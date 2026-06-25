Giao lưu trực tuyến: Tăng mức lương cơ sở, quyền lợi BHXH thay đổi ra sao? 25/06/2026 08:46

(PLO)- Chuyên gia BHXH TP.HCM đang trực tiếp giải đáp những thắc mắc về việc tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 và các quyền lợi BHXH, BHYT liên quan.

Sáng nay (25-6), BHXH TP.HCM phối hợp với Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tăng mức lương cơ sở, tăng trợ cấp BHXH: Những điều người dân cần biết”.

Chương trình nhằm cung cấp thông tin chính thống, giải đáp những vấn đề người dân, người lao động và doanh nghiệp quan tâm liên quan đến việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 và những tác động đến quyền lợi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Chương trình giao lưu trực tuyến đang diễn ra. Ảnh: THUẬN VĂN

Tham gia chương trình có ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM; bà Trương Thanh Phương, Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH; bà Tô Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia; bà Quãng Ngọc Phương Anh, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM cho biết việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026 sẽ tác động trực tiếp đến nhiều chế độ, chính sách BHXH, BHYT và quyền lợi của người tham gia. Vì vậy, chương trình được tổ chức nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, hiểu đúng các quy định mới để bảo đảm tốt hơn quyền lợi an sinh của mình.

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM phát biểu khai mạc. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại chương trình, các chuyên gia tập trung giải đáp những thay đổi về mức lương cơ sở và tác động đến các chế độ BHXH, BHYT; các chế độ BHXH có mức hưởng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở; đồng thời làm rõ những điểm mới trong chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu trực tuyến:

Các chuyên gia đến từ BHXH TP.HCM đang trả lời các câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: THUẬN VĂN