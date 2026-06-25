Giao lưu trực tuyến: Tăng mức lương cơ sở, quyền lợi BHXH thay đổi ra sao?

Sáng nay (25-6), BHXH TP.HCM phối hợp với Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tăng mức lương cơ sở, tăng trợ cấp BHXH: Những điều người dân cần biết”.
Chương trình nhằm cung cấp thông tin chính thống, giải đáp những vấn đề người dân, người lao động và doanh nghiệp quan tâm liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 và những tác động đến quyền lợi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.
Tham gia chương trình có ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM; bà Trương Thanh Phương, Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH; bà Tô Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia; bà Quãng Ngọc Phương Anh, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TP.HCM.
Phát biểu khai mạc, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM cho biết việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026 sẽ tác động trực tiếp đến nhiều chế độ, chính sách BHXH, BHYT và quyền lợi của người tham gia. Vì vậy, chương trình được tổ chức nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, hiểu đúng các quy định mới để bảo đảm tốt hơn quyền lợi an sinh của mình.
Tại chương trình, các chuyên gia tập trung giải đáp những thay đổi về mức lương cơ sở và tác động đến các chế độ BHXH, BHYT; các chế độ BHXH có mức hưởng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở; đồng thời làm rõ những điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động.
Một số hình ảnh tại buổi giao lưu trực tuyến:
Danh sách khách mời
Ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM
Bà Trương Thanh Phương - Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH, BHXH TP.HCM
Bà Tô Thị Thanh Hà - Phó Trưởng phòng Quản Lý Thu và Phát triển người tham gia, BHXH TP.HCM
Bà Quảng Ngọc Phương Anh - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH TP.HCM
Giao lưu với độc giả
Tháng 06/2026, có 22 ngày công chuẩn, trường hợp người lao động nghỉ việc ngày 11/06/2026, có 9 ngày làm việc hưởng lương và 13 ngày làm việc không hưởng lương. Trường hợp này có phải đóng BHXH tháng 06/2026 không ạ? Nếu như người lao động làm việc ở Công ty khác ngay sau đó, thì sẽ bị trùng. Có cách nào để không bị như thế không ạ. xin cám ơn
Căn cứ khoản 5 Điều 33 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định: Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng BHXH tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất.
Theo Khoản 5 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 quy định:
“5. Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khác nhau quy định tại khoản 1 Điều này thì việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định như sau:
a) Đối tượng quy định tại điểm a và điểm l khoản 1 Điều này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.
Trường hợp đơn vị thứ 1 đóng BHXH tháng 6/2026, người lao động làm việc ở Công ty khác (HĐLĐ giao kết thứ 2) sẽ tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (tháng 6/2026), sau khi bạn nghỉ việc với đơn vị thứ 1 thì đơn vị thứ 2 sẽ khai báo tăng tham gia BHXH bắt buộc cho bạn.
Dạ cho em hỏi về việc rút BHXH 1 lần.
a) Mình nộp online thì khi có thông báo gì họ thông báo qua đâu?
Tin nhắn gửi về điện thoại/ thông báo qua email hay có thể đăng nhập vào Dịch vụ công để xem? (do em ko đăng nhập được vào email nên lo ngại)
b) Thời gian nhận được tiền vào tài khoản là khoảng bao nhiêu ngày ạ?
Trường hợp bạn nộp hồ sơ online thì thông báo sẽ được gửi qua tài khoản mà bạn dùng để nộp hồ sơ. Để kiểm tra trạng thái duyệt hồ sơ, bạn có thể áp dụng các cách sau:
- Qua Cổng Dịch vụ công: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam bằng tài khoản VNeID. Tìm đến mục Tra cứu hồ sơ > chọn Tình trạng giải quyết hồ sơ.
- Qua ứng dụng điện thoại: Đăng nhập ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, vào mục Quản lý cá nhân > chọn Tra cứu > Tra cứu hồ sơ để xem tiến độ.
Dạ mọi người cho em hỏi, em xong thủ tục hết rồi, cơ quan cũng báo em có tiền trong 2 tuần mà của em lố vài ngày vẫn chưa thấy gì, có cần lên báo không ạ, em ở HCM. Em xin cám ơn ạ.
Thông tin Ông/Bà cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân chưa nhận được tiền hưởng chế độ. Đề nghị Ông/Bà cung cấp thêm thông tin về loại chế độ đã nộp, thời gian nộp hồ sơ, cơ quan giải quyết và phương thức nhận tiền hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan giải quyết hồ sơ để được kiểm tra, hướng dẫn cụ thể.
Mọi người cho mình hỏi tính đến hiện tại thì thời gian đóng BHXH của mình là trên 15 năm. Bây giờ nghỉ làm thì sau 1 năm mình có được rút BHXH 1 lần theo luật mới không ạ?
Căn cứ quy định về điều kiện hưởng BHXH một lần tại khoản 1 Điều 70 Luật BHXH 2024:
“1. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội mà có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.
Trường hợp người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật này;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;
d) Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng;
đ) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm;
e) Trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu”.
Trường hợp bạn có thời gian đóng BHXH trên 15 năm và dưới 20 năm, nếu sau 12 tháng nghỉ việc mà muốn nhận BHXH một lần, bạn liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để nộp hồ sơ đề nghị hưởng theo quy định.
Em chào anh chị. Anh chị cho em hỏi là theo luật dân số 113/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2026, lao động nữ sinh con thứ 2 sẽ được nghỉ thai sản 07 tháng nhưng luật không đề cập quy định nghỉ với việc sinh con thứ 3 trở đi. Vậy khi lao động nữ sinh con thứ 3 trở đi thì lao động nữ sẽ chỉ được nghỉ 06 tháng có đúng không ạ? Em cám ơn anh chị.
Sinh con thứ 3 trở đi (sinh 01 con) thì không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp theo quy định của Luật Dân số 2025 và chỉ được nghỉ hưởng trợ cấp 6 tháng theo quy định của Luật BHXH 2024.
Xác định bệnh được chỉ định cho nghỉ trên giấy nghỉ hưởng BHXH.
Xin cho hỏi, trên giấy nghỉ việc hưởng BHXH có nhiều chẩn đoán bệnh với các mã bệnh khác nhau, thì số ngày nghỉ được chỉ định dựa trên chẩn đoán nào. Mã bệnh chính có phải sẽ được ghi đầu tiên trong phần chẩn đoán và sẽ được chỉ định số ngày nghỉ ốm trên giấy nghỉ hưởng BHXH hay không? Cụ thể trường hợp chẩn đoán như sau: Chẩn đoán: Thoái hóa khớp gối sau chấn thương khác; Bông gân và căng cơ( phía trước) (phía sau) tổn thương dây chằng chéo khớp gối; Cứng khớp ICD: M17.3;S83.5;M24.5) chỉ định nghỉ : 7 ngày Với chứng từ nghỉ ốm này thì theo qui định hiện hành ngày nghỉ chỉ định cấp cho mã bệnh nào Xin cảm ơn
Trường hợp người bệnh có nhiều bệnh tương ứng với nhiều mã bệnh thì căn cứ tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định số ngày phải nghỉ để điều trị.
