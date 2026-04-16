Sáng nay (16-4), Báo Pháp luật TP.HCM phối hợp Bảo hiểm xã hội TP.HCM tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “BHXH TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động”.
Chương trình có sự tham gia của ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc BHXH TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - Trưởng phòng Chế độ BHXH; bà Tô Thị Thanh Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia.
Các chuyên gia sẽ trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể những vấn đề mà doanh nghiệp và người lao động đang quan tâm.
Sau thời gian diễn ra sôi nổi, các chuyên gia đã giải đáp hơn 70 câu hỏi của bạn đọc.
Một số hình ảnh tại buổi giao lưu trực tuyến:
Trong thời gian diễn ra, bạn đọc vẫn có thể tiếp tục gửi câu hỏi bằng cách bình luận trực tiếp dưới chương trình hoặc gửi về email Bandoc@phapluattp.vn để được các chuyên gia giải đáp kịp thời.
Danh sách khách mời
Tôi có vướng mắc về quá trình tham gia BHXH như sau: Từ tháng 04/2016 đến tháng 08/2016, tôi làm việc tại CN Công ty TNHH Kỹ Thuật và Xây Dựng Kimeco-Nhà hàng Yeije.
Theo dữ liệu quá trình, công ty có lập hồ sơ tham gia BHXH cho tôi trong 04 tháng này. Tuy nhiên, đơn vị thực tế mới chỉ đóng tiền được 02 tháng và hiện vẫn còn nợ 02 tháng.
Hiện nay, công ty cũ đã không còn hoạt động (giải thể/phá sản) nên không thể tiếp tục đóng số tiền nợ này để chốt sổ cho tôi. Vì muốn đảm bảo quyền lợi và để quá trình đóng BHXH được liên tục, tôi xin được hỏi:
Tôi có thể tự nộp tiền đóng bù cho 2 tháng còn nợ của công ty cũ để hoàn tất quá trình đóng BHXH giai đoạn này không? Nếu không được tự đóng bù, cơ quan BHXH sẽ giải quyết xác nhận (chốt sổ) quá trình 2 tháng đã đóng thực tế của tôi như thế nào để tôi có thể gộp quá trình với công ty mới? Hồ sơ và thủ tục cần thiết để giải quyết tình trạng "treo" quá trình do công ty nợ tiền mà đã giải thể là gì? Rất mong nhận được sự hướng dẫn và giải đáp từ cơ quan BHXH. Tôi xin chân thành cảm ơn.
BHXH TP.HCM: Đối với đơn vị nợ nhưng đơn vị không còn hoạt động thì NLĐ liên hệ với cơ quan BHXH nơi đóng BHXH trước đó. Cơ quan BHXH sẽ chốt sổ đến thời điểm đóng BHXH đủ. Không có quy định NLĐ tự đóng bù.
Tôi tên: Trần Hữu Nghĩa, sinh ngày 07/10/1965, hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh Tôi xin tư vấn trường hợp của tôi như sau: Tôi tham gia BHXH đến nay 34 năm, trong đó có 2 năm 11 tháng trong quân đội, cấp bậc Trung sĩ, tham gia chiến trường K. Nếu như tôi nghỉ hưu đúng theo 135 thì đến tháng 8/2027 mới được nghỉ. Theo như luật BHXH mới thì tôi có thể nghỉ hưu trước thời hạn do tham gia chiến trường K và được xem là nơi hưởng 0,7 phụ cấp khu vực như luật nêu. Nếu thời gian này tôi xin nghỉ hưu theo luật định có được không? (còn khoảng hơn 01 năm). Nếu được thì liên hệ với cơ quan nào, thủ tục gồm những gì? để nghỉ hưu trước tuổi như luật định. Về chi trả lương hưu có được tính khoảng thời gian tham gia chiến trường K như thế nào? và có được cộng vào khoảng lương đóng góp hiện tại của tôi không. Xin chân thành cảm ơn và xin giải đáp qua địa chỉ email này ạ!
BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường nếu có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Trường hợp Ông tham gia chiến trường K không đủ 15 năm, do đó không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.
Thời gian tham gia chiến trường K của Ông sẽ được tính hưởng trợ cấp khu vực một lần khi ông đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
Kính đề nghị Cơ quan BHXH hướng dẫn trường hợp mình đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, sau khi có việc làm đã thực hiện thông báo và có quyết định ngưng hưởng trước khi tăng mới tại công ty mới, nhưng Khi báo giảm lại chưa được trả tờ rời sổ BHXH với lý do đang nhận bhtn Xin cho biết mình cần làm hồ sơ bổ sung cụ thể như nào để được xác nhận quá trình tham gia, chốt sổ và bảo lưu thời gian đóng BHTN còn lại theo quy định hiện hành ạ
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Luật Việc làm 2013 (đã được hướng dẫn bởi Nghị định 158/2025/NĐ-CP và Nghị định 374/2025/NĐ-CP), hiện nay cơ quan BHXH không còn cấp “tờ rời sổ BHXH”; trường hợp của bạn, do đã có quyết định chấm dứt hưởng BHTN trước khi tham gia đơn vị mới thì thời gian đóng BHTN chưa hưởng sẽ được tự động bảo lưu trên hệ thống, đơn vị mới có trách nhiệm báo tăng và đóng tiếp nối; nếu dữ liệu chưa cập nhật đầy đủ thì bạn vui lòng cung cấp thông tin cụ thể để cơ quan BHXH kiểm tra, cập nhật, hướng dẫn thủ tục theo quy định.
Mức tiền lương làm căn cứ đóng các loại bảo hiểm bắt buộc được xác định phù hợp với Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ. Cụ thể, từ ngày 01/01/2026, mức lương tối thiểu tháng được áp dụng cho vùng I là 5.310.000đ. Hiện tại, ngành nghề của công ty là bốc xếp thủ công tại cảng, thì mức đóng BHXH có phải bắt buộc áp mức đóng BHXH là 5.310.000 (lương tối thiểu vùng I)+5%=5.575.500 hay không? Nếu người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận với nhau chỉ đóng mức lương tối thiểu thì thủ tục thoả thuận mức đóng không cộng thêm 5% thì công ty phải thực hiện như thế nào để khi BHXH kiểm tra có hồ sơ đầy đủ để báo cáo với BHXH ạ?
Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động (như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) so với quy định tại Nghị định số 293/2025, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Câu hỏi số 1. Trường hợp người tham gia bhxh tự nguyện đã đóng phí 9 tháng. Sau đó ký kết lao động cho công ty A, phía công ty A đóng phí 2 tháng. Nhưng người tham gia check trên app VssID thì quá trình đóng 9 tháng tự đóng bị mất và chỉ có hiển thị quá trình do công ty A đóng 2 tháng. Vậy vấn đề này là như thế nào, và người tham gia cần làm gì để BHXH TP.HCM cập nhật ĐÚNG quá trình đóng cho người tham gia. Câu hỏi số 2. Hiện tại đối với quy định về thoái thu tiền Bhyt tự nguyện của người tham gia là như thế nào. Người tham gia cần những thủ tục gì và thời gian xử lý tối đa hoàn tiền là bao lâu? Vì hiện tại ở một số xã của huyện Bình Chánh cũ đã được miễn phí BHYT theo quy định nhà nước. Nhưng cơ quan BHXH cơ sở Tân Sơn Hoà công bố danh sách thoái thu từ tháng 7 năm 2025 và tiến hành thu hồi tiền thù lao của cộng tác viên ngay thời điểm công bố, nhưng mà sau khi cộng tác viên nộp thông tin tài khoản ngân hàng của người tham gia thuộc diện thoái thu thì đến nay là tháng 4/2026 hầu hết chưa có người dân nào được nhận tiền thoái thu BHYT tự nguyện.
Đề nghị BHXH TP.HCM giải thích và hỗ trợ người dân lãnh lại tiền thoái thu vì đã quá lâu. (Hầu như mỗi tháng các cộng tác viên có trường hợp thoái thu đều hỏi lại đầu mối của Bhxh Tân Sơn Hoà là cty Bảo Hiểm PVI nhưng không thấy tiến triển).
Câu hỏi số 3. Hiện tại công ty PVI có đại diện cơ quan BHXH cơ sở Tân Sơn Hoà thông báo (không có văn bản kèm theo) như sau: "Hiện tại BHXH Tân Sơn Hoà thông báo: Tất cả các trường hợp thoái thu phải có số tài khoản trừ người lớn tuổi không có tài khoản thì mới được nhận tiền mặt . BHXH sẽ tự gọi điện cho khách nhận tiền thoái thu chứ không gửi Quyết Định về. Thoái thu sẽ nhận qua STK chính chủ không nhận thay . Cả nhà vui lòng cung cấp đủ thông tin khi gửi hs lên nhóm, Tks!" Vậy BHXH TP.HCM cho hỏi đối thông báo trên có 3 ý.
