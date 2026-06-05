Làm sổ hồng gần 3 năm không xong chỉ vì cái vách tôn 05/06/2026 08:22

(PLO)- Mặc dù đã được toà công nhận đất thuộc sở hữu của mình nhưng cụ bà 86 tuổi 3 năm qua vẫn chưa thể làm lại sổ hồng.

Bà Lê Thị Rạnh (86 tuổi, ngụ huyện Củ Chi cũ) cho biết đã 3 năm nay kể từ ngày bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật tuyên bà được quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để làm lại sổ hồng nhưng đến nay vẫn chưa thể xong chỉ vì trên đất có 1 cái vách tôn.

Vụ việc xuất phát từ tranh chấp quyền sử dụng 66m2 đất tại Tỉnh lộ 15, xã Phú Hoà Đông, TP.HCM giữa nguyên đơn là bà Rạnh và bị đơn là ông LKS.

Vị trí vách tôn trên đất của bà Rạnh mà cơ quan chức năng chưa thể cưỡng chế và cắm mốc vị trí. Ảnh: ĐL

Xử phúc thẩm vào tháng 5-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Rạnh, công nhận quyền sử dụng diện tích 66m2 cho bà theo bản đồ hiện trạng vị trí. Đồng thời, toà tuyên huỷ sổ hồng đã cấp đối với diện tích đất này.

Toà phúc thẩm cũng tuyên bà Rạnh được quyền liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để lập thủ tục kê khai, đăng ký và xin cấp sổ hồng.

Ngay sau khi bản án có hiệu lực bà Rạnh liên hệ UBND huyện Củ Chi (cũ) để lập thủ tục cấp lại sổ hồng. Tuy nhiên, thời điểm đó chưa thể làm lại sổ hồng vì bị đơn trong vụ án khiếu nại.

Vấn đề nằm ở chỗ trong diện tích 66m2 mà toà án đã công nhận cho bà Rạnh thì đang tồn tại 1 vách tôn rộng khoảng 3m, phần vách tôn này bị đơn cho rằng là của mình, còn đang tranh chấp nên không chấp nhận cho thi hành án.

Về phía cơ quan THA, vào tháng 11-2024 Cục THADS TP.HCM (nay là THADS TP.HCM) đã ban hành Quyết định THA số 689 để thi hành bản án này. Tuy nhiên, gần 1 năm sau đó, vào tháng 9-2025 cơ quan này lại ban hành quyết định thu hồi Quyết định 689 mà không có lý do cụ thể. Trong quyết định thu hồi chỉ ghi chung chung là theo đề nghị của Trưởng phòng kiểm tra, khiếu nại, tố cáo.

Pháp Luật TP.HCM đã có văn bản gửi THADS TP.HCM để trao đổi, đề nghị cung cấp thông tin nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này.

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành thì hiện nay UBND xã Phú Hoà Đông là cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ hồng cho bà Rạnh.

Về lý do chưa thể cấp lại sổ hồng cho bà Rạnh, UBND xã Phú Hoà Đông cho biết cơ quan THA và chính quyền địa phương đã từng xác minh điều kiện THA và tiến hành cắm mốc vị trí. Nhưng tại vị trí thuộc vách mái tôn (vị trí số 4) chưa thể tiếp cận cắm mốc được vì bị đơn cản trở. Trong khi bản án toà án tuyên không nói đến nội dung có được cưỡng chế, di dời vách mái tôn này hay không.

Do đó, vào tháng 4-2026 UBND xã đã có văn bản gửi Toà phúc thẩm TAND Tối cao để được giải thích, làm rõ vấn đề này. Sau khi Toà phúc thẩm có ý kiến về vách tôn này UBND xã sẽ xem xét giải quyết cấp sổ theo quy định.