Chào cả nhà, cho mình hỏi, lần đầu mình hưởng BHTN 12 tháng, mình mới đóng lại bảo hiểm được 2 năm, sang đầu tháng 7 này mình nghỉ thì mình có được hưởng BHTN nữa không ạ?
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định (trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc);
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp tháng 7 bạn nghỉ việc và đảm bảo đủ điều kiện nêu trên thì bạn sẽ được hưởng TCTN.
Mình có bầu từ tháng 9 năm ngoái. Mình đóng bhxh luôn cho đến tháng 4 năm nay. Tổng là 8 tháng, vậy mọi người cho mình hỏi mình có đủ điều kiện để được hưởng bh thai sản ko?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật BHXH số 41 về điều kiện hưởng chế độ thai sản “Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con…”.
Vậy, nếu bạn dự kiến sinh con vào tháng 5/2026 thì phải có từ đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con từ tháng 3/2025 - 4/2026 thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Em dự sinh 15/09 vậy em làm hết tháng em nghỉ thai sản đã được hưởng không ạ
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật BHXH số 41 về điều kiện hưởng chế độ thai sản “Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con…”.
Vậy, nếu bạn dự kiến sinh con vào ngày 15/9/2026 thì phải có từ đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con từ tháng 9/2025 - 8/2026 thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn.
Cho e hỏi BH thai sản áp dụng trong 6 tháng trước khi sinh hay 12 tháng ạ. Trường hợp của em là kết thúc hợp đồng cuối tháng 4/2026. Thời gian đóng BHXH là 3 năm 6 tháng. Vừa rồi em phát hiện mình có thai 7 tuần, dự sinh vào tháng 2/2027. Trường hợp của em phải đóng vào 6 tháng BH tự nguyện chứ 12 tháng là không được đúng không ạ.
Thông tin đến bạn, nếu bạn dự sinh con vào đầu tháng 2/2027 thì phải có từ đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con từ tháng 2/2026 - 1/2027 thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.
- Nếu bạn tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 94 “Đối tượng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hưởng trợ cấp thai sản”.
Mức hưởng = 2.000.000 đồng/cho mỗi con.
Em sắp nghỉ việc nhưng bên chỗ làm nói là giờ bảo hiểm không phát tờ rời nữa, sau đến chỗ làm mới chỉ cần đưa app vssid là họ sẽ đóng tiếp cho mình, anh/chị đi cho em xin hỏi vậy có được không ạ?
Công ty có trách nhiệm làm thủ tục báo giảm và chốt quá trình đóng BHXH của bạn lên hệ thống. Sau khi hoàn tất, bạn có thể kiểm tra quá trình này trên ứng dụng VssID. Bạn chỉ cần cung cấp mã số BHXH (hoặc số CCCD nếu không nhớ mã số) cho công ty mới để tiếp tục tham gia BHXH.
Cho mình hỏi: mình được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng 5/2020, BHXH bắt buộc của mình là 29-8. Mình sinh năm 1967 như vậy thì tới bao lâu mình mới được hưởng bhxh ạ. Mình là công chức nhà nước ạ, xin tư vấn giúp, cảm ơn rất nhiều.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
“Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035”.
Trường hợp ông sinh năm 1967, theo quy định đủ điều kiện nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi, thời điểm hưởng hưu là tháng liền kề sau tháng đủ tuổi.
Cho em hỏi chế độ nghỉ khám thai hưởng bhxh thì mình tổng hợp tất cả các lần khám rồi gửi bên bảo hiểm hay lần nào đi khám xin giấy rồi gửi bên bảo hiểm luôn ạ?
Đơn vị có thể tổng hợp lại các lần khám thai và lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để thanh toán trợ cấp.
BHXH TP.HCM thông tin bạn đọc.
Theo em được biết có thông tin từ 01/07/2026 thì người lao động sinh con lần 2 (không phải trường hợp sinh đôi) sẽ được nghỉ hưởng BHXH 7 tháng.
Anh/chị vui lòng cho em biết: Thông tin này chính xác không ạ? Nếu thông tin chính xác, tiền chế độ thai sản hàng tháng được cơ quan BHXH chi trả 7 tháng hay vẫn chi trả 6 tháng như cũ ( nghỉ 7 tháng chi trả tiền thai sản 6 tháng hay nghỉ 7 tháng chi trả tiền thai sản 7 tháng) . Chế độ được nghỉ 7 tháng này áp dụng cho sinh con lần 2 thôi hay sao, vậy sinh con lần 3 lần 4( trên 2 lần) có được áp dụng chế độ này không ạ?
- Trường hợp sinh con lần 2 theo Luật Dân số 2025 thì được nghỉ hưởng trợ cấp thai sản là 7 tháng.
- Tiền trợ cấp thai sản của 7 tháng đối với trường hợp sinh con thứ hai theo quy định của Luật Dân số năm 2025 = 7 tháng * mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản + 2 tháng lương cơ sở (trợ cấp một lần khi sinh).
- Sinh con lần thứ 3, 4... không được nghỉ hưởng trợ cấp theo quy định của Luật Dân số 2025.
Tôi sinh năm 1972. Làm công ty giày da đã đóng bảo hiểm được 14 năm 6 tháng này tôi nghỉ việc thì có được rút bảo hiểm 1 lần không
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH 2024, người lao động được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.
Trường hợp người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật này;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;
d) Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng;
đ) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Cho em hỏi là nghỉ việc công ty cũ, sau đó làm trợ cấp thất nghiệp. Một thời gian sau sang công ty mới, trong thời gian thử việc công ty mới thì có được tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp không ạ, có bị truy thu sau này không ạ. Trường hợp nào thì bị truy thu ạ.
Trường hợp bạn ký hợp đồng thử việc riêng biệt với HĐLĐ chính thức thì thời gian thử việc không phải đóng BHXH và vẫn được hưởng TCTN.
Trường hợp trong HĐLĐ chính thức có gộp chung nội dung thử việc thì phải đóng BHXH và không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Làm sao kiểm tra được mình có 2 sổ bhxh vậy ạ? Em xem trên app không hiện công ty đầu tiên (công ty này em nghỉ đàng hoàng nhưng về quê lập nghiệp không quay lại lấy tờ rời).
Bạn liên hệ cơ quan BHXH nơi cư trú để được rà soát thông tin và hướng dẫn cụ thể cho bạn.
Cho em hỏi mẹ em đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở chỗ người quen, không được cấp sổ giấy nhưng lên app VssID tra cứu vẫn có thì sau này khi đóng sổ có ảnh hưởng gì không nếu không có sổ giấy không ạ?