Vậy các ý này, cũng như cách đưa ra thông báo không có văn kèm văn bản như vậy có đúng quy định không?
BHXH TP.HCM trả lời:
1. Nếu thiếu quá trình thì ông/bà liên hệ cơ quan BHXH nơi đang tham gia để được xử lý.
2. Để thoái thu BHYT, ông/bà lập TK1 gửi cho BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa trong đó sẽ đề nghị chuyển tiền thoái thu vào tài khoản cá nhân. Mẫu TK1 gửi trực tiếp cho BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa hoặc gửi thông qua tổ chức dịch vụ thu nơi đã tham gia bhyt trước đó. Khi nhận được đề nghị, BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa sẽ thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Tôi xin cảm ơn rất nhiều vì đã cập nhật đủ quá trình đóng cho mã số BHXH 7908088535, tuy nhiên còn nội dung "Khi bấm vào biểu tượng con mắt trong mục "quá trình tham gia" thì từ tháng 9/2022 đến nay của tôi hiện là "nghỉ làm việc không lương" trong khi tôi là công chức, hiện vẫn đang làm việc và hàng tháng đều có đóng bảo hiểm đầy đủ, nhận lương qua tài khoản ngân hàng" thì chưa được chỉnh sửa ạ. Mong xem lại giúp tôi.
BHXH cơ sở Tân Định đã liên hệ đơn vị của bà (Cục môi trường Miền Nam) để hướng dẫn đơn vị nộp hồ sơ báo tăng (bổ sung) theo đúng quy định.
Từ năm 1999 đến năm 2002, mình có đi làm ở Bình Dương và đóng bảo hiểm xã hội, sau đó mình chuyển về TPHCM làm việc đến nay. Năm 2002 khi chuyển việc mình có đưa sổ BHXH cho công ty ở TPHCM, nhưng không biết vì sao không có ghi nhận và sổ cũng bị thất lạc. Giờ mình muốn lấy lại 3 năm đó, xin hỏi cách làm ạ. Cám ơn.
Bạn xác định lại mã số BHXH đang tham gia và tình trạng của sổ BHXH cũ (đã được chốt quá trình hay chưa), trường hợp chưa được chốt thì lập hồ sơ phiếu giao nhận 620 đề nghị chốt quá trình nộp cho cơ quan BHXH nơi tham gia để chốt. Trường hợp sổ BHXH đã được chốt quá trình tham gia BHXH do làm thất lạc thì lập hồ sơ phiếu giao nhận 607 đề nghị cấp lại sổ BHXH cho cơ quan BHXH bất kỳ để được giải quyết.
Kính gửi anh/chị, cho mình hỏi các trường hợp VssID của NLĐ không được cập nhật quá trình tham gia BHXH ở công ty trước, nhân sự cos hướng dẫn NLĐ gọi lên Tổng đài CSKH BHXH nhưng số hotline rất khó gọi, không có người nghe máy, thì NLĐ phải làm cách nào để được cập nhật đầy đủ quá trình tham gia BHXH ạ. Công ty mình có trường hợp NLĐ trước làm công ty ở Tân Cảng (Thuộc bộ quốc phòng ) thì sẽ không được tạo các thông tin trên app VssiD có đúng không ạ?
Trong trường hợp quá trình BHXH, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, Ông/Bà vui lòng phản hồi cho cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng để tiếp nhận và xử lý hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068 để được hỗ trợ.
Trường hợp NLĐ trước làm công ty ở Tân Cảng (Thuộc bộ quốc phòng) để được cập nhật quá trình tại công ty thuộc Bộ Quốc Phòng, NLĐ nộp hồ sơ 626 kèm sổ tại công ty thuộc Bộ Quốc Phòng (đã chốt sổ) cho cơ quan BHXH hiện NLĐ đang tham gia để được cập nhật đầy đủ quá trình theo quy định.
Anh chị ơi cho em hỏi về BHYT xã an toàn khu với ạ, ở đây có ai lỡ tự gia hạn do không nắm chính sách xong được cập nhật lên mã AK và được hỗ trợ hoàn tiền chưa?
Tháng 1/2026, em có ra bưu điện gần nhà để tự gia hạn BHYT và đã đóng tiền đầy đủ, có hóa đơn. Tuy nhiên, đến đầu tháng 3 em mới biết xã em thuộc diện an toàn khu nên được Nhà nước hỗ trợ 100% BHYT. Hiện tại, người thân và bạn bè em đều đã được cập nhật sang mã AK.
Riêng trường hợp của em vẫn đang hiển thị mã GD. Em đã lên UBND xã hỏi thì được hướng dẫn điền thông tin vào link và chờ hệ thống cập nhật vào ngày 5 hàng tháng, nhưng đến nay vẫn chưa được chuyển mã. Khi gọi lên tổng đài BHXH thì chỉ được trả lời chung chung là cần kiểm tra lại danh sách do xã gửi.
Trong khi sau có được hoàn tiền thì vẫn bị trừ đi cái tháng còn là mã GD nay được 3 tháng rồi.
Bạn vui lòng cung cấp thông tin tham gia BHYT để cơ quan BHXH xác minh (cung cấp thông tin mã số BHXH hoặc mã thẻ BHYT) để được hỗ trợ giải quyết hoặc liên hệ BHXH cơ sở nơi đang cấp thẻ BHYT để kiểm tra và giải quyết cho bạn.
Tôi làm việc đồng thời tại hai công ty: một nơi làm giờ hành chính và đã tham gia BHXH bắt buộc; nơi còn lại làm ngoài giờ với thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Xin hỏi, tại công ty thứ hai, tôi có phải tham gia các chế độ bảo hiểm như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản không? Nếu có thì được tính như thế nào?
BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 158/2025 ngày 25-6-2025 của Chính phủ quy định: “Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng tính theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định này thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất; người lao động làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”. Do đó, trường hợp bạn làm việc không trọn thời gian tại Công ty thứ 2 với mức lương 2tr/tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Chồng tôi là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, theo luật thì chồng tôi được tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Tôi muốn biết các thủ tục và cần cung cấp giấy tờ gì để được tham gia bảo hiểm y tế. Hiện chồng tôi đã có mã định danh mức 2 nhưng vẫn không được chấp nhận tham gia.
Căn cứ Công văn số 902/BHXH-TST ngày 3-4-2023 của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT hộ gia đình với người nước ngoài: Trường hợp người có quốc tịch nước ngoài được cấp thẻ thường trú, tạm trú hiện nay chưa được pháp luật quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Cho con hỏi khi tham gia BHXH tự nguyện đến khi không tham gia nữa và chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc, thì tổng thời gian tham gia là 12 tháng mới đủ nhận bhtn hay chỉ tính thời gian tham gia BHXH bắt buộc đủ 12 tháng mới đủ điều kiện nhận bhtn vậy ạ?
BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ theo Điều 49 Luật Việc làm 2024 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Như vậy, việc hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ vào thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp, không căn cứ vào thời gian đóng BHXH.
Cho mình hỏi, hiện tại mình có 4 sổ bảo hiểm số khác nhau. Giờ muốn gộp lại một thì thủ tục và cần giấy tờ như thế nào ạ? Mình còn đang làm việc thì cá nhân người lao động có tự đi làm được không?
Để gộp sổ bạn cần lập hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc, thành phần hồ sơ gồm:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS;
- Sổ BHXH kèm đầy đủ các tờ rời sổ hoặc các công văn xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN thay thế sổ BHXH (Bản chính);
- Bản sao CCCD/ĐDCN; Scan code thẻ CCCD/Giấy tờ liên quan có số CMND trùng khớp với dữ liệu.
