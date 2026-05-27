Sẽ bạt quả đồi như 'bom nổ chậm' đe dọa tỉnh lộ 14B 27/05/2026 14:08

(PLO)- Nhằm xóa bỏ điểm đen sạt lở đe dọa người đi đường trên tỉnh lộ 14B, chính quyền TP Huế sẽ chi hơn 17 tỉ đồng để bạt hạ một quả đồi và khắc phục sạt lở.

Trận mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 10-2025 gây hư hỏng nặng tại tuyến đường huyết mạch ở xã miền núi Long Quảng (TP Huế) khiến giao thông đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn hiện hữu.

Hiểm họa chực chờ trên tuyến đường huyết mạch

Tỉnh lộ 14B là trục đường huyết mạch, mang ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thương và đi lại giữa trung tâm xã Long Quảng với các khu vực lân cận của TP Huế.

Sau đợt mưa lịch sử năm ngoái, đoạn qua Km34+800 đã xuất hiện một vết nứt lớn, xé toạc mặt đường nhựa với chiều dài khoảng 20 m.

Đoạn đường bị nứt nẻ, phía trên là ngọn đồi với nhiều vết nứt nguy hiểm.

Những tác động của thời tiết cực đoan đã khiến quả đồi phía taluy dương xuất hiện nhiều rãnh nứt sâu thẳm. Kéo theo đó là tình trạng sạt trượt đất đá đổ tràn xuống lòng đường.

Dù hiện tại các phương tiện vẫn đang lưu thông qua khu vực này, nhưng những vết nứt tách trên sườn đồi như những quả bom nổ chậm, chực chờ đổ sập xuống bất cứ lúc nào nếu có mưa lớn kéo dài.

"Từ đợt mưa lũ tháng 10-2025, quả đồi nứt toác ra khiến bà con đi qua đây ai cũng rùng mình. Có những hôm mưa lớn, chúng tôi phải đi vòng hoặc chờ tạnh hẳn mới dám chạy xe qua," anh Trần Văn Bình (37 tuổi, ngụ ở xã Long Quảng) nói.

Bạt hạ quả đồi, chạy đua tiến độ trước mùa mưa bão

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Anh - Chủ tịch UBND xã Long Quảng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã tổ chức cảnh báo an toàn và có báo cáo đề nghị UBND TP Huế hỗ trợ khắc phục.

Mặt đường tỉnh lộ 14B bị nứt nẻ sau trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025.

Để phục vụ công trình thi công khẩn cấp, xã Long Quảng đang phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 để giải phóng mặt bằng. Dự án đi qua 14 thửa đất của 11 hộ dân nằm trong diện phải thu hồi.

Ông Lê Công Diễn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế cho hay dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh lộ 14B đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 17 tỉ đồng.

Khảo sát địa chất cho thấy đây không phải là điểm sạt lở bề mặt thông thường, mà đã hình thành một lớp nứt gãy sâu bên trong quả đồi. Do đó, việc xây dựng kè chắn đất thông thường sẽ không mang lại sự ổn định lâu dài.

Lực lượng chức năng gia cố tạm thời đảm bảo phương tiện lưu thông qua lại trên đường Tỉnh lộ 14B.

Theo đó, ngay sau khi có mặt bằng sạch, đơn vị thi công sẽ tiến hành bạt hạ toàn bộ phần quả đồi có nguy cơ sạt trượt xuống gần với cao độ của mặt đường. Tiếp đó, hệ thống mái taluy kiên cố và cống thoát nước đồng bộ sẽ được thi công nhằm triệt tiêu nguy cơ xói mòn, ngăn tái sạt lở.