Mẹ bạn đang tham gia BHXH tự nguyện, việc không giữ sổ BHXH giấy nhưng quá trình đóng BHXH hiển thị đầy đủ trên app VssID là hoàn toàn bình thường và hợp lệ. Toàn bộ dữ liệu của Mẹ bạn đã được cơ quan BHXH số hóa và quản lý trên hệ thống.
Cho mình hỏi mình đã có sổ bhxh và tờ rời quá trình đóng, nhưng mình không có tờ số 1 mà chỉ có tờ số 2 ghi tổng thời gian đóng trùng với app vậy có đủ điều kiện nhận BHXH 1 lần không hay cần phải đi xin lại tờ số 1?
Việc bạn không có tờ số 1 mà chỉ có tờ số 2 ghi tổng thời gian là trường hợp tờ rời bị mất, bạn cần nộp hồ sơ cấp lại sổ do mất theo PGNHS 607a. Để có cơ sở xác minh thông tin, cấp lại tờ rời sổ BHXH, đề nghị người tham gia kê khai vào Mẫu TK1-TS thời gian đã đóng BHXH, BHTN đề nghị cấp lại, đã hưởng chế độ BHXH, BHTN (nếu có); cam kết thời gian đề nghị cấp lại sổ BHXH chưa hưởng chế độ BHXH một lần, chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu chưa hưởng). Đính kèm hình ảnh bản chính thẻ CCCD và hình ảnh bản chính tờ bìa, tờ rời sổ (nếu hỏng). Hoặc người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH để xác thực thông tin và hướng dẫn.
Tôi đã đóng BHXH được 15 năm nhưng tôi nghỉ việc về làm lao động tự do. Tôi còn 17 năm nữa mới nghỉ hưu để hưởng lương hưu. Nếu bây giờ tôi hưởng 1 năm BHTN và rút BHXH 1 lần để có vốn xoay sở cuộc sống, xong sau đó tôi sẽ đóng lại BHXH tự nguyện cho đến tuổi nghỉ hưu thì có được không? Nếu vậy, mức hưởng lương hưu sẽ tính thế nào? Đóng 17 năm so với đóng 32 năm (17 +15) thì mức hưởng lương hưu có khác gì nhau không (giả sử mức đóng theo lộ trình tăng lương bình thường)?
Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 70 Luật BHXH 2024, người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu "... có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm". Bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện sau khi đã hưởng trợ cấp một lần.
Về mức hưởng lương hưu hàng tháng: bạn có thể tham khảo Khoản 1 Điều 66 Luật BHXH số 41/2024/QH15.
BHXH TP.HCM xin thông tin đến bạn đọc Phạm Anh.
Dạ cho em hỏi cách đây 5 năm tại công ty cũ có báo sai số ngày nghỉ hưởng BHXH (VSSID nghỉ 13 ngày mà công ty chấm nghỉ 14 ngày) , em có thể lên công ty BHXH gần nhất để chỉnh sửa thông tin được không ạ, em không còn các giấy tờ nghỉ việc liên quan đến công ty cũ nữa nên họ kêu lâu rồi ko có thông tin để chỉnh sửa ạ. Mong được hướng dẫn. Em cảm ơn.
Ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) là phần mềm hỗ trợ người lao động quản lý, kiểm tra quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN; lịch sử khám chữa bệnh, thông tin hưởng các chế độ (thai sản, ốm đau, tai nạn, lương hưu..) và thời hạn sử dụng thẻ BHYT. Nếu bạn thấy quyền lợi về ốm đau không bị ảnh hưởng thì không cần thiết phải điều chỉnh.
Tôi đóng BHXH từ năm 2012 đến nay, tháng cuối cùng đóng là tháng 7-2026, tức là rơi vào tháng đầu tiên của đợt tăng lương cơ sở mới. Vậy nếu hết tháng 7 tôi nghỉ thì mức hưởng BH thất nghiệp được tính như thế nào? Và nếu từ tháng 8 tôi đóng BHXH tự nguyện thì đóng theo mức nào? Nếu tôi quay lại đóng tiếp ở mức lương đầu tiên (thay vì mức cao bậc 5 khi nghỉ việc) thì sau này lương hưu hoặc các chính sách hưởng BHXH có bị ảnh hưởng theo mức đóng thấp? Hoặc nếu tôi chỉ đóng tiếp cho đủ 15 năm để đủ thời gian hưởng lương hưu thì mức lương hưu được tính ra sao, tính theo mức đóng BHXH gần nhất hay mức cộng dồn cả quá trình?
Mức đóng BHXH tự nguyện: Mức đóng hằng tháng = 22% × Mức thu nhập tháng do bạn tự chọn:
- Thấp nhất: bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.
- Cao nhất: bằng 20 lần mức tham chiếu (từ 01/07/2026 là: 2.530.000 đồng x 20 lần) là: 50.600.000 đồng
Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong, thời gian tối đa 10 năm (120 tháng).
Mức hỗ trợ cụ thể tại TP.HCM: Người thuộc hộ nghèo (80%, trong đó NSTW: 50%, NSĐP theo NQ 84/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 là 30%); Người thuộc hộ cận nghèo (65%, trong đó NSTW: 40%, NSĐP theo NQ 84/2025/NQ-HĐND là 25%); Người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (50%); Người dân tộc thiểu số (30%); Người tham gia khác (20%)
Phương thức đóng: Bạn có thể chủ động lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt như: đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm; Người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố
Về cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu: đề nghị ông/bà tham khảo quy định tại Điều 72 Luật BHXH số 41/2024/QH15 và Điều 15 Nghị định 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ.
Về cách tính mức lương hưu hàng tháng: đề nghị ông/bà tham khảo Khoản 1 Điều 66 Luật BHXH số 41/2024/QH15.
BHXH TP.HCM xin thông tin đến bạn đọc Phạm Anh.
Cho e hỏi bảo hiểm 15 năm sai chữ lót ngày tháng năm sinh. Công ty không chỉnh sửa cho, giờ lên bảo hiểm cần gì tờ để chứng minh là 1 mà ở dưới quê không cấp cho, còn cách nào không chỉ em với ạ.
Để điều chỉnh sai sót về chữ lót hoặc ngày, tháng, năm sinh trên sổ BHXH, bạn cần làm thủ tục theo phiếu giao nhận hồ sơ 608a nộp cho cơ quan BHXH điều chỉnh do thay đổi thông tin nhân thân, hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT: Sử dụng Mẫu TK1-TS và kèm theo Căn cước công dân (bản sao được chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) Hoặc bạn có thể nộp trực tuyến qua tài khoản dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.
Theo luật dân số 113/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/07/2026, lao động nữ sinh con thứ 2 sẽ được nghỉ thai sản 07 tháng, trường hợp này, luật BHXH có cập nhật thông tin này để chế độ thai sản được tăng từ 06 tháng thành 07 tháng chưa ạ? Nếu có, thì có văn bản hướng dẫn nào chưa ạ?
Ngày 1-6-2026, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1739/BHXH-CSXH ngày 1-6-2026... hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng chế độ thai sản sinh con thứ hai theo quy định của Luật Dân số năm 2025.