Hiện tại việc xác nhận C12 và nhắc nợ BHXH có thể sử dụng hệ thống email tự động gửi định kỳ đúng hạn, vì sao không sử dụng gửi xác nhận danh sách tham gia quá trình đóng hàng năm định kỳ đến Doanh Nghiệp, để tiện đối chiếu và cung cấp thông tin cho NLĐ được thuận tiện đối chiếu khi gặp khó khăn dữ liệu VssID không cập nhật đủ và đúng quá trình của NLĐ? Và Doanh Nghiệp cũng cần xác nhận này báo cáo cơ quan ban ngành, hồ sơ năng lực đấu thầu của Doanh nghiệp đối với các dự án ngân sách FDI, Liên doanh, Nhà Nước. Nhưng công văn gửi đi xin cấp xác nhận mãi đến nay vẫn không có, không kịp thời bổ sung hồ sơ đấu thầu dẫn đến rớt thầu, ảnh hưởng đến kinh doanh của Doanh Nghiệp, hậu quả sau đó cũng sẽ ảnh hưởng đến công nợ BHXH và NLĐ. Vì sao Doanh nghiệp gửi công văn xin xác nhận quá trình và số tiền tham gia BHXH hàng năm có dấu mộc của BHXH, nhưng không được hỗ trợ? Vì sao gây khó khăn như vậy?
Doanh nghiệp có công văn xin xác nhận quá trình tham gia và C12 có dấu mộc của cơ quan BHXH vẫn được cơ quan BHXH cung cấp. Bạn có thể cung cấp tên đơn vị mình tham gia ở BHXH cơ sở nào để được hỗ trợ.
Đối với người lao động đã nghỉ hưu và đang hưởng lương hưu, doanh nghiệp có phải tiếp tục đóng BHXH, BHYT, BHTN không?
BHXH TP.HCM trả lời: Theo khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng” không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chỉ trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Lao động là người nước ngoài thì sẽ đóng bảo hiểm như thế nào?
NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây:
- Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định;
- Tại thời điểm giao kết hợp đồng lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu;
- Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Hiện nay rất nhiều người lao động bị mất quá trình tham gia BHXH trên VssiD, thời gian phát hiện từ 11/2025 đến nay 04/2026 vẫn chưa thấy xuất hiện lại quá trình đóng trên hệ thống. Cách xử lý cho vấn đề này là gì?
Hiện nay việc đồng bộ dữ liệu quá trình tham gia đóng BHXH, BHTN của người tham gia còn thiếu do quá tải về dữ liệu... nên một số người dùng tra cứu quá trình đóng BHXH trên VssID thì chỉ hiển thị thông tin quá trình đóng BHXH ở đơn vị đóng gần nhất, thông tin đóng BHXH trước đó không tra cứu được.
Trong trường hợp quá trình BHXH, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, Ông/Bà vui lòng phản hồi cho cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng để tiếp nhận và xử lý hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068 để được hỗ trợ.
Doanh nghiệp chi các khoản hỗ trợ như tiền nhà ở, điện thoại, xăng xe, ăn ca, nuôi con nhỏ, trang phục… và ghi rõ trong hợp đồng lao động và quy chế lương thưởng. Những khoản này tính theo ngày công đi làm vậy có đóng BHXH không ạ?
Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2025, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, trong đó:
Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương tại điểm a khoản này chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động;
Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định tại điểm a khoản này, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.
Thực hiện theo quy định trên các khoản được ghi trong hợp đồng lao động và được chi trả thường xuyên, cố định trong mỗi kỳ trả lương thì thuộc khoản phải đóng BHXH bắt buộc.
Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), không phải là tiền lương thì không làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc.
Tôi làm việc theo hợp đồng 1 năm nhưng công ty không đóng BHXH ngay từ đầu mà thử việc kéo dài. Trường hợp này có vi phạm Luật BHXH 2024 không?
Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên”.
Theo Bộ luật Lao động 2019, thời gian thử việc tối đa là 60 ngày (trình độ cao đẳng trở lên), 30 ngày (trung cấp/nhân viên nghiệp vụ), hoặc 6 ngày (công việc khác). Do đó, bạn nên yêu cầu công ty làm rõ hợp đồng, chốt thời gian thử việc đúng theo Luật Lao động và đóng BHXH ngay khi hết thời gian thử việc hợp pháp hoặc ngay khi ký HĐLĐ chính thức.
Doanh nghiệp chúng tôi có một số thắc mắc nhỏ liên quan đến việc nhận thông báo C12 hàng tháng, kính mong Quý Cơ quan hỗ trợ giải đáp thêm.
Hiện tại, chúng tôi nhận thấy: Thông báo C12 chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống (IVAN và Cổng Dịch vụ công). Việc nhận thông báo chủ yếu qua email đã đăng ký, tuy nhiên chưa ổn định (có tháng nhận được, có tháng không). Một số trường hợp email đăng ký ban đầu là email cá nhân của người phụ trách trước đây, nên khi nhân sự thay đổi, doanh nghiệp không còn nhận được thông báo.
Do đó, doanh nghiệp xin phép được hỏi thêm: Hiện nay, kênh cung cấp thông báo C12 chính thức là qua hệ thống hay qua email? Nếu không nhận được email, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin C12 ở đâu để đảm bảo theo dõi số liệu đầy đủ? Rất mong nhận được sự hướng dẫn từ Quý Cơ quan để doanh nghiệp có thể thực hiện đúng và thuận tiện hơn trong quá trình quản lý. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Cơ quan sức khỏe.
Trường hợp Đơn vị chưa lấy được từ cổng DVC thì liên hệ cán bộ quản lý thu để được cung cấp C12 đối chiếu hoặc in bản cứng có đóng dấu gửi cho đơn vị.
Em hộ khẩu thường trú tại phường Hạnh Thông em có đăng ký BHYT An toàn khu được không và cách để đăng ký như thế nào?
Phường Hạnh Thông là 1 trong 19 xã/phường được công nhận xã An toàn khu cách mạng được Ngân sách Nhà nước cấp thẻ BHYT. Vui lòng liên hệ UBND phường Hạnh Thông để được hướng dẫn.
Nộp hồ sơ online quá tải mà đúng tròn một năm hôm nay. Nộp trực tiếp không tiếp nhận phải làm sao? Vậy có trễ bảo hiểm xã hội một lần không vì không làm công ty nữa?
BHXH TP.HCM trả lời: Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần bạn có thể nộp tại bất kỳ cơ quan BHXH nào trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú. Hình thức nộp: có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Trong trường hợp lao động không trọn thời gian trong HĐLĐ ký kết trả lương theo giờ, khi nào cần thực hiện báo giảm không lương? Hợp đồng có cần thể hiện gì để khi nhân viên làm ít hơn thì sẽ không tham gia BHXH tháng đó không? Mong anh/chị hướng dẫn giúp em.
Căn cứ khoản 5 Điều 33 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định: Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng BHXH tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất.
Căn cứ quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024: Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc có mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (mức tham chiếu hiện nay là mức lương cơ sở 2.340.000 đồng).
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động Quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/2025 như sau:
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Đối tượng làm việc không trọn thời gian, không có quy định không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng để giảm không lương. Công ty đối chiếu với quy định trên thực hiện tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.
Tôi mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế chi con trai tôi là Vũ Nguyên Cát. Ngày 2/4/2026 đến nay chưa cập nhật được. Vậy cho tôi hỏi bây giờ tôi cần đến đâu và gặp bộ phận nào ạ
Bạn đọc vui lòng cung cấp thêm thông tin: mã số BHXH, thời gian, địa điểm đăng ký tham gia... để BHXH TP.HCM có cơ sở trả lời.
Với quy định giảm thời gian đóng xuống 15 năm để hưởng lương hưu, có khả năng xuất hiện tình trạng người lao động chỉ đóng “vừa đủ” rồi dừng. Luật BHXH 2024 có công cụ nào để giữ họ ở lại hệ thống lâu dài?
BHXH TP.HCM trả lời: Việc giảm thời gian đóng BHXH từ 20 năm xuống 15 năm mục đích là để cho nhiều người có cơ hội được hưởng lương hưu, đặc biệt là người tham gia BHXH muộn hoặc trước đây đã nhận BHXH 1 lần rồi.
Về nguyên tắc, lương hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố: tuổi đời, thời gian đóng BHXH, mức lương đóng BHXH.
Về thực tiễn, người tham gia BHXH đều mong muốn có lương hưu cao (tức là có 1 yếu tố về thời gian tham gia phải dài) nên việc đóng BHXH đủ 15 năm rồi dừng là khó xảy ra. Chưa kể, tham gia BHXH bắt buộc không phụ thuộc vào việc người lao động, người sử dụng lao động muốn hay không.
Đề nghị BHXH công khai danh sách các nhân viên phụ trách BHXH của từng nhóm doanh nghiệp tại website BHXH từng cơ sở, danh sách này cần được cập nhật thường xuyên để khi doanh nghiệp gặp khó khăn vướng về thủ tục BHXH thì họ còn biết phải liên lạc với ai để được hỗ trợ nhanh chóng. Gần 1 năm nay C12 không thể tải về được từ Dịch vụ công BHXH, hệ thống Dịch vụ công BHXH cũng hoạt động chập chờn thường xuyên báo lỗi vì quá tải, doanh nghiệp chỉ có thể tìm Zalo của cán bộ quản thu để nhờ hỗ trợ nhanh. Chúng tôi rất vất vả để tuân thủ đúng các quy định của luật hiện hành.
