bạn cần hiểu là tôi phải nói chuyện với chủ tịch trước đã. Chúng ta sẽ nói chuyện trong vài ngày tới. Trước tiên, chúng ta phải thảo luận với chủ tịch về những việc cần làm".

"Pháo thủ" thành London ăn mừng bên chiếc cúp được làm bằng bìa cứng. ẢNH: ARSENAL

Phản ứng trước chiến thắng của Arsenal, cựu tiền đạo của Pháo thủ, Alan Smith, cho biết: "Tuyệt vời! Hoàn toàn xứng đáng. Họ có hàng phòng ngự tốt nhất, hàng công không phải là mạnh nhất, nhưng xét về tổng thể, Mikel Arteta đã làm rất tốt. Tôi đã rất lo lắng về trận đấu cuối cùng gặp Crystal Palace... thật vui mừng!"

Trước đó, Alan Smith nói thêm: "Bạn sẽ phải trải qua những khoảnh khắc lo lắng khi đã lâu không giành được danh hiệu và Arsenal đã có những khoảnh khắc đó. Nhưng hy vọng giờ đây họ có thể chơi một cách thoải mái. Cảm giác như trận chung kết Champions League giờ đây giống như một trận đấu dễ dàng vậy".

Arsenal vẫn có thể lập cú đúp lịch sử cho CLB khi họ theo đuổi danh hiệu Champions League đầu tiên trong trận chung kết gặp Paris Saint-Germain vào cuối tháng này. Nhưng chức vô địch Premier League đã chấm dứt 6 năm trắng tay của "pháo thủ" và là danh hiệu lớn thứ hai của Arteta trên cương vị HLV sau chiến thắng tại FA Cup năm 2020.