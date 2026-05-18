Tạo web đầu tư chứng khoán ảo rồi đánh sập, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng 18/05/2026 14:58

(PLO)- Nhóm người tạo web đầu tư chứng khoán ảo, sau khi dụ dỗ được nhiều người chơi thì đánh sập, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Ngày 18-5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sáu bị cáo gồm Huỳnh Ngọc Tuấn (41 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Trần Thị Thu Trang (31 tuổi, ngụ Hà Nam), Nguyễn Đình Toàn (34 tuổi, ngụ Hà Nội), Tô Huy Tặng (43 tuổi, ngụ Đà Nẵng), Huang Shih Hong (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Huỳnh Ngọc Linh (34 tuổi, ngụ Đà Nẵng).

Các bị cáo này bị truy tố các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đánh bạc; tổ chức đánh bạc; rửa tiền; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: AC

Cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng công bố tại phiên tòa xác định: cuối năm 2023, Công an tỉnh Quảng Nam cũ tiếp nhận nhiều đơn tố giác vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán trên website worldex.live.

Cơ quan điều tra xác định Huỳnh Ngọc Tuấn lập kế hoạch tổ chức hoạt động đầu tư chứng khoán không có thật để chiếm đoạt tài sản của người chơi. Tuấn tìm kiếm thông tin, kết bạn trên Telegram với một người tên Bryan.

Bryan lập hệ thống worldex.live để tổ chức cho người khác đầu tư dựa vào việc dự đoán biến động giá của đồng tiền ảo Bitcoin/USDT.

Người chơi có thời gian 30 giây để dự đoán biến động bằng cách đặt lệnh mua, bán. Nếu dự đoán, người chơi được hưởng 95% số tiền đặt.

Tuy nhiên, thực tế Tuấn có thể điều khiển được hệ thống worldex.live, thao túng, quyết định thắng thua của người chơi.

Tuấn trả cho Bryan 1.200 USDT (tương đương 1.200 USD) để duy trì hoạt động của website mỗi tháng. Tuấn cũng thống nhất với Trang, Toàn, Tặng lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống worldex.live để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này nhiều lần tổ chức hội thảo, gặp gỡ người đầu tư đưa ra các thông tin gian dối như hệ thống worldex.live là có thật, có nguồn gốc từ nước Anh, do công ty có trụ sở ở London phát triển.

Sau đó, nhóm của Tuấn đã lập các nhóm trên Telegram trao đổi thông tin với những người đầu tư, gửi đường link đến các buổi livestream, tự xưng là các chuyên gia đầu tư.

Nhóm của Tuấn yêu cầu người chơi tạo tài khoản đầu tư trên worldex.live rồi chuyển tiền Việt Nam đồng đến tài khoản ngân hàng của mình. Sau khi nhận được tiền, nhóm này chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài.

Cao điểm, hệ thống worldex.live có khoảng 300 người tham gia đầu tư giao dịch khoảng 15 tỉ đồng. Sau đó, Tuấn liên hệ Bryan đánh sập website trên và nói rằng hệ thống bên nước Anh bị sập.

Tiếp đến, Tuấn trao đổi với Bryan lập ra website GTG.GLOBAL để đầu tư chứng khoán ảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư tương tự như worldex.live, chiếm đoạt hơn 23,7 tỉ của của nhà đầu tư.

Cáo trạng cũng xác định Tuấn đăng ký thành viên đánh bạc trực tuyến bài lá tổng cộng 22.361 lượt cá cược với tổng số tiền trên 207 tỉ đồng. Chỉ tính ngày 8-9-2024, Tuấn đặt cược 207 lần, tổng số tiền sử dụng để cá cược hơn 898 triệu đồng.

Còn Huang Shih Hong tham gia điều hành trang web bk8inter.com tổ chức cho người khác đánh bạc trực tuyến, trong đó có Tuấn. Để nhận, chuyển tiền đánh bạc trực tuyến, Huang Shih Hong được giao quản lý 28 tài khoản ngân hàng Việt Nam của nhiều người khác nhau.

Đại diện VKS đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ tổng số tiền tổ chức đánh bạc của Huang Shih Hong cùng các vấn đề khác. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị này.