BHXH TP.HCM tiếp thu ý kiến đóng góp từ bạn đọc và sẽ cố gắng nâng cao chất lượng trong phạm vi cho phép trong thời gian tới.
Tôi thi hành nghĩa vụ quân sự từ 3/1988 đến 4/1990 và có quyết định xuất ngũ về địa phương, nay tôi đã làm mất quyết định xuất ngũ và các giấy tờ liên quan, vậy cần những thủ tục nào để cơ quan BHXH cộng nối thời gian này vào thời gian tham gia BHXH của tôi
Căn cứ Phụ lục 01 kèm theo Quyết định số 948/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam quy định hồ sơ làm căn cứ để tính cộng nối thời gian tham gia quân đội, bao gồm: Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc.
Trường hợp quân nhân bị mất quyết định phục viên, xuất ngũ thì cung cấp giấy xác nhận của Thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở lên nơi trực tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ hoặc trực tiếp quản lý đối tượng sau khi phục viên xuất ngũ thường trú tại địa phương hoặc Lý lịch Quân nhân, Lý lịch Đảng viên xác định rõ thời gian công tác trong quân đội.
Do vậy, nếu ông bị mất quyết định xuất ngũ và các giấy tờ liên quan thì liên hệ với đơn vị quân đội (cấp Trung đoàn và tương đương trở lên) trực tiếp quản lý trước khi xuất ngũ hoặc cơ quan quân sự địa phương nơi đăng ký quân nhân dự bị sau khi xuất ngũ để đề nghị cấp giấy xác nhận thời gian công tác trong quân đội cho ông.
Ba mình hưu trí đã mất mẹ mình 71 tuổi không có chế độ gì, chỉ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của ba mà không có thẻ BHYT vậy có đúng không?
BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định, người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng dưới 80 tuổi không có thẻ BHYT.
Tuy nhiên, ngày 14-11-2025 Hội đồng Nhân dân TP.HCM có ban hành Nghị quyết 56/2025/NQ-HĐND quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi có thường trú tại TP.HCM.
Nếu mẹ của bạn 71 tuổi và có thường trú trên địa bàn TP.HCM thì liên hệ UBND phường/xã cung cấp thông tin để được cấp thẻ BHYT.
Công ty tôi dự kiến ký HĐ với các bạn làm part-time, lương 30k/h, làm việc không cố định khoảng 3-5 ca tuần, mỗi ca 4h. Tuy nhiên do tình hình kinh doanh nên sẽ có tháng làm nhiều ca có tháng làm ít. Cho tôi hỏi cách xác định mức đóng BHXH của trường hợp này được tính như thế nào, nếu các tháng làm ít dưới mức tham chiếu thì có cần tham gia BHXH tháng đó không.
Căn cứ quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024: Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc có mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (mức tham chiếu hiện nay là mức lương cơ sở 2.340.000 đồng).
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động Quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/NĐ-CP ngày 25/6/2025 như sau:
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Mức lương làm việc part time của người lao động với người sử dụng lao động do hai bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ được quy định tại Nghị định Nghị định 293/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1-1-2026.
Công ty đối chiếu với quy định trên thực hiện tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.
Công ty có nhu cầu tuyển thực tập sinh (thời hạn tối đa 3 tháng, có trợ cấp từ 3 đến 5 triệu/tháng) để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tương lai, và dự định ký hợp đồng tập nghề với thực tập sinh. Liên quan đến vấn đề BHXH, công ty có vướng mắc về hình thức của hợp đồng tập nghề vì Điều 61 không quy định rõ, vậy trên thực tiễn, thanh tra BHXH có thể dựa trên những tiêu chí nào để xác định hợp đồng tập nghề có bản chất là hợp đồng lao động và phải đóng BHXH như hợp đồng lao động?
BHXH TP.HCM trả lời: Về bản chất hợp đồng tập nghề là để đào tạo người chưa có kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn của công ty. Sau khi kết thúc hợp đồng tập nghề sẽ ký hợp đồng lao động chính thức và khi đó sẽ tham gia BHXH bắt buộc.
Thực tiễn, nhiều doanh nghiệp né tránh đóng BHXH thông qua việc ký Hợp đồng tập nghề với người lao động. Việc xác định hợp đồng tập nghề và hợp đồng lao động tuy khó nhưng vẫn có tiêu chí để phân biệt như căn cứ pháp lý, tiền lương, thời hạn của hợp đồng...
Cho mình hỏi đó giờ chưa tham gia BHXH, giờ là mình đóng đủ 6 tháng trước khi sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không? (không phải 12 tháng trước sinh).
BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 điều 50 Luật BHXH 2024, người lao động tham gia BHXH đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.
Doanh nghiệp tôi có xu hướng chuyển sang thuê ngoài (outsourcing) toàn bộ nhân sự để giảm chi phí BHXH. Theo luật mới, khi nào mô hình này bị xem là né đóng BHXH có tổ chức?
Luật BHXH 2024 quy định dù giao kết Hợp đồng với tên gọi khác vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có:
- Sự quản lý, điều hành: Doanh nghiệp bạn vẫn trực tiếp chỉ đạo, giám sát giờ giấc và cách thức làm việc của nhân sự đó.
- Trả công, tiền lương: Có sự thỏa thuận về việc làm có trả công và mức thù lao cố định theo định kỳ. Hành vi chuyển đổi hàng loạt sang outsourcing để né BHXH sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng (có thể bị xử lý hình sự theo Điều 216 Bộ luật Hình sự).
Tôi năm nay 53 tuổi đóng BHXH bắt buộc 18 năm 8 tháng. Huyền nay sức khỏe yếu không đi làm được, xin hỏi có làm nghỉ hưu trước tuổi được không và mức lương hưu được hưởng là bao nhiêu?
BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật BHXH về điều kiện hưởng hưu khi suy giảm khả năng lao động, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người lao động nghỉ hưu theo điều kiện bình thường.
Trường hợp của Bà có thời gian đóng BHXH bắt buộc 18 năm 8 tháng, không đủ điều kiện hưởng hưu theo điều kiện suy giảm khả năng lao động theo quy định nêu trên.
Tôi có 22 năm đóng BHXH bắt buộc, năm nay 53 tuổi, làm bảo mẫu ở trường mầm non tư thục đã nghỉ. Theo quy định tôi có thể làm đơn xin hưởng bhxh trước tuổi đc ko?
Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật BHXH về điều kiện hưởng hưu khi suy giảm khả năng lao động, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người lao động nghỉ hưu theo điều kiện bình thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
- Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Năm 2026, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường đối với nam là 61 tuổi 6 tháng, đối với nữ là 57 tuổi
Năm 2026, lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đủ 57 tuổi, hiện bà 53 tuổi thì có thể giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng lương hưu trước tuổi theo quy định nêu trên.
1. Khi DN đóng BHXH cho người lao động có yêu cầu phải đóng đúng số tiền lương thỏa thuận hay không? Có rất nhiều trường hợp lương thỏa thuận ví dụ là 20 triệu, nhưng DN chỉ đóng 8 triệu hoặc 10 triệu tiền bảo hiểm, số tiền còn lại đang được ghi nhận là phụ cấp ăn trưa, đi lại, đồng phục, điện thoại, nhà ở.
2. Nhà nước có quy định về việc nâng mức đóng bảo hiểm định kỳ đối với doanh nghiệp tư nhân hay không? Ví dụ 2 hoặc 3 năm phải nâng mức đóng BHXH.
3. Hiện nay Nhà nước đang chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân lao động tự do. Theo luật hiện hành thì các doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, tuy nhiên, có rất nhiều DN không tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Khi đó, Cơ quan nào sẽ giám sát, kiểm tra vấn đề này.
Theo tôi nghĩ, vấn đề khám sức khỏe định kỳ cũng là 1 phần giảm bớt gánh nặng cho việc chi trả của cơ quan BHXH - BHYT. Cần đưa ra giải pháp quản lý các DN để họ không trốn tránh trách nhiệm: ví dụ như thanh tra/ kiểm tra định kỳ ; hoặc đề xuất quy định chi tiền trực tiếp + 1 ngày phép để NLĐ tự khám sức khỏe và nộp hồ sơ sức khoẻ về công ty.
Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2025, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, trong đó:
Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương tại điểm a khoản này chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.
Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định tại điểm a khoản này, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.
Thực hiện theo quy định trên các khoản được ghi trong hợp đồng lao động và được chi trả thường xuyên, cố định trong mỗi kỳ trả lương thì thuộc khoản phải đóng BHXH bắt buộc. Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), không phải là tiền lương thì không làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 293/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 01/01/2026, Mức lương tối thiểu tháng là 5.310.000 tháng/đồng; Mức lương tối thiểu giờ: 25.500 đồng/giờ (Vùng I)….
Theo các quy định trên, Bạn đối chiếu với mức đóng của mình, trường hợp đơn vị chưa đóng đúng, bạn đề nghị đơn vị điều chỉnh theo đúng quy định.
Nội dung thứ 3 bạn nêu không thuộc thẩm quyền của cơ quan BHXH.
Tôi sinh 10/7/1971, đóng BHXH từ 9/1992, là giáo viên tểu học, hiện tại hệ số lương hiện hưởng 5,7+ 0,3 hệ số chức vụ. Nếu tôi nghỉ trước tuổi 2 năm thì tôi được trợ cấp bao nhiêu , lương hưu hàng tháng sẽ là bao nhiêu?
BHXH TP.HCM trả lời:
Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật BHXH về điều kiện hưởng hưu khi suy giảm khả năng lao động, người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người lao động nghỉ hưu theo điều kiện bình thường nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%.
- Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 64 của Luật này và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Về mức lương hưu hằng tháng:
Tại khoản 1, khoản 3 Điều 66 Luật BHXH năm 2024 quy định:
Mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 64 của Luật BHXH năm 2024 được tính như sau:
a) Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường được tính như sau: Bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
b) Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường được tính như sau: Bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%".
Mức lương hưu hằng tháng của đối tượng đủ điều kiện quy định tại Điều 65 của Luật BHXH năm 2024 (nêu trên) được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.
Do nội dung câu hỏi của Bà hỏi không cung cấp đầy đủ thông tin nên BHXH Thành Phố không có căn cứ để trả lời cụ thể, xin cung cấp các quy định của pháp luật về điều kiện hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu đề Bà tham khảo hoặc bà có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH gần nhất và cung cấp đầy đủ thông tin để được tư vấn và giải đáp cụ thể.
Doanh nghiệp tôi có nhân viên làm việc bán thời gian nhưng làm đều đặn hàng tháng. Theo Luật BHXH 2024, nhóm này có phải tham gia BHXH bắt buộc không?
Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024:
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên”.
Tại điểm l quy định: Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất.
Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc có mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (mức tham chiếu hiện nay là mức lương cơ sở 2.340.000 đồng).
Khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/NĐ-CP ngày 25/6/2025 quy định: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu với quy định trên thực hiện tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.
Công ty tôi thuê cộng tác viên làm việc thường xuyên nhưng ký hợp đồng khoán việc để không đóng BHXH. Với quy định mới, trường hợp này có bị buộc phải tham gia BHXH bắt buộc không?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên”.
Trường hợp cộng tác viên (CTV) làm việc thường xuyên, chịu sự quản lý, điều hành và nhận lương định kỳ theo Hợp đồng khoán việc dù tên gọi là hợp đồng khoán việc/dịch vụ, nhưng nếu CTV làm việc thường xuyên, tuân thủ giờ giấc, báo cáo, và chịu sự quản lý thì xem là có quan hệ lao động, bản chất là Hợp đồng lao động, Do đó, công ty đối chiếu với quy định trên thực hiện tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.
Tôi là giám đốc Công ty TNHH MTV, công ty chỉ có mình tôi, không còn người lao động khác. Hiện tôi đang đóng BHXH ở 1 công ty khác từ ngày 1/01/2026. Vậy trường hợp công ty mà tôi làm chủ có phải đóng BHXH cho cá nhân tôi không?
Căn cứ tại điểm n khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 quy định: Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã không hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ 01/07/2025.
Trường hợp bạn là Giám đốc không hưởng tiền lương đã tham gia BHXH bắt buộc ở Công ty khác thì không tham gia theo đối tượng trên.
Tôi hiện đang tham gia BHXH tại Bảo hiểm xã hội Tân Định, mã số BHXH 7908088535, tôi có 02 vấn đề liên quan app Vssid mong được hỗ trợ như sau: 1. Quá trình đóng bảo hiểm của tôi bị thiếu từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2020 (tờ rời vẫn đầy đủ). 2. Khi bấm vào biểu tượng con mắt trong mục "quá trình tham gia" thì từ tháng 9/2022 đến nay của tôi hiện là "nghỉ làm việc không lương" trong khi tôi là công chức, hiện vẫn đang làm việc và hàng tháng đều có đóng bảo hiểm đầy đủ, nhận lương qua tài khoản ngân hàng. Tôi kính mong cơ quan xem xét cập nhật giúp tôi.
BHXH cơ sở Tân Định đã cập nhật đủ quá trình tham gia cho người lao động.
Tôi làm cho một chi nhánh ở Hồ Chí Minh của công ty có trụ sở ở Hà Nội. Công ty có đăng ký đóng BHXH ở Củ Chi nhưng hiện giờ công ty chỉ đưa ra thông báo bằng tin nhắn là ngưng hoạt động và không chốt sổ BHXH. Trong khi đó, BHXH theo như VSSID thì báo đang nợ đóng rất nhiều, giờ tôi nên đến đâu để khiếu nại để được giải quyết ạ.
Trường hợp của bà, do công ty không thực hiện đầy đủ trách nhiệm về đóng BHXH nên ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà.
Vì vậy, căn cứ quy định tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động: Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại; trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc đã hết thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì thẩm quyền giải quyết lần hai do cơ quan thanh tra nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết theo quy định pháp luật.
Hiện tại trên hệ thống Dichvucong BHXH không còn tải được C12. Không biết khi nào Doanh nghiệp có thể tải được C12 như trước đây?
Trường hợp Đơn vị chưa lấy được C12 từ cổng DVC thì liên hệ cán bộ quản lý thu để được cung cấp C12 đối chiếu hoặc IN bản cứng có đóng dấu gửi cho đơn vị.
tôi đi làm 1/7/1995 đến 31/9/2025 tôi được nghỉ hưu với lý do 15 năm độc hại hiện mức lương cơ bản cuối cùng của tôi là 15 triệu vậy tôi sẽ hưởng lương hưu là bao nhiêu và cách tính, xin cám ơn.
BHXH TP.HCM trả lời:
- Khoản 1 Điều 66 Luật BHXH 2024 quy định mức lương hưu hằng tháng được tính như sau:
+ Đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%;
+ Đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
+ Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.
- Cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 72 Luật BHXH.
BHXH TP.HCM xin cung cấp thông tin để Ông/Bà tham khảo.
Công ty tôi trả lương chính thức thấp nhưng phụ cấp cao để giảm tiền đóng BHXH. Với Luật BHXH 2024, các khoản phụ cấp này có bị tính vào tiền lương đóng BHXH không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2025: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, trong đó:
Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương tại điểm a khoản này chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không bao gồm khoản phụ cấp lương phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.
Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương theo quy định tại điểm a khoản này, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương; không bao gồm các khoản bổ sung khác phụ thuộc hoặc biến động theo năng suất lao động, quá trình làm việc và chất lượng thực hiện công việc của người lao động.
Thực hiện theo quy định trên các khoản được ghi trong hợp đồng lao động và được chi trả thường xuyên, cố định trong mỗi kỳ trả lương thì thuộc khoản phải đóng BHXH bắt buộc. Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), không phải là tiền lương thì không làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc.
Tôi tham gia BHYT và đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện Nguyễn Trãi (chuyên sâu). Đến cuối tháng 12/2025, tôi vẫn khám và hưởng chính sách BHYT ở bệnh viện này nhưng đến đầu năm 2026, BHYT tự động chuyển nơi khám chữa bệnh của tôi về BV Đa Khoa Chánh Hưng (cơ sở) (tra cứu trên VSSIS). Trang web BHXH điện tử (Efy) nơi tôi đang công tác vẫn ghi nhận nơi khám chữa bệnh là BV Nguyễn Trãi. Vậy làm sao để tôi tiếp tục khám và hưởng BHYT tại Nguyễn Trãi trong khi ghi nhận ở VSSID là Chánh Hưng? Tôi không có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh.
Để có cơ sở cơ quan BHXH kiểm tra, bạn cung cấp mã số BHXH, CCCD, mã thẻ BHYT để cơ quan BHXH điều chỉnh nơi khám KCB cho bạn.
