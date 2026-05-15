Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ 2 gia đình đánh nhau vì ghen tuông 15/05/2026 18:22

(PLO)- HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án hai gia đình đánh nhau vì ghen tuông, để làm rõ nguyên nhân thương tích của bị hại...

Ngày 15-5, TAND Khu vực 10 - TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Thị Tuất (44 tuổi; ngụ xã Bình Lợi, TP.HCM) về tội cố ý gây thương tích.

Sau phần xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số vấn đề trong vụ án.

Theo hồ sơ, nhà của vợ chồng bà NTT và ông NMTr đối diện nhà vợ chồng bị cáo Hoàng Thị Tuất và ông Lê Thanh Nhã ở xã Bình Lợi, TP.HCM. Đến đầu năm 2023, hai bên gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: SONG MAI

Khoảng 21 giờ ngày 23-1-2024, ông Nhã đang đứng trước nhà thì ông Tr đi làm về. Hai bên thấy nhau và xảy ra cự cãi.

Đến rạng sáng 24-1-2024, ông Tr và ông Nhã chuẩn bị đi làm thì gặp nhau nên tiếp tục cự cãi. Hai bên nhiều lần cầm hung khí như búa, thanh kim loại... để đe dọa nhau. Sau đó, ông Nhã cầm thanh kim loại đuổi đánh và đánh trúng nón bảo hiểm của ông Tr khiến ông Tr bị ngã xuống đường. Sau đó, cả hai lao vào giằng co, đánh nhau.

Lúc này, bị cáo Tuất cùng con ruột là P (17 tuổi) và bà NTT từ trong nhà chạy ra để bênh vực người thân.

Lúc đi ra, bị cáo Tuất nhặt 1 cây lau nhà bằng kim loại rồi đánh vào người bà T; sau đó bà Tuất quật ngã và đánh nhau với bà T. Trong khi đó P chạy đến kéo ông Tr ra khỏi ông N thì bị ông Tr đánh trúng mũi.

Vụ việc được người dân phát hiện và can ngăn. Sau đó, ông Nhã và bị cáo Tuất đến Bệnh viện quận 6 chữa trị; ông Tr và bà T đến Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh chữa trị.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, ông Tr đến Công an xã Lê Minh Xuân (cũ) trình báo vụ việc.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, tổn thương cơ thể của bà NTT tại thời điểm giám định là 32%.

Tại phiên tòa, bị hại T và chồng là ông Tr vắng mặt.

Bị cáo Tuất trình bày, không đồng ý với kết luận giám định tỉ lệ thương tích như nội dung cáo trạng truy tố. Vì quá trình xô xát, bị cáo không thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho bà T như cơ quan tiến hành tố tụng xác định.

Bị cáo Tuất khẳng định không dùng cây lau nhà đánh vào gối phải (vị trí được giám định thương tích 28% - PV) mà chỉ đánh vào đầu bị hại. Sau khi cây lau nhà rơi khỏi tay, hai bên tiếp tục lao vào đánh nhau chứ không phải bị cáo tấn công bị hại.

Bị cáo này cho rằng hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 8-3-2024, bà T đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám vùng gối phải và được bác sĩ chuẩn đoán bị đứt dây chằng chéo. Qua hôm sau, bà T mang kết quả MRI nói trên về Phòng khám Đa khoa PouYuen (nơi bà T làm việc) để chuyển viện. Sau đó, ngày 12-3-2024 bà Thanh đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Tại Phòng khám PouYuen và Bệnh viện Chợ Rẫy, bà T đã khai thống nhất nguyên nhân nhập viện do té xe.

Do đó, bị cáo Tuất khai, nguyên nhân gây ra thương tích ở gối phải của bà T không phải từ vụ xô xát với bị cáo và không đồng ý việc mình bị truy tố theo khoản 3 Điều 134 BLHS (thương tích cho sức khỏe người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%).

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ VKSND Khu vực 10 - TP.HCM để điều tra bổ sung.

Theo đó, hồ sơ bệnh án tại Phòng khám PouYuen và Bệnh viện Chợ Rẫy thể hiện nguyên nhân tổn thương của bà T là do té xe nhưng chưa làm rõ là bệnh nhân tự khai hay phòng khám hoặc bác sĩ tự ghi.

Đồng thời, làm rõ nguyên nhân gây ra những thương tích nào cho bà T là do tự vệ hay do xô xát, đánh nhau mà hình thành; Làm rõ các đơn tố cáo của gia đình bị cáo...