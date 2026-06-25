Cựu cán bộ thuế ở Cần Thơ hầu tòa tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 25/06/2026 16:47

(PLO)- Trung đang là công chức thuế nhưng đã thành lập, điều hành hai công ty về thuế và khi tham gia các đoàn kiểm tra thuế đã lạm dụng chức vụ, gây khó dễ rồi gợi ý doanh nghiệp đưa tiền…

Ngày 25-6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm để xét xử các bị cáo Võ Hoàng Trung (cựu cán bộ thuế), Lê Nguyễn Duy Phương và Phạm Ngọc Minh, bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa ngày 25-6. Ảnh: NHẪN NAM

Tại phiên tòa, bị cáo Trung (bị truy tố theo điểm a, Khoản 4, Điều 355 BLHS, có khung hình phạt tù 20 năm hoặc chung thân) đã từ chối luật sư chỉ định, khẳng định bản thân sẽ tự bào chữa. Tuy nhiên, sau khi nghe ý kiến một số luật sư và đại diện VKS, HĐXX đã hội ý và quyết định hoãn phiên tòa. Tòa cũng ấn định ngày 7-7 tới sẽ mở lại phiên tòa để xét xử các bị cáo.

Theo cáo trạng, Trung là công chức thuế từ năm 2013 của Thuế TP Cần Thơ. Quá trình làm việc trong ngành thuế, Trung bị các cá nhân, doanh nghiệp tố giác về việc thành lập, điều hành Công ty TNHH MTV đại lý thuế Miền Tây, Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Tây Nam kinh doanh dịch vụ kê khai, báo cáo thuế.

Đồng thời, Trung có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp. Đến ngày 12-2-2025, Trung bị công an bán tạm giam khi đang là công chức Đội kiểm tra Thuế 2 thuộc Chi cục thuế khu vực Cái Răng – Phong Điền (nay là Thuế cơ sở 2, TP Cần Thơ).

Cáo trạng quy kết bị cáo lập các công ty trên đã vi phạm những việc công chức không được làm theo Luật Cán bộ công chức năm 2008 và đã vi phạm trong việc thành lập, quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Ngoài ra, bị cáo đã lợi dụng là công chức ngành thuế khi tham gia các đoàn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; lợi dụng việc kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn rủi ro về thuế, hóa đơn không hợp pháp, làm việc với doanh nghiệp để đưa ra các thông tin về lỗi vi phạm, mức phạt, truy thu thuế cao, gây khó dễ rồi gợi ý doanh nghiệp đưa tiền để được chấp nhận nội dung kiểm tra thuế và bao đóng tiền thuế, tiền phạt sau kiểm tra.

Đồng thời, đặt vấn đề, gợi ý nhận làm báo cáo thuế, quyết toán trọn gói rồi chuyển địa chỉ kinh doanh khai báo thuế về địa chỉ thuộc địa bàn quản lý thuế để thuận lợi cho việc quản lý, đăng ký kiểm tra quyết toán thuế.

Từ năm 2022 đến năm 2024, Võ Hoàng Trung đã chiếm đoạt của 9 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Phương là giám đốc và người đứng tên đại diện pháp luật của Công ty đại lý thuế Miền Tây, biết Trung đang là công chức trong ngành thuế; biết Trung đang tham gia đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp; biết Trung là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc, quyết định thu chi của công ty nhưng vẫn nhận tiền từ nhiều công ty với tổng số tiền hơn 245 triệu để Trung chiếm đoạt.

Minh được Trung tuyển dụng làm nhân viên Công ty Tây Nam, phụ trách báo cáo thuế và thực hiện quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Minh biết Trung đang là công chức trong ngành thuế, là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc, quyết định thu chi của công ty nhưng vẫn nhận tiền từ hai công ty với tổng số tiền hơn 174 triệu đồng, để Trung chiếm đoạt.