BHXH TP.HCM trả lời:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật BHXH về điều kiện hưởng hưu khi suy giảm khả năng lao động, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người lao động nghỉ hưu theo điều kiện bình thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.

- Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Về mức lương hưu hằng tháng:

Tại khoản 1, khoản 3 Điều 66 Luật BHXH năm 2024 quy định:

Mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 64 của Luật BHXH năm 2024 được tính như sau:

a) Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường được tính như sau: Bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

b) Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường được tính như sau: Bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%".

Mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 65 của Luật BHXH năm 2024 (nêu trên) được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Do nội dung câu hỏi của Bà hỏi không cung cấp đầy đủ thông tin nên BHXH Thành Phố không có căn cứ để trả lời cụ thể, xin cung cấp các quy định của pháp luật về điều kiện hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu đề Bà tham khảo hoặc bà có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH gần nhất và cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn và giải đáp cụ thể.