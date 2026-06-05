Bà Lê Thị Rạnh (86 tuổi, ngụ huyện Củ Chi cũ) cho biết đã 3 năm nay kể từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật tuyên bà được quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để làm lại sổ hồng nhưng đến nay vẫn chưa thể xong chỉ vì trên đất có 1 cái vách tôn.
Vụ việc xuất phát từ tranh chấp quyền sử dụng 66m2 đất tại Tỉnh lộ 15, xã Phú Hoà Đông, TP.HCM giữa nguyên đơn là bà Rạnh và bị đơn là ông LKS.
Xử phúc thẩm vào tháng 5-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Rạnh, công nhận quyền sử dụng diện tích 66m2 cho bà theo bản đồ hiện trạng vị trí. Đồng thời, toà tuyên huỷ sổ hồng đã cấp đối với diện tích đất này.
Toà phúc thẩm cũng tuyên bà Rạnh được quyền liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để lập thủ tục kê khai, đăng ký và xin cấp sổ hồng.
Ngay sau khi bản án có hiệu lực bà Rạnh liên hệ UBND huyện Củ Chi (cũ) để lập thủ tục cấp lại sổ hồng. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa thể làm lại sổ hồng vì bị đơn trong vụ án khiếu nại.
Vấn đề nằm ở chỗ trong diện tích 66m2 mà toà án đã công nhận cho bà Rạnh thì đang tồn tại 1 vách tôn rộng khoảng 3m, phần vách tôn này bị đơn cho rằng là của mình, còn đang tranh chấp nên không chấp nhận cho thi hành án.
Về phía cơ quan THA, vào tháng 11-2024 Cục THADS TP.HCM (nay là THADS TP.HCM) đã ban hành Quyết định THA số 689 để thi hành bản án này. Tuy nhiên, gần 1 năm sau đó, vào tháng 9-2025 cơ quan này lại ban hành quyết định thu hồi Quyết định 689 mà không có lý do cụ thể. Trong quyết định thu hồi chỉ ghi chung chung là theo đề nghị của Trưởng phòng kiểm tra, khiếu nại, tố cáo.
Pháp Luật TP.HCM đã có văn bản gửi THADS TP.HCM để trao đổi, đề nghị cung cấp thông tin nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này.
Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành thì hiện nay UBND xã Phú Hoà Đông là cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ hồng cho bà Rạnh.
Về lý do chưa thể cấp lại sổ hồng cho bà Rạnh, UBND xã Phú Hoà Đông cho biết cơ quan THA và chính quyền địa phương đã từng xác minh điều kiện THA và tiến hành cắm mốc vị trí. Nhưng tại vị trí thuộc vách mái tôn (vị trí số 4) chưa thể tiếp cận cắm mốc được vì bị đơn cản trở. Trong khi bản án toà án tuyên không nói đến nội dung có được cưỡng chế, di dời vách mái tôn này hay không.
Do đó, vào tháng 4-2026 UBND xã đã có văn bản gửi Toà phúc thẩm TAND Tối cao để được giải thích, làm rõ vấn đề này. Sau khi Toà phúc thẩm có ý kiến về vách tôn này UBND xã sẽ xem xét giải quyết cấp sổ theo quy định.
Khi một bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng nội dung tuyên chưa rõ ràng, có sai sót hoặc mâu thuẫn dẫn đến việc chưa thể thi hành án, pháp luật tố tụng dân sự có cơ chế giải quyết vấn đề này bằng thủ tục giải thích, sửa chữa bản án.
Điều 486 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định người được THA, người phải THA, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan THA có quyền yêu cầu bằng văn bản Tòa án đã ra bản án, quyết định, giải thích, sửa chữa những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành.
Do đó, trong vụ việc này khi UBND xã và cơ quan THA bị vướng ở chỗ vách tôn có được cưỡng chế di dời hay không thì ngay từ đầu các cơ quan này cần có văn bản gửi Toà án để yêu cầu giải thích, làm rõ làm cơ sở giải quyết cho người dân tránh để khiếu nại, kiến nghị kéo dài
Luật sư Dương Viết Cơ, Đoàn Luật sư TP.HCM