Công an TP.HCM đưa tình huống thực tế vào tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường 19/05/2026 12:19

Sáng 19-5, UBND phường Bàn Cờ (TP.HCM) phối hợp với Phòng Tham mưu (Công an TP.HCM), Sở Tư pháp TP.HCM và Trường THCS Bàn Cờ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh trên địa bàn.

Thông qua hoạt động này, học sinh được nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành các quy định liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường; đồng thời được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trong môi trường học tập.

Buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường do Công an TP.HCM thực hiện cho học sinh Trường THCS Bàn Cờ diễn ra sôi nổi với nhiều tình huống thực tế, gần gũi. Ảnh: TRẦN MINH

Tại chương trình, Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt, Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, là báo cáo viên của chương trình. Với chuyên đề “Bạo lực học đường: hậu quả và cách phòng tránh”, báo cáo viên đã phân tích những biểu hiện thường gặp của bạo lực học đường như xúc phạm, cô lập, xô xát, đánh nhau; đồng thời nhấn mạnh những hệ lụy nghiêm trọng của hành vi bạo lực đối với tâm lý, kết quả học tập của học sinh cũng như môi trường giáo dục.

Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt chia sẻ với học sinh về hậu quả và cách phòng tránh bạo lực học đường. Ảnh: TRẦN MINH

Thông qua các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn kỹ năng nhận diện hành vi bạo lực học đường, cách phòng tránh, tự vệ và xử lý tình huống khi bị đe dọa hoặc xảy ra bạo lực. Báo cáo viên cũng khuyến khích học sinh xây dựng cách ứng xử văn minh, biết chia sẻ, đoàn kết với bạn bè và chủ động báo cho gia đình, giáo viên khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong học đường.

Thông qua các tình huống thực tế, các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng tự vệ và bảo vệ bản thân trước nguy cơ bạo lực học đường. Ảnh: TRẦN MINH

Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia tích cực của học sinh Trường THCS Bàn Cờ. Các em chăm chú theo dõi nội dung trình bày, hào hứng tham gia phần giao lưu, trả lời câu hỏi và xử lý các tình huống giả định liên quan đến bạo lực học đường.

Thông qua hình thức trao đổi trực quan, gần gũi, chương trình không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức pháp luật mà còn rèn luyện kỹ năng ứng xử, khả năng kiểm soát cảm xúc và phối hợp với bạn bè khi gặp tình huống khẩn cấp.

Trung tá Huỳnh Lê Minh Nhựt đặt nhiều câu hỏi thực tế, giúp học sinh nâng cao kỹ năng xử lý tình huống bạo lực học đường. Ảnh: TRẦN MINH

Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ trang bị kỹ năng ứng phó, mà còn góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện; nói không với bạo lực học đường.

Học sinh còn được phổ biến về trách nhiệm của cá nhân, gia đình và nhà trường trong công tác phòng, chống bạo lực học đường; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử tích cực trong trường học.

Buổi tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường khép lại với phần chụp hình lưu niệm cùng học sinh và đại biểu tham dự. Ảnh: TRẦN MINH

Thông qua các nội dung chia sẻ gần gũi, thiết thực, chương trình đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của bạo lực học đường, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh.