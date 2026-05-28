Hoàn thành mái che do bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ Trường Tiểu học Diên Lạc, Khánh Hòa 28/05/2026 14:33

(PLO)- Công trình mái che có tổng vốn 550 triệu đồng do bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ Trường Tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa) đã hoàn thành.

Sáng 28-5, tại buổi tổng kết năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Diên Lạc, xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ bàn giao công trình mái che sân trường.

Đây là công trình do bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ.

Dù buổi lễ 7 giờ 30 mới diễn ra, nhưng từ sáng, gần 700 em học sinh của trường đồng phục chỉnh tề có mặt tại sân trường.

Công trình mái che do bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM hỗ trợ cho Trường Tiểu học Diên Lạc đã hoàn thành. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM bàn giao công trình cho Ban giám hiệu trường Tiểu học Diên Lạc. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Lúc chưa có mái che, mỗi khi mùa nắng đến các em rất cực, nhất là các lớp có giờ thể dục. Lúc đó các thầy phải cho học sinh vào nhà ăn phía sau trường để học vì trời nắng. Từ khi có mái che do Báo Pháp Luật TP.HCM tài trợ, các em đã vô tư nô đùa, học thể dục bất kỳ giờ nào cũng không sợ nắng nóng hay mưa nữa” - cô Phạm Thị Nhật Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A bày tỏ.

“Hồi trước tụi em chỉ ra sân trường chơi khi trời mát, còn lúc nắng hay mưa đều phải ngồi trong lớp. Từ khi có mái che chúng em được thoải mái nô đùa, học tập giữa sân trường mà không lo lắng gì” - em Nguyễn Hoàng Kiều Ngân, học sinh lớp 5A, vui mừng nói.

Khi có mái che, học sinh an tâm ngồi giữa sân trường sinh hoạt. Ảnh: XUÂN HOÁT

Người dân Khánh Hòa chưa thể quên chỉ cách đây bảy tháng, trận mưa lũ lịch sử quét qua đã gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng cơ sở vật chất, trong đó có Trường Tiểu học Diên Lạc.

Niềm vui của các em học sinh trong ngày tổng kết. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Lúc đó đoàn công tác của UBND TP.HCM cùng Báo Pháp Luật TP.HCM đến kịp thời hỗ trợ cho nhà trường. Báo Pháp Luật TP.HCM đã hỗ trợ sách vở, quần áo, kinh phí; đồng thời trao 600 triệu đồng để nhà trường xây dựng mái che. Nhà trường rất cảm kích trước sự ủng hộ hết sức thiết thực của các nhà hảo tâm và bạn đọc và Báo Pháp Luật TP.HCM" - thầy Sơn xúc động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM, nói hy vọng công trình mái che sẽ giúp các em học tập, vui chơi an toàn hơn. "Tôi tin chắc bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ rất hài lòng"- bà Trang chia sẻ.

100 suất học bổng được trao tận tay các em học sinh trong ngày lễ tổng kết năm học. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dịp này, đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM cũng trao 100 suất học bổng, trị giá mỗi suất 500.000 đồng, cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi của Trường Tiểu học Diên Lạc.