TP.HCM mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ 19/05/2026 09:47

(PLO)- Đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ tại TP.HCM tập trung vào hàng giả, xâm phạm bản quyền và vi phạm trên môi trường số.

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 4066/UBND-VX triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, TP tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm từ nay đến hết ngày 30-5. Việc triển khai được yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng, bảo đảm nguyên tắc không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Đợt cao điểm tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và các hành vi vi phạm trên môi trường số, thương mại điện tử.

Tập trung xử lý vi phạm trên không gian mạng

Công an TP.HCM được giao chủ trì triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó tập trung rà soát, nhận diện và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Theo yêu cầu, lực lượng công an rà soát toàn diện các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng thời tập trung vào các tài khoản, hội nhóm, website, ứng dụng, nền tảng số, sàn thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, dịch vụ trung gian thanh toán, logistics, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và các mô hình “kho hàng online” có nguy cơ, điều kiện, biểu hiện vi phạm.

Trên cơ sở đó, tiến hành thu thập, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử để nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới; phân loại theo địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng, mức độ rủi ro để phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa, kiểm tra, xử lý.

Đẩy nhanh truy tố, xét xử các vụ án sở hữu trí tuệ VKSND và TAND TP.HCM được giao phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến sở hữu trí tuệ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án có tổ chức, quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, các vụ án lợi dụng không gian mạng, thương mại điện tử, nền tảng số để phạm tội. Đồng thời lựa chọn các vụ án điển hình, được dư luận quan tâm để xét xử kịp thời nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời, thông qua hoạt động tố tụng, kịp thời kiến nghị khắc phục thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, nội dung số, xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa.

TP yêu cầu tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động xuất bản, in ấn, quảng cáo, viễn thông, Internet, không gian mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nền tảng số, dịch vụ chuyển phát, kho vận, trung gian thanh toán để thực hiện các hành vi như sản xuất, sao chép, phát hành, truyền dẫn, quảng cáo, kinh doanh, tiêu thụ hàng giả, hàng hóa, sản phẩm, nội dung số, chương trình truyền hình, phần mềm, tác phẩm, dịch vụ vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, tập trung triệt xóa các đường dây, tổ chức hoạt động có tính chất phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động khép kín trên môi trường mạng hoặc có sự câu kết giữa hoạt động trực tiếp với hoạt động trên không gian mạng.

Quá trình xử lý phải khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố, điều tra. Xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành, đối tượng trung gian, tiếp tay, bảo kê, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ các khâu thanh toán, quảng bá, phát hành, truyền dẫn, phân phối các sản phẩm, nội dung vi phạm. Bảo đảm đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hoá. Ảnh minh họa: AN HIỀN

Kiểm soát bản quyền và việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng

Sở Văn hóa và Thể thao được giao triển khai cao điểm rà soát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong các lĩnh vực bản quyền chương trình máy tính, quảng cáo, truyền thông, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm, phổ biến phim, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cung cấp chương trình phát thanh, truyền hình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các dịch vụ liên quan.

TP yêu cầu không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động quảng cáo, truyền thông, biểu diễn, phát hành, phổ biến sản phẩm văn hóa để quảng bá hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quảng cáo sai sự thật.

Đồng thời, phải ngăn chặn việc sử dụng trái phép hình ảnh, uy tín của tổ chức, cá nhân, nghệ sĩ, vận động viên, người có ảnh hưởng, cũng như việc phát tán nội dung vi phạm bản quyền trong các chương trình, sản phẩm văn hóa, giải trí.

Các hoạt động phát hành, phổ biến nội dung, chương trình, tác phẩm tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc sử dụng hợp pháp hình ảnh, âm thanh, nội dung, chương trình và sản phẩm văn hóa theo quy định pháp luật.

TP cũng đặt yêu cầu số vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý trong lĩnh vực này phải tăng ít nhất 20% so với tháng 5-2025.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí, truyền thông được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực này.

Người dân tham gia tố giác vi phạm qua VNeID Người dân được vận động chủ động phản ánh, tố giác các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thông tin có thể gửi qua đường dây nóng, ứng dụng VNeID và các hình thức phù hợp khác.

Ngăn chặn kinh doanh hàng giả, hàng nhái

UBND TP.HCM giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó tập trung vào hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến.

Theo đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, hoạt động lưu thông hàng hóa và các kênh phân phối, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, điểm tập kết, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử và các địa bàn, lĩnh vực nổi lên phức tạp để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý

Đồng thời, kiểm soát chặt hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại và các hoạt động xúc tiến trên môi trường số.

Đáng chú ý, TP yêu cầu không để các đối tượng lợi dụng tài khoản ảo, thông tin giả để kinh doanh, quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa vi phạm pháp luật hoặc hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Sở Công Thương có trách nhiệm kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân, gian hàng, tài khoản, website, sàn thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm cho Công an TP để phối hợp kiểm tra, xác minh, xử lý.

Các sở, ngành, địa phương phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm, thời hạn gửi trước 15 giờ hằng ngày.

Báo cáo tổng hợp kết quả đợt cao điểm được gửi trước 17 giờ ngày 30-5. Sau thời điểm này, các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống.