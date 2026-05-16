Khi thịt heo chết len vào bữa ăn: Đọc các bài điều tra, thấy hoài nghi mâm cơm nhà mình 16/05/2026 16:59

(PLO)- Loạt điều tra về đường đi của thịt heo chết từ lò mổ chui đến bữa ăn khiến nhiều bạn đọc ám ảnh, phẫn nộ và đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm hiện nay.

Nhiều ngày qua, loạt bài điều tra “Thịt bẩn luồn lách đến bữa ăn” đăng trên báo Pháp Luật TP.HCM gây chấn động dư luận khi ghi nhận cảnh heo chết, heo bệnh bị thu mua, xẻ thịt rồi đưa đi tiêu thụ.

Theo nội dung điều tra, thịt heo được vận chuyển từ các lò mổ chui bằng xe máy, xe tải vào một số cơ sở nấu ăn công nghiệp hoặc bán cho nơi chế biến lạp xưởng. Có nơi còn công khai thu mua thịt chỉ cần "không xanh đen, không quá thối".

Đáng chú ý, nhóm phóng viên ghi nhận việc mua bán diễn ra khá công khai, có người thu gom, giết mổ, phân loại và phân phối như một đường dây khép kín. Nhiều bạn đọc sau khi theo dõi loạt bài cho biết họ cảm thấy hoang mang vì không biết thực phẩm mình ăn mỗi ngày có thật sự an toàn hay không.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận từ các lò mổ chui.

Ám ảnh vì thịt heo chết

Sau khi loạt bài được đăng tải, dưới phần bình luận và trên các diễn đàn mạng xã hội, rất nhiều bạn đọc bày tỏ cảm giác ghê sợ, bất an khi nghĩ đến việc thực phẩm bẩn có thể đã xuất hiện trong những bữa ăn hằng ngày mà người tiêu dùng hoàn toàn không hay biết.

Bạn đọc Minh Quân bức xúc cho rằng điều khiến anh ám ảnh nhất là việc thịt heo chết có thể len vào bếp ăn tập thể một cách dễ dàng.

"Đọc đến đoạn thịt được đưa vào công ty nấu suất ăn công nghiệp, vào cơ sở sản xuất lạp xưởng mà tôi lạnh người. Công nhân, học sinh, người lao động ăn mỗi ngày nhưng đâu ai biết nguồn gốc thực phẩm ra sao" - anh nói.

Cùng tâm trạng, chị Thanh Hương cho biết trước đây chị thường nghĩ thịt bẩn chủ yếu bán ở chợ tự phát, nhưng qua loạt điều tra mới thấy thịt heo chết có thể đi qua nhiều khâu rồi trở thành thực phẩm chế biến. Theo chị, điều đáng lo là người tiêu dùng gần như không có khả năng nhận biết nếu thịt đã được tẩm ướp hoặc chế biến sâu.

"Nhiều người cứ nghĩ mua lạp xưởng, xúc xích hay đồ chế biến sẵn thì tiện lợi, nhưng đọc xong thấy thật sự bất an" - chị chia sẻ.

Trong khi đó, bạn đọc Hoàng Nam cho rằng vụ việc phản ánh sự xem thường sức khỏe cộng đồng của một bộ phận người kinh doanh. Theo anh, chỉ vì lợi nhuận mà sử dụng thịt heo chết để bán cho người khác là hành vi "không thể chấp nhận".

Anh cũng đặt câu hỏi vì sao hoạt động giết mổ, vận chuyển kéo dài trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện sớm.

"Nếu không có phóng viên thâm nhập điều tra thì người dân còn bị qua mặt đến bao giờ. Hơn nữa đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, còn bao nhiêu vụ việc tương tự ở ngoài kia nữa đây?" - anh nói.

Bạn đọc Quốc Việt cũng để lại bình luận ngắn nhưng nhận được rất nhiều sự đồng tình từ cộng đồng mạng: "Người Việt đừng giết nhau bằng thực phẩm bẩn nữa".

Theo anh, điều khiến nhiều người đau lòng không chỉ là chuyện thịt heo chết bị đưa ra thị trường, mà còn ở chỗ những người làm ăn bất chấp ấy hiểu rất rõ hậu quả nhưng vẫn nhắm mắt thực hiện chỉ vì lợi nhuận.

"Phía sau những ký thịt giá rẻ là nguy cơ bệnh tật có thể đổ lên đầu bất kỳ ai. Có thể hôm nay là người lạ, nhưng ngày mai chính người thân mình hay thậm chí bản thân mình cũng ăn phải thực phẩm kiểu đó. Cuối cùng người Việt tự hại sức khỏe của người Việt" - anh bày tỏ.

Thịt heo sau đó được đưa ra thị trường đến tay người tiêu dùng.

Cần xử lý mạnh tay để người dân yên tâm

Bên cạnh sự phẫn nộ, nhiều ý kiến cũng kỳ vọng cơ quan chức năng sẽ truy đến cùng các đầu mối tiêu thụ, siết lại công tác kiểm tra để ngăn thực phẩm bẩn quay trở lại thị trường.

Bạn đọc Mỹ Linh nhận xét trong các vụ thực phẩm bẩn, người tiêu dùng vẫn là người chịu rủi ro lớn nhất. Chị mong cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên hơn thay vì chỉ xử lý theo đợt.

Anh Trần Đức, một công nhân làm việc tại khu công nghiệp ở Bình Dương (cũ), cho biết anh đặc biệt lo lắng khi đọc thông tin thịt heo chết bị đưa vào suất ăn công nghiệp bởi công nhân thường ăn theo suất cố định nên rất khó biết nguyên liệu đầu vào ra sao.

"Người lao động làm việc cực nhọc, bữa ăn giữa ca là thứ để bảo đảm sức khỏe. Nếu ngay cả suất ăn đó cũng không an toàn thì quá nguy hiểm" - anh nói.

Bạn đọc Kim Anh thì cho rằng cần truy trách nhiệm đến cùng với những đầu mối tiêu thụ, bởi nếu không có nơi mua thì thịt heo chết khó có thể tồn tại thành đường dây. Theo chị, vấn đề không chỉ nằm ở lò mổ chui mà còn ở khâu kiểm soát thị trường, vận chuyển và tiêu thụ thực phẩm.

"Người dân bình thường rất khó tự bảo vệ mình trước những kiểu làm ăn như vậy. Chưa kể người lớn còn khó bảo vệ mình thì những trẻ nhỏ phải làm sao. Đã có biết bao vụ ngộ độc cũng từ thực phẩm bẩn vậy mà đến nay vẫn không thể xử lý triệt để" - chị bày tỏ.