Dạ cho em hỏi với ạ, em kết thúc thai sản vào ngày 1/7, thì giờ em nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 2/7 luôn được không ạ.
Chào bạn, câu hỏi của bạn chưa rõ ràng cụ thể. Bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin để cơ quan BHXH tư vấn giải đáp.
Tôi tham gia BHXH từ tháng 5-2022 đến nay, tổng thời gian đóng là hơn 4 năm. Sau khi cơ quan giải thể, tôi muốn tiếp tục đóng BHXH với mức tiền lương hiện nay là 25 triệu đồng/tháng để sau này có lương hưu cao hơn. Pháp luật có cho phép hay không?
Mức đóng BHXH tự nguyện: Mức đóng hằng tháng = 22% × Mức thu nhập tháng do bạn tự chọn:
- Thấp nhất: bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.
- Cao nhất: bằng 20 lần mức tham chiếu (từ 01/07/2026 là: 2.530.000 đồng x 20 lần) là: 50.600.000 đồng
Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm (120 tháng).
Mức hỗ trợ cụ thể tại TP.HCM: Người thuộc hộ nghèo (80%, trong đó NSTW: 50%, NSĐP theo NQ 84/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 là 30%); Người thuộc hộ cận nghèo (65%, trong đó NSTW: 40%, NSĐP theo NQ 84/2025/NQ-HĐND là 25%); Người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (50%); Người dân tộc thiểu số (30%); Người tham gia khác (20%)
Phương thức đóng: Bạn có thể chủ động lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt như: đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm; Người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu
Ví dụ: Với mức thu nhập lựa chọn đóng là 5 triệu đồng/tháng, số tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của bạn là 1.034.000 đồng/tháng (áp dụng cho đối tượng thông thường, đã trừ mức Nhà nước hỗ trợ).
Chi tiết cách tính mức đóng (áp dụng cho người lao động thông thường) theo phương thức hàng tháng:
• Mức đóng hàng tháng = 22% × Mức thu nhập chọn đóng - Mức Nhà nước hỗ trợ
• Số tiền đóng = (22% x 5.000.000) - 66.000 = 1.034.000 đồng/tháng (Trong đó: 66.000 đồng là mức Nhà nước hỗ trợ dành cho đối tượng khác).
Thưa chuyên gia, tôi hiện đang mang thai hơn 2 tháng và đã tham gia bảo hiểm xã hội liên tục được 2 năm 7 tháng. Tuy nhiên, công ty nơi tôi đang làm việc sẽ giải thể cuối tháng 6 này. Trong trường hợp tôi phải nghỉ việc trước khi sinh con, tôi có còn được hưởng chế độ thai sản hay không? Nếu được hưởng thì cần đáp ứng những điều kiện gì, hồ sơ thủ tục thực hiện ra sao và nộp tại đâu? Tôi cần làm gì từ bây giờ để đảm bảo quyền lợi thai sản của mình không bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp giải thể?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật BHXH số 41 về điều kiện hưởng chế độ thai sản “Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con…”.
Trường hợp bạn đã nghỉ việc trước khi sinh con thì nộp hồ sơ để giải quyết chế độ thai sản cá nhân đã nghỉ việc tại BHXH các cơ sở. Hồ sơ theo quy định tại Điều 61 Luật BHXH 2024.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc Tuệ Anh.
Sau khi nghỉ việc, tôi dự định tham gia BHXH tự nguyện. Xin hỏi mức đóng BHXH tự nguyện được xác định như thế nào và tôi có được lựa chọn mức đóng tương đương tiền lương đang hưởng tại cơ quan cũ hay không?
Mức đóng BHXH tự nguyện: Mức đóng hằng tháng = 22% × Mức thu nhập tháng do bạn tự chọn.
- Thấp nhất: bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng.
- Cao nhất: bằng 20 lần mức tham chiếu (từ 01/07/2026 là: 2.530.000 đồng x 20 lần) là: 50.600.000 đồng
Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm (120 tháng).
Mức hỗ trợ cụ thể tại TP.HCM: Người thuộc hộ nghèo (80%, trong đó NSTW: 50%, NSĐP theo NQ 84/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 là 30%); Người thuộc hộ cận nghèo (65%, trong đó NSTW: 40%, NSĐP theo NQ 84/2025/NQ-HĐND là 25%); Người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (50%); Người dân tộc thiểu số (30%); Người tham gia khác (20%)
Phương thức đóng: Bạn có thể chủ động lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt như: đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm; Người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu
Ví dụ: Với mức thu nhập lựa chọn đóng là 5 triệu đồng/tháng, số tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của bạn là 1.034.000 đồng/tháng (áp dụng cho đối tượng thông thường, đã trừ mức Nhà nước hỗ trợ).
Chi tiết cách tính mức đóng (áp dụng cho người lao động thông thường) theo phương thức hàng tháng
• Mức đóng hàng tháng = 22% × Mức thu nhập chọn đóng - Mức Nhà nước hỗ trợ
• Số tiền đóng = (22% x 5.000.000) - 66.000 = 1.034.000 đồng/tháng (Trong đó: 66.000 đồng là mức Nhà nước hỗ trợ dành cho đối tượng khác).
Tôi sắp nghỉ việc do cơ quan giải thể, trong thời gian chờ chuyển việc mới để được hưởng BHXH liên tục tôi cần đóng tự nguyện hay sao ạ? Việc đóng tự nguyện có khác gì so với doanh nghiệp đóng hay không?
Trong thời gian nghỉ việc chờ chuyển sang công ty mới, bạn không bắt buộc phải đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện để giữ tính liên tục. Thời gian đóng BHXH của bạn sẽ được cộng dồn (bảo lưu) cho đến khi bạn bắt đầu làm việc và tham gia lại hệ thống BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đảm bảo quá trình tham gia không bị gián đoạn, bạn hoàn toàn có thể đăng ký đóng BHXH tự nguyện trong thời gian ngắt quãng này.
Việc đóng BHXH tự nguyện có khác biệt so với đóng BHXH bắt buộc (do doanh nghiệp đóng) như sau:
Về mức đóng: BHXH Tự nguyện: Bạn tự chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng (thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở), mức đóng cố định là 22% trên mức bạn đã chọn.
Doanh nghiệp: Mức đóng tính trên tiền lương thực nhận, tỷ lệ đóng (32%), trong đó: người lao động đóng 10,5%, bao gồm: 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế (BHYT); 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Doanh nghiệp đóng 21,5%, bao gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
Tôi 35 tuổi, đã đóng BHXH được 10 năm. Sau khi nghỉ việc do cơ quan giải thể, tôi muốn đóng BHXH tự nguyện ở mức cao nhất để tối đa hóa lương hưu trong tương lai. Xin hỏi hiện nay mức đóng tối đa là bao nhiêu và cách tham gia như thế nào?
Bạn liên hệ điểm thu BHXH, BHYT của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoặc Bảo hiểm xã cơ sở hội nơi cư trú để được hướng dẫn kê khai tham gia BHXH tự nguyện.
Để tham gia BHXH tự nguyện, bạn có thể liên hệ các điểm thu BHXH, BHYT của các tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền hoặc cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn kê khai, đăng ký tham gia.
Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng được tính bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia tự lựa chọn. Trong đó:
- Mức thu nhập thấp nhất làm căn cứ đóng là 1.500.000 đồng/tháng (bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn).
- Mức thu nhập cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng (bằng 20 lần mức tham chiếu 2.530.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1-7-2026).
Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng tính theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, với thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm (120 tháng).
Tại TP.HCM, mức hỗ trợ hiện nay như sau:
- Người thuộc hộ nghèo: được hỗ trợ 80% mức đóng (gồm 50% từ ngân sách Trung ương và 30% từ ngân sách địa phương theo Nghị quyết 84/2025/NQ-HĐND ngày 10-12-2025).
- Người thuộc hộ cận nghèo: được hỗ trợ 65% mức đóng (gồm 40% từ ngân sách Trung ương và 25% từ ngân sách địa phương theo Nghị quyết 84/2025/NQ-HĐND).
- Người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: được hỗ trợ 50% mức đóng.
- Người dân tộc thiểu số: được hỗ trợ 30% mức đóng.
- Các đối tượng tham gia khác: được hỗ trợ 20% mức đóng.
Về phương thức đóng, người tham gia có thể lựa chọn đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm.
Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng), được đóng một lần cho số thời gian còn thiếu để đủ 15 năm đóng BHXH và hưởng lương hưu theo quy định.
Sau khi cơ quan giải thể, tôi chưa tìm được việc làm mới. Xin hỏi tôi cần thực hiện những thủ tục gì để bảo lưu toàn bộ thời gian đã tham gia BHXH?
Theo khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để xác nhận thời gian đã đóng BHXH cho người lao động.
Đồng thời, điểm a khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động phải hoàn tất thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại các giấy tờ bản chính đã giữ của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Để kiểm tra toàn bộ quá trình tham gia BHXH của mình, người lao động có thể tra cứu theo một trong hai cách:
- Truy cập Cổng thông tin của BHXH Việt Nam và nhập các thông tin theo yêu cầu để tra cứu quá trình tham gia BHXH.
- Sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số để theo dõi thời gian tham gia, mức đóng và các thông tin liên quan đến BHXH.
Xin chào và nhờ mọi người tư vấn giúp với nha.
• Tôi 45t đã đóng BHXH được 20,5 năm. Mức đóng 7 năm cuối là 18 triệu đồng. Hơn 1 năm nay chưa có việc làm mới.
• Nếu bây giờ chờ đến tuổi lãnh hưu thì khả năng được bao nhiêu ?
• Nếu giờ đi làm và đóng BHXH mức 6 triệu thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình đóng trước kia như thế nào ?
Mong mọi người có kinh nghiệm tư vấn giúp. Cảm ơn mọi người.
13/ Anh chị cho em hỏi, em đóng BHXH liên tục 3 năm, giờ em bầu dự kiến sinh tháng 9/2026. Em vẫn đi làm đến tầm giữa tháng 8 mới xin nghỉ đẻ. Vậy tiền BH của em có được thanh toán đầy đủ không ạ?
Do bạn không nói rõ quá trình tham gia của bạn cụ thể (giai đoạn làm cho nhà nước; giai đoạn làm cho khu vực ngoài nhà nước), nên không thể trả lời chính xác cho bạn được.
Giả sử nếu bạn có toàn bộ quá trình tham gia BHXH ở khu vực ngoài nhà nước (đống BHXH theo tiền đồng Việt Nam) thì lương bình quân sẽ được tính toàn bộ quá trình tham gia. Với thời gian tham gia là 20,5 năm thì tỉ lệ lương hưu của bạn khi nghỉ hưu đúng tuổi là 56%. Lương hưu sẽ được tính bằng tích số của lương bình quân và tỉ lệ tham gia.
Nếu bây giờ bạn tiếp tục tham gia mức lương 6 triệu đồng/tháng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bình quân lương đóng BHXH và cũng sẽ làm ảnh hưởng đến mức lương hưu của bạn.
Về câu hỏi thai sản, nếu người lao động đóng đủ 6 tháng trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được trợ cấp thai sản. Người lao động đang làm việc thì sẽ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản thông qua người sử dụng lao động.
Nếu tại thời điểm sinh con NLĐ đã nghỉ việc thì nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan BHXH cơ sở nơi cư trú.
BHXH TP.HCM xin thông tin đến bạn đọc.
Tôi chuyển sang làm việc tại một công ty tư nhân khác ngay sau khi cơ quan cũ giải thể. Xin hỏi việc nối tiếp quá trình đóng BHXH được thực hiện như thế nào?
Để nối tiếp quá trình đóng BHXH khi đơn vị cũ giải thể và chuyển sang công ty mới, bạn cần yêu cầu đơn vị cũ hoàn tất thủ tục chốt sổ cho bạn.
Khi bắt đầu làm việc tại công ty tư nhân mới, bạn không cần phải nộp sổ BHXH. Thay vào đó, bạn chỉ cần cung cấp mã số BHXH (hoặc số CCCD nếu chưa nhớ mã số) cho bộ phận nhân sự của công ty mới. Bộ phận nhân sự sẽ thực hiện thủ tục báo tăng và đóng tiếp bảo hiểm cho bạn mà không bị gián đoạn quá trình.
Em nghỉ việc từ ngày 01/8/2026, công ty đóng BHXH và BHYT cho em đến hết 31/7/2026. Hiện em đang mang thai, dự sinh vào 30/9/2026 và dự định làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Em muốn hỏi:
1. Trong thời gian chờ hưởng trợ cấp thất nghiệp, em có cần mua thêm BHYT hộ gia đình để không bị gián đoạn quyền lợi khám thai và sinh con không?
2. Nếu em mua BHYT hộ gia đình nhưng sau đó được cấp thẻ BHYT theo diện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thẻ BHYT hộ gia đình có được hoàn tiền hoặc điều chỉnh thời gian còn lại không?
3. Với trường hợp dự sinh vào cuối tháng 9/2026, em nên tham gia BHYT theo cách nào để đảm bảo quyền lợi khi đi sinh?
Trong thời gian chờ được giải quyết trợ cấp thất nghiệp, bạn nên cân nhắc tham gia BHYT hộ gia đình sớm để đảm bảo quyền lợi 5 năm liên tục khi đi khám chữa bệnh, và để chuẩn bị khi bạn sinh con. Khi bạn được cấp thẻ BHYT theo đối tượng BHTN thì thời gian tham gia BHYT hộ gia đình còn lại sẽ được thoái thu tiền.
Nếu cơ quan đã giải thể nhưng chưa hoàn thành việc chốt sổ BHXH cho người lao động thì tôi phải liên hệ cơ quan nào để bảo vệ quyền lợi của mình?
Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đã giải thể, đối với quá trình BHXH chưa được xác nhận trên dữ liệu (chưa chốt sổ), bạn phải nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị để xác định tình trạng đóng của đơn vị, xác nhận đến thời điểm đơn vị đóng đủ tiền.
Từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở tăng theo quy định mới. Xin hỏi mức đóng BHXH, BHYT và BHTN của người lao động có thay đổi theo hay không?
Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN kể từ ngày 1-7:
- Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN thấp nhất bằng mức tham chiếu (2.530.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (50.600.000 đồng)
- Tiền lương làm căn cứ đóng BHTN thấp nhất bằng mức tham chiếu (2.530.000 đồng); cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng (Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Công văn số 9335/SNV-LĐTLBHXH ngày 18/11/2025 của Sở Nội vụ Thành phố).
Bên cạnh đó, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình và sinh viên cũng được áp dụng điều chỉnh tương ứng với mức lương cơ sở mới.
Em đóng BHXH, BHTN từ 12/2016 đến 30/6/2026. Do cơ quan giải thể nên em nghỉ việc từ 30/6/2026 và dự sinh vào cuối tháng 9/2026. Em dự định làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu lịch hẹn hằng tháng lên Trung tâm Dịch vụ việc làm để thông báo tìm kiếm việc làm trùng đúng thời điểm em đi sinh thì em phải làm thế nào? Có được nhờ người nhà làm thay hoặc bổ sung giấy tờ sau không? Trường hợp này có bị mất trợ cấp thất nghiệp của tháng đó không?
Về nội dung này, không thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH, bạn vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải đáp.
Dạ cho em hỏi bố em năm nay 64 tuổi (không có lương hưu) lần đầu đi làm Công ty ký HĐLĐ 1 năm, làm được 5 tháng rồi mà công ty không đóng BHXH cho bố em thì có đúng luật không ạ?
Theo khoản 7 Điều 1 Luật BHXH 2024 quy định các trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng. Do đó, bố của bạn năm nay 64 tuổi (không có lương hưu) lần đầu đi làm Công ty giao kết HĐLĐ có thời hạn 1 năm thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và cần yêu cầu Công ty thực hiện đúng theo quy định.
Lao động nữ điều trị vô sinh trước khi sinh con cần đóng BHXH bao lâu để được hưởng thai sản? Trường hợp của em đang tham gia BHXH bắt buộc được 1 năm 4 tháng tại công ty, đầu tháng em chuyển phôi và phải nghỉ việc luôn. Như vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ạ?
Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 50 Luật BHXH số 41 về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp điều trị vô sinh: “Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con đối với trường hợp phải nghỉ việc để điều trị vô sinh”.
Vậy, nếu bạn nghỉ để điều trị vô sinh thì phải có từ đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên trong thời gian 24 tháng liền kề trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.
Lưu ý: điều trị vô sinh bạn phải có các giấy tờ theo quy định tại Thông tư 25/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 (gồm 1 trong các giấy tờ sau: Giấy ra viện, Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy xác nhận quá trình điều trị nội trú, Giấy xác nhận quá trình điều trị vô sinh của lao động nữ) và các giấy tờ này phải thể hiện được quá trình điều trị vô sinh.
Mình còn thiếu tờ rời của công ty cũ. Mà công ty cũ không còn làm nữa. Mình lên bảo hiểm ở Long Khánh kêu lên Tỉnh làm lại. Vậy lên xin tờ rời được không?
Để cấp lại tờ rời sổ BHXH (khi bị mất, hỏng), bạn chỉ cần kê khai Mẫu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT) và nộp cho cơ quan BHXH. Bạn có thể thực hiện Nộp hồ sơ Online qua ứng dụng VssID qua Cổng DVC BHXH VN hoặc người tham gia nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH để xác thực thông tin và hướng dẫn.
Đối với quá trình tham gia BHXH chưa được xác nhận trên dữ liệu (chưa chốt sổ): bạn phải nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị để xác định tình trạng đóng của đơn vị, xác nhận đến thời điểm đơn vị đóng đủ tiền.
Cách tính tiền thai sản 2026 chi tiết như thế nào?
Theo quy định của Luật BHXH:
- Tiền trợ cấp thai sản của 6 tháng đối với trường hợp sinh con thứ nhất theo quy định của Luật BHXH 2024 = 6 tháng * mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản + 2 tháng lương cơ sở (trợ cấp một lần khi sinh).
- Tiền trợ cấp thai sản của 7 tháng đối với trường hợp sinh con thứ hai theo quy định của Luật Dân số năm 2025 = 7 tháng * mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản + 2 tháng lương cơ sở (trợ cấp một lần khi sinh).
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Mình đang đi làm mà có bầu làm IVF phải ở nhà dưỡng thai, mà xin đóng bhxh 100%. thì phải đóng mấy tháng thì khi sinh được hưởng chế độ thai sản?
Khoản 3 Điều 50 Luật BHXH số 41 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp phải nghỉ việc để dưỡng thai như sau: “Lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con”.
Vậy, nếu bạn nghỉ việc để làm IVF thì phải có từ đủ 12 tháng trở lên đóng BHXH bắt buộc trước khi mang thai và có từ đủ 3 tháng đóng BHXH bắt buộc trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Và thời gian đóng BHXH bắt buộc của các tháng nêu trên bạn không thể tự đóng BHXH 100% mà phải có HĐ làm việc, có hưởng lương thì mới thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Cho e hỏi bảo hiểm em có 2 sổ, sổ 2 đã chốt, sổ 1 chưa chốt em lên BHXH làm thủ tục chốt để gộp mà BHXH chỗ em ở nói bên BHXH tỉnh chỗ em làm việc họ chưa trả lời em phải làm sao để chốt được ạ?
Đối với quá trình BHXH chưa được xác nhận trên dữ liệu (chưa chốt sổ): bạn phải nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị để xác định tình trạng đóng của đơn vị, xác nhận đến thời điểm đơn vị đóng đủ tiền. Sau đó mới nộp hồ sơ gộp sổ.
Em sắp nghỉ việc và đã tìm được việc mới. Nhưng mất 2 tháng thử việc ở công ty mới và không được đóng bảo hiểm. Cho em hỏi em có thể làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ạ?
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định như sau:
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định (trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc);
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp bạn nghỉ việc và đảm bảo đủ điều kiện nêu trên thì bạn sẽ được hưởng TCTN.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Mình là cá nhân kinh doanh ( không có đăng ký hộ kinh doanh) có mã 888 (bán trên zalo,FB) có kê khai hàng tháng, trên 1tỷ/năm. Xin hỏi có bắt buộc mua BHXH không ạ? Xin chỉ giúp cảm ơn.
Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025 quy định chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Do đó, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Nếu bạn có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì liên hệ ngay BHXH cơ sở trên địa bàn để tham gia BHXH bắt buộc.