Xin mình hỏi mình đóng được 13 năm rồi giờ mình nghỉ thì được hưởng bao nhiêu tiền thất nghiệp mỗi tháng ạ.
Theo quy định Điều 50 của Luật Việc làm 2024 quy định: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
BHXH TP.HCM xin cung cấp thông tin để bạn tham khảo.
Doanh nghiệp tôi thuê lao động thời vụ theo từng đợt ngắn ngày. Với luật mới, có còn cách nào để không phải đóng BHXH cho nhóm này không?
Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.
Tại điểm l quy định: Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc có mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (mức tham chiếu hiện nay là mức lương cơ sở 2.340.000 đồng).
Quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/2025 quy định: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu với quy định trên thực hiện tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.
Xin trân trọng cảm ơn quý đơn vị và cơ quan đã tổ chức buổi giải đáp hôm nay. Tôi xin có câu hỏi: "Đối với doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên nền tảng dịch vụ công của BHXH điện tử thì có cần nộp bổ sung bản giấy về cơ quan quản lý BHXH hay không? Việc doanh nghiệp đóng BHXH và BHYT cho đối tượng là người quản lý doanh nghiệp thì có cần khai báo lại mức lương đóng BHXH tối thiểu theo quy định mới theo vùng không "trước đó tôi khai báo ở mức 3 triệu đồng" KV2?" tôi chân thành biết ơn sự quan tâm và hồi đáp của quý cơ quan quản lý.
Nếu Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên nền tảng dịch vụ công của BHXH điện tử thì không cần nộp bổ sung bản giấy về cơ quan quản lý BHXH.
Doanh nghiệp bắt buộc phải điều chỉnh và áp dụng đúng mức lương tối thiểu vùng mới khi Nhà nước có thay đổi theo đúng mức lương đóng, nơi làm việc.
Cho mình hỏi mình làm được 2 năm 10 tháng của công ty này, sau mình đóng 2 tháng ở công ty khác mình không làm nữa thì mình có hưởng được 3 năm 3 tháng thất nghiệp không ạ!
BHXH TP.HCM trả lời:
Điều 49 Luật Việc làm 2024 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Nếu bạn tham gia BHTN ở 2 công ty tổng cộng là 3 năm phải đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như nêu trên thì bạn được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp theo khoản 2 Điều 50 của Luật này.
Cho mình hỏi là mình đang lãnh bảo hiểm thất nghiệp mà lỡ mất 3 tờ rời của bảo hiểm và tờ quyết định thôi việc gốc chỉ còn photo vậy có lãnh bảo hiểm 1 lần được không mình cảm ơn.
Nếu Ông/bà bị mất tờ rời thì liên hệ BHXH cơ sở đề nghị xin cấp lại tờ rời đã mất.
Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần gồm: sổ BHXH, CCCD và đơn Mẫu 14-HSB; không yêu cầu quyết định thôi việc.
Xin nghỉ việc công ty mà công ty không chịu ký đơn, muốn mình nghỉ ngang trái luật để lấy nửa tháng lương của công nhân. Vậy mình có lấy được tờ rời BHXH không?
Công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để xác nhận thời gian đóng và trả lại sổ BHXH cùng tờ rời cho người lao động trong vòng 14 ngày (tối đa 30 ngày) kể từ khi nghỉ việc. Ngay cả khi người lao động nghỉ việc (dù đúng luật hay chưa đúng trình tự thông báo), công ty vẫn không được phép giữ sổ BHXH của người lao động.
Đối với nội dung công ty muốn bạn "nghỉ ngang trái luật" để lấy nửa tháng lương là tranh chấp về quan hệ lao động, đề nghị người lao động gửi đơn khởi kiện người sử dụng lao động tại Tòa án nhân dân để được tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
Trường hợp của mình đóng được 33 năm bảo hiểm mình muốn chấm dứt hợp đồng lao động thì bao nhiêu thời gian được hưởng lương hưu??
Theo thông tin bạn đọc cung cấp, đã đóng BHXH được 33 năm, nếu bạn đọc đủ tuổi hưởng hưu tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 135/2020 thì đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.
Trường hợp bạn đọc đang bảo lưu sổ BHXH và đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định thì có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ hưu trí trước 20 ngày kể từ ngày hưởng lương hưu.
Thời hạn giải quyết: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Tôi làm nghề buôn bán trái cây và muốn tham gia BHXH tự nguyện. Xin hỏi thủ tục đăng ký như thế nào, mức đóng hàng tháng là bao nhiêu và quyền lợi được hưởng ra sao?
Người làm nghề buôn bán tự do có thể tham gia BHXH tự nguyện bằng cách liên hệ điểm thu BHXH, BHYT của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng nơi cư trú hoặc Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện.
Mức đóng hằng tháng = 22% × Mức thu nhập tháng do bạn tự chọn.
Mức thấp nhất: Bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện tại là 1.500.000 đồng/tháng).
Mức cao nhất: Bằng 20 lần mức lương cơ sở (với lương cơ sở hiện nay là: 2.340.000 đồng, mức trần thu nhập là 46.800.000 đồng/tháng).
Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện: nhận lương hưu hàng tháng, Trợ cấp thai sản, Tử tuất, BHXH một lần khi đủ điều kiện, cấp thẻ BHYT trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo quy định.
Thân nhân bộ đội xuất ngũ năm 2026, mua BHYT được cơ quan BHXH trả lời là do không đồng bộ được thẻ của quân đội và thẻ HGĐ nên 1 tháng sau mới có giá trị? Vậy xin hỏi cơ quan BHXH vận động dân tham gia trong khi không đảm bảo quyền lợi cho thân nhân và bản thân bộ đội xuất ngũ???
Theo quy định hiện hành, khi ông/bà chuyển từ BHYT quân đội sang BHYT hộ gia đình, thời hạn và giá trị sử dụng của thẻ BHYT phụ thuộc vào tính liên tục của quá trình tham gia:
Thời hạn sử dụng nối tiếp (Tham gia liên tục): Nếu ông/bà đóng tiền BHYT hộ gia đình trước khi thẻ BHYT quân đội hết hạn, thẻ mới sẽ có giá trị sử dụng nối tiếp ngay lập tức với ngày hết hạn của thẻ cũ.
Trường hợp gián đoạn: Nếu ông/bà đóng tiền trong vòng 3 tháng kể từ ngày thẻ cũ hết hạn, thẻ BHYT mới vẫn được tính là tham gia liên tục và có giá trị sử dụng từ ngày ông/bà đóng tiền.
Đề nghị ông/bà liên hệ Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng hoặc cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT hộ gia đình khi khai báo đăng ký đóng cần cung cấp thông tin tham gia BHYT trước đó thuộc BQP/BCA để cơ quan BHXH xác minh thông tin (cung cấp thông tin mã số BHXH hoặc mã thẻ BHYT) do cơ quan BHXH quốc phòng; Công an cấp để được cấp thẻ đúng thời hạn theo quy định nêu trên.
Lao động hợp đồng không xác định thời hạn có thể rút BHXH 1 lần nhưng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể nào?.
Căn cứ khoản 1 Điều 70 Luật BHXH 2024 thì người lao động tham gia BHXH trước 7-2025 và đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội mà có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.
- Ra nước ngoài để định cư;
- Người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS;
- Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng;
- Người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm.
Doanh nghiệp chi các khoản hỗ trợ như tiền nhà ở, điện thoại, xăng xe, ăn ca, nuôi con nhỏ, trang phục… và ghi rõ trong hợp đồng lao động. Những khoản này có phải tính vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH không?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và quy định hướng dẫn tại Nghị định 158/2025, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc chỉ bao gồm mức lương theo công việc/chức danh, các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể, trả thường xuyên, ổn định. Các khoản hỗ trợ, phúc lợi như tiền nhà ở, điện thoại, xăng xe, ăn ca, nuôi con nhỏ, trang phục… dù ghi trong hợp đồng lao động nhưng nếu không mang tính tiền lương thì không tính vào tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
Xin hỏi, người lao động nghỉ việc từ ngày 12/10/2025, tháng 10 có 25 ngày công chuẩn, người lao động làm việc 9 ngày công, không lương 16 ngày, mức lương thực nhận cao hơn mức tham chiếu; vậy, báo giảm người lao động tháng 9 hay tháng 10?
Căn cứ khoản 5 Điều 33 Luật BHXH số 41/2024/QH15 quy định đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng BHXH tháng đó. Trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất. Trường hợp đơn vị thực hiện 25 ngày làm việc, người lao động có 14 ngày không làm việc và không hưởng tiền lương thì không đóng BHXH tháng đó.
