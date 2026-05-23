TP.HCM: Ra mắt tuyến đường kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm - trật tự đô thị 23/05/2026 13:17

(PLO)- Việc xây dựng tuyến đường kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm – trật tự đô thị không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và hiện đại.

Ngày 23-5, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tuyến đường kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm - trật tự đô thị” trên đường Song Hành.

Mô hình được triển khai trên đoạn đường Song Hành (từ đường Đỗ Mười đến đường Nguyễn Ảnh Thủ), dài khoảng 1,25 km, nơi tập trung hơn 250 điểm kinh doanh. Trong đó có khoảng 100 điểm bán thức ăn đường phố lưu động và 150 cơ sở kinh doanh cố định.

Theo UBND phường Trung Mỹ Tây, đây là khu vực có hoạt động mua bán sôi động, phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

“Tuyến đường kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm - trật tự đô thị” trên đường Song Hành phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM cho biết an toàn thực phẩm và trật tự đô thị là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, mỹ quan đô thị và chất lượng cuộc sống.

Ông Lâm cho biết thời gian qua, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm và trật tự đô thị. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành đầy đủ quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Hải Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

“Việc xây dựng tuyến đường kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm – trật tự đô thị không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và hiện đại” – ông Lâm nói.

Theo lãnh đạo phường, mô hình cũng đánh dấu sự chuyển đổi trong công tác quản lý, từ xử lý vi phạm đơn thuần sang kết hợp tuyên truyền, hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ kinh doanh.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND phường yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng trái phép và các hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Các hộ kinh doanh được yêu cầu tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn gốc thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường và chấp hành quy định về trật tự đô thị.

Video: Phường Trung Mỹ Tây ra mắt tuyến đường kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm, trật tự đô thị trên đường Song Hành.

Ông Trần Kim Long, hộ kinh doanh thực phẩm trên đường Song Hành cho biết việc địa phương triển khai mô hình “Tuyến đường kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm - trật tự đô thị” giúp các hộ kinh doanh nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong quá trình buôn bán.

“Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến bảo quản và phục vụ khách hàng. Các hộ kinh doanh sẽ ưu tiên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực buôn bán, không lấn chiếm lòng lề đường và chấp hành đúng quy định của địa phương.

Người kinh doanh thực phẩm muốn buôn bán lâu dài thì trước hết phải đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu. Khi người dân ăn uống an tâm, tin tưởng thì việc kinh doanh mới bền vững và có uy tín. Chúng tôi cũng mong tuyến đường ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn để tạo hình ảnh tốt cho địa phương và thu hút khách đến mua sắm, ăn uống” - ông Long chia sẻ.

Ông Trần Kim Long, hộ kinh doanh thực phẩm trên đường Song Hành. Ảnh: TRẦN MINH

UBND phường Trung Mỹ Tây cũng khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở ăn uống bảo đảm vệ sinh, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và phản ánh kịp thời cho chính quyền khi phát hiện các trường hợp vi phạm.

Các hộ kinh doanh tại phường Trung Mỹ Tây cam kết sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, buôn bán. Ảnh: TRẦN MINH