Sáng nay, xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 20/05/2026 08:25

(PLO)- Theo cáo buộc, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm dẫn đến 2 dự án bệnh viện bị đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước số tiền 803 tỉ đồng.

Ngày 20-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Bà Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 6 ngày, gồm cả ngày nghỉ. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Xuân Văn. Có 5 kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có 4 luật sư.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi còn đương chức. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Hai dự án dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, vi phạm pháp luật trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 2 Dự án. Ban Y tế trọng điểm trình Bộ Y tế phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ về khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước; không chứng minh được tính cần thiết phải thuê tư vấn nước ngoài; cố ý chỉ định thầu…

Từ việc cố ý thuê tư vấn nước ngoài không đúng, Ban YTTĐ ký hợp đồng với đơn giá chi phí thuê tư vấn không đúng quy định, cao hơn nhiều lần giá trị tính theo định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 70 tỉ đồng.

Các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu. Các bị cáo phân chia các gói thầu không hợp lý, không căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án.

Vi phạm trong việc xây dựng, lựa chọn, ký kết các hợp đồng xây dựng, lựa chọn hình thức hợp đồng hỗn hợp nhưng không thuộc loại hợp đồng nào theo quy định; Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh nhưng không quy định nguyên tắc, thời gian tính điều chỉnh, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng…

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án nói trên, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỉ đồng.

Ngoài ra, quá trình triển khai 2 Dự án trên, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận 51 tỉ đồng; Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận 7,6 tỉ đồng.

Lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng sợ bị xử lý do có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Lê Thanh Thiêm đã đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương 45,2 tỉ đồng của Nguyễn Chiến Thắng.