Đối tượng quy định tại điểm l là người thuộc điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc. Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (hiện mức tham chiếu tương ứng mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng).
Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với đối tượng quy định tại điểm l khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động Quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/2025 như sau:
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
Trường hợp trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Đối chiếu theo quy định trên, Công ty thực hiện báo giảm NLĐ theo đối tượng mà Công ty giao kết.
Tôi là tài xế công nghệ chạy tự do, thu nhập không ổn định. Theo Luật BHXH 2024, tôi có bắt buộc tham gia BHXH không? Nếu tham gia tự nguyện thì mức đóng tối thiểu là bao nhiêu?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tài xế công nghệ làm việc tự do, không có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, nhưng có thể tham gia BHXH tự nguyện.
Mức đóng hằng tháng = 22% × Mức thu nhập tháng do bạn tự chọn:
Mức thấp nhất: Bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (hiện tại là 1.500.000 đồng/tháng).
Mức cao nhất: Bằng 20 lần mức lương cơ sở (với lương cơ sở 2.340.000 đồng, mức trần thu nhập là 46.800.000 đồng/tháng).
Người tham gia có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm. Người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.
Tôi nhận lương theo 2 phần: lương cơ bản rất thấp và thưởng doanh số chiếm 70–80% thu nhập. Khi Luật BHXH 2024 siết căn cứ đóng, liệu doanh nghiệp có còn “dư địa” để tách thu nhập nhằm giảm nghĩa vụ BHXH không?
BHXH TP.HCM trả lời: Việc tách thu nhập thành các khoản thu nhập với tên gọi khác nhau để né tránh việc đóng BHXH không phải là vấn đề mới và là việc mà nhiều doanh nghiệp hay thực hiện, mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc giảm phần đóng BHXH cho NLĐ và phần thiệt thòi là phía người lao động.
Hiện nay quy định của pháp luật đã rõ ràng các khoản nào phải đóng BHXH (tiền lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác) và các khoản không phải đóng BHXH (chủ yếu là các khoản phúc lợi).
Nội dung bạn nêu cho thấy doanh nghiệp của bạn có dấu hiệu "chẻ" thu nhập để trốn đóng BHXH. Hành vi này sẽ bị xử lý theo pháp luật hình sự.
Tôi xin hỏi, người lao động ký hợp đồng dưới 1 tháng, làm đủ từ 14 công trở lên có mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì có thuộc đối tượng đóng BHXH không?
Tại khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên
Theo Luật BHXH hiện hành, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tôi thấy đăng tin giao lưu trực tuyến, nhưng không cung cấp link tham gia cho người đọc. Vậy người đọc tham gia bằng phương tiện nào ạ? Cho mình xin thông tin nhé ạ!
Bạn đọc có thể gửi câu hỏi bằng cách bình luận trực tiếp tại bài viết này hoặc gửi về email Bandoc@phapluattp.vn.
Cho em hỏi các hộ khoán năm 2025 không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, theo lộ trình cũ là 2029 mới phải tham gia, tuy nhiên từ năm 2026 bỏ thuế khoán phải chuyển đổi sang hộ kê khai theo nghị quyết mới. Vậy phải bắt buộc tham gia từ bây giờ hay tới 2029 mới phải bắt buộc?
Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025 quy định chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh quy định tại điểm m khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:
Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai;
Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1-7-2029.
Đối chiếu theo quy định trên, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
BHXH vui lòng xem xét cải thiện hệ thống Dịch vụ công BHXH. Hiện nay hệ thống giao diện rắc rối, thường xuyên báo lỗi, nên doanh nghiệp không nộp được hồ sơ hoặc rất vất vả thực hiện nhiều lần mới nộp được. Ngoài ra mệt mỏi nhất là doanh nghiệp không thể tải về được C12 từ Dịch vụ công BHXH như giai đoạn trước 2025. Chân thành cảm ơn.
BHXH TP.HCM trân trọng ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu từ doanh nghiệp và người dân, đồng thời sẽ nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng trong phạm vi cho phép trong thời gian tới.
Cho tôi hỏi tôi làm công ty cũ đã chốt BHXH rồi giờ tôi đi làm công ty mới sau này tôi nghỉ tôi mang sổ BHXH lên BHXH chốt có được không?
Công ty có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để xác nhận thời gian đóng và trả lại sổ BHXH cùng tờ rời cho người lao động trong vòng 14 ngày (tối đa 30 ngày) kể từ khi nghỉ việc.
Nếu sổ BHXH của bạn chưa được rà soát (sổ xanh) bạn cần nộp sổ cho đơn vị để gửi theo hồ sơ 626 đến cơ quan BHXH thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu đầy đủ.
Nếu sổ BHXH của bạn đã được rà soát CV 4027 thì bạn không cần nộp sổ BHXH cho công ty mới, khi bạn nghỉ việc, đơn vị báo giảm lao động, cơ quan BHXH sẽ xác nhận cấp tờ rời sổ đến thời điểm đơn vị đóng đủ tiền chuyển về đơn vị để trả cho NLĐ.
Mình mới tham gia BHXH lần đầu ko hiểu biết nhiều xin mọi người tư vấn giúp. Đến nay mình đóng BHXH được 3 tháng rồi. Cho mình hỏi thời gian đóng BHXH của mình làm cho công ty bv chỉ đc 5 tháng mình nghĩ việc làm công việc khác thì mình tự đóng BHXH có đc ko mọi người xin tư vấn giúp
Trường hợp bạn làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định Luật BHXH 2024.
Nếu bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện.
Ông/bà liên hệ điểm thu BHXH, BHYT của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng nơi cư trú hoặc BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn kê khai tham gia BHXH tự nguyện.
Tôi là cán bộ hưu trí đang hưởng lương hưu hàng tháng và cư trú tại phường An lạc. Hiện thẻ BHYT của tôi có ghi hạn sử dụng tới 31/12/2026. Xin hỏi là tới thời gian trên tôi có phải lên cơ quan BHXH để xin gia hạn tiếp không. Hay BHXH sẽ tự động gia hạn cho tôi?
Người đang hưởng lương hưu hằng tháng thuộc nhóm do cơ quan BHXH đóng BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2024, vì vậy thẻ BHYT của ông/bà sẽ được cơ quan BHXH tự động gia hạn.
Nếu doanh nghiệp phá sản và còn nợ BHXH kéo dài, Luật BHXH 2024 có cơ chế nào thực sự đảm bảo người lao động được ưu tiên thanh toán, hay quyền lợi vẫn chỉ nằm “trên giấy”?
Đối với đơn vị phá sản, khi thanh lý tài sản của đơn vị phá sản, tiền nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp được xếp vào nhóm ưu tiên thứ hai (sau chi phí phá sản và nợ có bảo đảm), đảm bảo cơ hội thu hồi vốn để bù đắp quỹ cao hơn so với các khoản nợ thông thường.
Đối với đơn vị không còn khả năng đóng trước ngày 01-7-2024, cơ quan BHXH sẽ xác nhận quá trình cho NLĐ để hưởng chế độ HTTT theo Điều 26,27,28 Nghị định số 158/2025 ngày 25-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trong đó tại chương V quy định chế độ hưu trí, tử tuất đối với NLĐ trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng.
Ông/bà liên hệ cơ quan BHXH nơi quản lý doanh nghiệp không còn khả năng đóng theo quy định trên để được hướng dẫn giải quyết.
Công ty tôi ký hợp đồng “cộng tác viên” với nhân sự nhưng giao KPI, quản lý thời gian và xử lý kỷ luật như nhân viên chính thức. Với quy định mới, ranh giới nào để cơ quan quản lý xác định đây là quan hệ lao động nhằm truy đóng BHXH?
Theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.
Theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, việc công ty ký hợp đồng "cộng tác viên"; nhưng áp dụng KPI, quản lý thời gian và kỷ luật như nhân viên chính thức. Bản chất được coi là quan hệ lao động, nội dung Công ty thể hiện: Có quản lý và giám sát trực tiếp; có xử lý kỷ luật/khen thưởng; KPI và Lương cố định/định kỳ.
Đề nghị công ty đối chiếu theo quy định trên, thực hiện tham gia BHXH cho người lao động theo đúng quy định.
Tôi làm việc cùng lúc cho 3 nền tảng số và 1 công ty truyền thống. Nếu bị yêu cầu tham gia BHXH bắt buộc, cơ chế đóng, quản lý sẽ xử lý thế nào để tránh chồng chéo hoặc đóng nhiều, hưởng một.