Anh chị cho e hỏi e mới chuyển công ty khác và ký hợp đồng đóng bảo hiểm, tuy nhiên là các thông tin đã đóng trước đó tại công ty khác trên Vssid mất hết là bị sao ạ?
Trong trường hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, ông/bà vui lòng phản hồi cho cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng để tiếp nhận và xử lý hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068 để được hỗ trợ.
Xin cho mình hỏi: Mình nghỉ ngang không có giấy tờ chỉ có tờ rời thôi. Giờ mình phải làm gì. Hay không phải làm gì chỉ cần lên bảo hiểm làm bảo hiểm thất nghiệp thôi. Hay mình phải làm gì?
1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:
- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định (trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc);
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
2. Hồ sơ hưởng TCTN:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ như Hợp đồng lao động hết hạn, Quyết định thôi việc, Quyết định sa thải, Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
- Sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH): Bản chính đã được cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng.
3. Bạn có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm địa phương nơi bạn có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Dạ cho e hỏi với ạ: Hiện bên luật bảo hiểm đã đưa ra quyết định sinh con từ ngày 1/7/2026 nghỉ được 7 tháng hưởng tiền được 6 tháng. Vậy 1 tháng kia sẽ nghỉ không lương hay sao ạ, có ảnh hưởng tới tiền bảo hiểm không ạ, e có hỏi công ty nhưng công ty chưa có câu trả lời. Đây cũng là thắc mắc của nhiều người mong trả lời ạ, đưa thông tin nhưng bên công ty không biết chính xác, mọi người rất hoang mang ạ.
Tiền trợ cấp thai sản của 6 tháng đối với trường hợp sinh con thứ nhất theo quy định của Luật BHXH 2024 = 6 tháng * mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản + 2 tháng lương cơ sở (trợ cấp một lần khi sinh).
+ Tiền trợ cấp thai sản của 7 tháng đối với trường hợp sinh con thứ hai (sinh 1 con) theo quy định của Luật Dân số năm 2025 = 7 tháng * mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản + 2 tháng lương cơ sở (trợ cấp một lần khi sinh).
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Mình muốn đóng tiếp bảo hiểm y tế. Vì hết tháng này mình nghỉ việc rồi nên bảo hiểm cũng bị cắt.. muốn đóng tiếp thì đóng như nào vậy ạ?
Để không gián đoạn quyền lợi KCB, tránh mất quyền lợi 5 năm liên tục, bạn cần tham gia BHYT hộ gia đình trong vòng 90 ngày kể từ ngày thẻ BHYT doanh nghiệp hết hạn.
Bạn có thể mua BHYT hộ gia đình và lựa chọn đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần qua các cách thức sau:
- Đến trực tiếp Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoặc cơ quan BHXH để đóng tiền mua thẻ BHYT.
- Đóng trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.
Cho mình hỏi nếu nghỉ không lương Công ty đầu tiên, đi làm công ty thứ 2, trong thời gian làm Công ty 2 mình có được tham gia bảo hiểm từ Công ty 2 không ạ. Cảm ơn ạ!
Khoản 5 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 quy định:
Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khác nhau quy định tại khoản 1 Điều này thì việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định như sau:
Đối tượng quy định tại điểm a và điểm l khoản 1 Điều này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Trường hợp hợp đồng lao động đang sử dụng làm căn cứ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng mà hai bên không có thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian tạm hoãn thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thứ tự về thời gian có hiệu lực của hợp đồng được ký kết.
Do đó, bạn phải chủ động thông báo với các đơn vị để thực hiện các thỏa thuận lao động đúng pháp luật, trên cơ sở đó đăng ký đóng BHXH đúng đối tượng.
Hiện tại, em không chốt được sổ BHXH. Lý do trước đây em có làm 1 công ty rất lâu rồi. Hiện tại công ty đã phá sản, sang công ty khác làm. Đóng bảo hiểm đầy đủ nhưng công ty cũ vẫn chưa chốt sổ. Giờ làm như thế nào đây mọi người?
Đối với quá trình BHXH chưa được xác nhận (chưa chốt sổ), bạn phải nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi quản lý đơn vị để xác định tình trạng đóng của đơn vị, xác nhận đến thời điểm đơn vị đóng đủ tiền.
Nếu đơn vị thuộc địa bàn Thành phố, bạn nộp hồ sơ 620 (ban hành kèm theo Thông báo 761/TB-BHXH) qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - BHXH nơi quản lý đơn vị.
Tôi năm nay 50 tuổi, đã có đủ 20 năm đóng BHXH. Sau khi nghỉ việc do cơ quan giải thể, tôi không muốn đi làm nữa. Xin hỏi tôi có thể chốt sổ BHXH và chờ đến tuổi nghỉ hưu để nhận lương hưu hằng tháng hay không?
Ông/bà hoàn toàn có thể chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo lưu thời gian đã đóng để chờ đủ tuổi nghỉ hưu để được hưởng lương hưu theo quy định. Tuy nhiên, ông /bà có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nếu muốn hưởng mức lương hưu cao hơn thay vì bảo lưu thời gian đóng BHXH như hiện tại.
Em đóng bảo hiểm được 3 năm. Năm đầu lương cơ bản 45 năm thứ hai 48 năm thứ ba 56 . Giờ rút bảo hiểm một lần thì được bao nhiêu tiền ạ? Mong mọi người trong nhóm tính hộ em với ạ?
Căn cứ khoản 3 điều 70 Luật BHXH năm 2024: Mức hường bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng và căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nhưng không bao gồm số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cứ mỗi năm được tính như sau:
- Bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng trước năm 2014. Trường hợp có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi để tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
- Bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Bạn căn cứ mức đóng và thời gian đóng được ghi nhận trên sổ BHXH để tính số tiền hưởng BHXH một lần theo cách tính hưởng như trên.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Em đang làm công ty A thì nghỉ việc, sang công ty B làm 2 tháng sau em đem toàn bộ giấy tờ bhtn và bhxh nộp cho công ty B. Cho em hỏi trường hợp này có được cộng dồn tiền bhtn vào công ty B không?
Khi bạn sang công ty B làm việc, bạn chỉ cần thông báo mã số BHXH (mà không cần nộp sổ cho công ty mới) để tiếp tục tham gia BHXH nối tiếp quá trình của bạn trước đó. Thời gian bạn đã đóng ở công ty A và công ty B sau này sẽ được cộng dồn chung khi bạn tính hưởng lương hưu hoặc nhận BHXH 1 lần hoặc nhận BHTN khi đủ điều kiện hưởng.
Chào mọi người, Em đã nghỉ thai sản và quay lại công ty làm lại vào tháng 12/2025. Đi làm và đóng BHXH đều từ tháng 12/2025 đến nay thì em phát hiện em vỡ kế hoạch. Em dự sinh đầu tháng 1/2027 và tính làm đến tháng 10/2026 sẽ nghỉ luôn. Vậy cho em hỏi trường hợp của em nếu tự nộp hồ sơ thai sản thì có được nhận BH thai sản không ạ? Cảm ơn mọi người.