Theo quy định Điều 19 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.
Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng HĐLĐ.
Để tránh tình trạng đóng trùng bảo hiểm xã hội, người lao động khi đi làm nơi thứ hai phải báo với doanh nghiệp để chỉ tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Em qua đơn vị mới làm việc chỉ hiển thị BHXH ở đơn vị mới. Em muốn hiển thị tất cả quá trình thì làm thế nào, bạn phụ trách BHXH công ty không thể thực hiện được, kêu chờ bên BHXH cập nhật, cho đến nay đã 3 tháng vẫn chưa cập nhật quá trình. e tự đến BHXH quận 4 để làm hồ sơ cập nhật quá trình BHXH và BHTN luôn được không, cảm ơn ad
Trong trường hợp quá trình BHXH, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, Ông/Bà vui lòng phản hồi cho cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng để tiếp nhận và xử lý hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số 1900 9068 để được hỗ trợ.
Công ty tôi muốn hỗ trợ người lao động bằng cách trả thêm tiền thay vì đóng BHXH đầy đủ (để họ nhận lương thực cao hơn). Theo luật mới, thỏa thuận này có còn “cửa sống” hay bị xem là vi phạm tuyệt đối?
Trường hợp NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH thì bắt buộc phải tham gia (không phụ thuộc vào việc người lao động và người sử dụng lao động có muốn hay không).
Do đó, đề xuất về việc không tham gia BHXH bắt buộc mà trả thêm tiền cho NLĐ là không phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
Tôi bị tai nạn khi đang giao hàng cho công ty, nhưng hợp đồng ghi là “cộng tác viên”. Tôi có được xem là tai nạn lao động để hưởng BHXH không?
BHXH TP.HCM trả lời: Theo khoản 1 điểm b Điều 45 Luật An toàn Vệ sinh Lao động quy định, người lao động được hưởng chế độ khi bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp: tại nơi làm việc trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện nhiệm vụ; hoặc trên tuyến đường đi/về giữa nhà và nơi làm việc trong khoảng thời gian hợp lý.
Như vậy, Ông/Bà bị tai nạn khi đang giao hàng cho Công ty thì được xem là tai nạn lao động. Nếu Ông/Bà đã được Công ty đăng ký tham gia BHXH thì khi bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ theo quy định.
Trước đây 2010 em có làm việc tại Gò Vấp sau đó nghỉ việc và đi học tiếp. Do thiếu thông tin và hiểu biết về BHXH, đồng thời cũng tin lời nhân sự trả lời lúc nghỉ việc "chị chỉ nộp hồ sơ công ty chưa đóng bhxh nên em chưa có mã bhxh nào đâu".
Tháng 11/2014 em về Đồng Nai làm và tham gia BHXH tại Đồng Nai từ 11/2014 đến nay. Nay em nhờ BHXH tra cứu thì mới phát hiện em có mã BHXH cũ ở Gò Vấp, nay là BHXH Hạnh Thông. Em có lên Hạnh Thông làm việc vài lần thì họ trả lời em là công ty em làm trước đây nợ BHXH từ 11/2009, còn khai báo mã BHXH của em là 1-3/2010, nên họ không chốt sổ cho em (công ty nợ trước khi khai báo bhxh của em, chưa thực đóng tháng nào cho em cả), mã BHXH này bị treo, họ không giải quyết.
Em tra cứu MST thì công ty cũ đang ở tình trạng NNT không hoạt động tại nơi đăng ký, không liên hệ được giám đốc (coi như đã bỏ trốn). Theo như quy định hiện hành mỗi người chỉ có 1 mã BHXH, em phải làm sao để giải quyết mã bhxh cũ để không ảnh hưởng quá trình của mã bhxh mới từ 2014 đến nay tại Đồng Nai ạ. Chứ lên BHXH cứ vòng vo rồi bảo không giải quyết cho em. Hiện nay có rất nhiều người lao động gặp phải vấn đề như em mà chưa được giải quyết.
Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 158/2025 ngày 25-6-2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc như sau:
Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 40 và khoản 1 Điều 41 của Luật BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.
Trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì giải quyết chế độ BHXH trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH, xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH đối với trường hợp người lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; sau khi thu hồi số tiền phải đóng BHXH bắt buộc thì xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH và thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng chế độ BHXH.
Đối chiếu theo quy định trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ số tiền phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Trường hợp đơn vị không thực hiện, đề nghị người lao động gửi đơn khởi kiện người sử dụng lao động tại Tòa án nhân dân theo quy định của Luật BHXH năm 2024.
Đối với vướng mắc về việc gộp sổ để đảm bảo mỗi người chỉ có 1 mã số BHXH, đề nghị bạn cung cấp thông tin mã số BHXH, số sổ BHXH, họ tên, số căn cước, số điện thoại liên hệ để BHXH Thành phố kiểm tra và hướng dẫn thủ tục theo quy định.
Đối với đơn vị không còn khả năng đóng trước ngày 01/7/2024, cơ quan BHXH sẽ xác nhận quá trình cho NLĐ để hưởng chế độ HTTT theo Điều 26, 27, 28 Nghị định số 158/2025 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Trong đó tại chương V quy định chế độ hưu trí, tử tuất đối với NLĐ trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng.
Ông/bà liên hệ cơ quan BHXH nơi quản lý doanh nghiệp không còn khả năng đóng theo quy định trên để được hướng dẫn giải quyết.
Xin hỏi tôi làm lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện tại đã nghỉ mà vssid không cập nhật tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Trong trường hợp quá trình BHXH, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, bạn vui lòng liên hệ cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng, cung cấp mã số BHXH để tiếp nhận và xử lý cập nhật dữ liệu hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số hotline 1900 9068 để được hỗ trợ.
Người tham gia còn có thể kiểm tra quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (baohiemxahoi.gov.vn).
BHXH của tôi không hiển thị đầy đủ trên App VssID. Gửi email yêu cầu xử lý theo hướng dẫn mà không có phản hồi. Bây giờ tôi liên hệ ở đâu được, xin hướng dẫn.
Trong trường hợp quá trình BHXH, BHTN trên ứng dụng BHXH số - VssID thể hiện chưa đầy đủ, ông/bà vui lòng phản hồi cho cơ quan BHXH nơi tham gia sau cùng để tiếp nhận và xử lý hoặc liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam số hotline 1900 9068 để được hỗ trợ.
Người lao động đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và đã nhận BHXH một lần trước khi Luật BHXH 2024 có hiệu lực, sau đó tiếp tục đi làm. Trường hợp đơn vị không đóng BHXH nhưng chi trả thêm 21,5% tiền tương đương phần đóng BHXH cho người lao động có đúng quy định không? Với lao động thử việc 1–2 tháng, nếu không đóng BHXH và cũng không chi trả khoản này thì có vi phạm pháp luật không?
Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 2, trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.
Chính phủ quy định đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên” thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Trường hợp của ông/bà đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu, đi làm và giao kết HĐLĐ thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Tôi đã đóng BHXH được 12 năm, nay chuyển sang làm tự do. Tôi có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để đủ 15 năm hưởng lương hưu không? Thủ tục có phức tạp không?
Nếu bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện.
Mức đóng: Bằng 22% mức thu nhập tháng do bạn tự chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (1.500.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (46.800.000 đồng) trừ mức hỗ trợ từ ngân sách
Mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương:
+ Hộ nghèo; người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu: Hỗ trợ 50%
+ Hộ cận nghèo: Hỗ trợ 40%
+ Người dân tộc thiểu số: Hỗ trợ là 30%
+ Các đối tượng khác: Hỗ trợ 20%
Theo Nghị quyết 84 của Hội đồng nhân dân TP.HCM quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn TP hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo. Hỗ trợ thêm 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ cận nghèo.
Người tham gia có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần, hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm. Người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng 1 lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu
Ví dụ: Bà A thuộc hộ cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 05/2026 với mức thu nhập tháng lựa chọn là 2.000.000 đồng, phương thức đóng 03 tháng một lần.
Số tiền đóng BHXH của bà A từ tháng 05/2026 đến tháng 07/2026 là:
(2.000.000 đ x 22%) – (65% x 22% x 1.500.000 đ) x 3 tháng = 676.500 đồng
Thủ tục tham gia không phức tạp, Ông/bà liên hệ điểm thu BHXH, BHYT của các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng nơi cư trú hoặc Bảo hiểm xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn kê khai tham gia BHXH tự nguyện.