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật BHXH số 41 về điều kiện hưởng chế độ thai sản “Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con…”.
Vậy: Nếu bạn dự kiến sinh con vào đầu tháng 01/2027 thì phải có từ đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con từ tháng 1/2026 - 12/2026 thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản; trường hợp bạn nghỉ việc luôn từ tháng 10/2026 thì nộp hồ sơ để giải quyết chế độ thai sản cá nhân đã nghỉ việc tại BHXH các cơ sở.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Dạ cho em hỏi giờ em đang nghỉ thai sản. Mà em muốn nhận tiền dưỡng sức, không cần đi làm lại có được không ạ. Hay còn cách nào để nhận tiền dưỡng sức và nghỉ làm luôn ạ?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 60 Luật BHXH số 41:
1. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 4 Điều 53 lao động nữ chưa phục hồi sức khỏe thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.
2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định; trường hợp hai bên có ý kiến khác nhau thì người sử dụng lao động quyết định số ngày nghỉ trên cơ sở đề nghị của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.”
Vậy, bạn phải nghỉ hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mà chưa phục hồi sức khỏe được nghỉ dưỡng sức, bạn phải có đề nghị gửi đơn vị SDLĐ, được đơn vị SDLĐ và BCH công đoàn đồng ý thì lập hồ sơ đề nghị gửi cơ quan BHXH để giải quyết.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Dạ cho em hỏi: Em tham gia BHXH từ 11/2025 - 05/2026, tổng thời gian đóng BH là 7 tháng. Em chuyển công ty làm việc nên ngưng mất tháng 06/2026 không đóng, qua tháng 07/2026 sẽ tiếp tục đóng.
Em có thai và dự sinh vào 12/2026, như vậy em có được hưởng bảo hiểm thai sản không ạ?
Khoản 2 Điều 50 Luật BHXH số 41 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau: “Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con…”. Vậy, nếu bạn dự kiến sinh con vào đầu tháng 12/2026 thì phải có từ đủ 6 tháng đóng BHXH bắt buộc trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con từ tháng 12/2025 - 11/2026 thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn đọc.
Cho mình hỏi, mình nộp hồ sơ BHXH 1 lần trên app thì thấy đã hiện số tiền nhưng chưa nhận về tài khoản, mai là ngày hẹn trả kết quả thì mình có phải lên cơ quan bhxh nữa không hay vẫn đợi ạ?
Thời hạn cơ quan BHXH giải quyết và chi trả chế độ BHXH một lần là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan BHXH sẽ trả kết quả giải quyết theo hình thức bạn đã đăng ký khi nộp hồ sơ và chi trả số tiền hưởng chế độ BHXH một lần vào tài khoản cá nhân mà bạn đã cung cấp trên Mẫu đơn đề nghị.
BHXH TP.HCM xin thông tin đến bạn đọc.
Em chào các anh/chị. Anh/chị cho em hỏi em khai chế độ lao động nam nghỉ nuôi vợ sinh, vợ NLĐ sinh mổ nhưng em chọn mã nhóm hưởng trên hệ thống là sinh thông thường 1 con, nhưng số ngày nghỉ là 7 ngày. BHXH sẽ trả hồ sơ này về lại không ạ? Nếu trường hợp BHXH duyệt chế độ cho NLĐ 5 ngày thì làm điều chỉnh lại được không ạ? Mong các anh/chị giúp em, em cảm ơn ạ.
Khoản 2 Điều 53 Luật BHXH số 41 quy định như sau:
Lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau:
a. 05 ngày làm việc;
b. 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên thì được nghỉ thêm 03 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi;
d. Trường hợp vợ sinh đôi phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên phải phẫu thuật thì được nghỉ thêm 03 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi”.
Vậy, khi kê khai hồ sơ nếu vợ của lao động nam sinh mổ thì phải chọn mã nhóm sinh mổ; trường hợp đơn vị làm thiếu thì kê khai hồ sơ bổ sung.
Xin thông tin đến bạn đọc.
Cho mình hỏi: mình được giải quyết thôi việc theo nguyện vọng 5/2020, bhxh bắt buộc của mình là 29 năm 8 tháng. Mình sinh năm 1967 như vậy thì tới bao lâu mình mới được hưởng bhxh ạ. Mình là công chức nhà nước ạ, xin tư vấn giúp, cảm ơn rất nhiều.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020 ngày 18-11-2020 của Chính phủ, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
“Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035”.
Trường hợp ông sinh năm 1967, theo quy định đủ điều kiện nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi, thời điểm hưởng hưu là tháng liền kề sau tháng đủ tuổi.
Cho mình hỏi mình đóng bảo hiểm xã hội được 1 năm sau mình nghỉ thì được hưởng BH thất nghiệp trợ cấp 3 tháng được bao nhiêu ạ?
Khoản 1,2 Điều 39 Luật việc làm năm 2025 quy định như sau:
1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa 12 tháng.
BHXH TP.HCM thông tin đến bạn.
Nhờ các bác tư vấn giúp em với ạ: Chồng em mất tháng 3, lúc đó tang gia bối rối, và nghĩ thời gian làm hồ sơ giấy tờ 3 tháng nên em lo việc xong xuôi tháng 4 mới làm hồ sơ tử tuất. Em nộp qua công ty chồng, được phản hồi bổ sung thêm giấy ủy quyền. Em làm lại và tháng 5 nộp lại cho công ty nhưng đến nay check app trên vssid vẫn chưa thấy gì. Hỏi nhân sự công ty chồng em thì họ báo đã nộp, em xin mã hồ sơ thì báo là giao thư qua đơn vị giao thư nên ko có mã hồ sơ, và yên tâm ko lạc thư được. Em tìm hiểu trên mạng thì là sau 8-10 ngày nhận hồ sơ sẽ giải quyết nhưng đến nay đã hơn 2 tuần kể từ khi công ty báo đã nộp hồ sơ. Em gọi hotline của bảo hiểm, số điện thoại bàn đều không được. Nhắn tin qua kênh zalo OA của bảo hiểm nhưng cũng ko thấy phản hồi. Mà còn 7 ngày làm việc nữa là hết thời gian 90 ngày. Cho em hỏi trong trường hợp quá thời gian nhận hồ sơ thì sẽ xử lý như nào ạ?
Em cảm ơn các bác ạ!
Trong câu hỏi bạn không cung cấp đầy đủ thông tin cụ thể như: Họ tên, mã số BHXH , đơn vị công tác của NLĐ trước khi mất, mã hồ sơ….. nên BHXH chưa đủ cơ sở tra cứu tình trạng hồ sơ tuất của thân nhân bạn.
Trường hợp thân nhân nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì giải trình lý do nộp chậm vào Mục 11 Tờ khai của thân nhân, Tổ chức, Cá nhân lo mai táng (Mẫu số 09-HSB).