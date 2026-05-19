Bộ Công an bỏ thủ tục thu thập ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước 19/05/2026 15:07

(PLO)- Bộ Công an bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực căn cước, định danh điện tử, trong đó có thủ tục thu thập thông tin sinh trắc học ADN và giọng nói của công dân.

Vừa qua,Bộ Công an đã ban hành Quyết định 2079/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý căn cước, định danh và xác thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Ảnh minh họa. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đáng chú ý, quyết định này bãi bỏ thủ tục thu nhận, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN và giọng nói vào Cơ sở dữ liệu căn cước ở cả cấp trung ương và địa phương.

Như vậy, các thủ tục liên quan việc bổ sung dữ liệu ADN, giọng nói vào hệ thống dữ liệu căn cước sẽ không còn được triển khai như trước.

Ngoài ra, Quyết định 2079/QĐ-BCA cũng bãi bỏ nhiều thủ tục khác như tích hợp, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên thẻ căn cước; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, người nước ngoài; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu...

Trước đó, trong quá trình triển khai Luật Căn cước, ADN và giọng nói được bổ sung vào nhóm dữ liệu sinh trắc học nhằm phục vụ công tác đối chiếu, xác thực thông tin cá nhân trong một số trường hợp cần thiết.

Theo hướng dẫn cũ, dữ liệu ADN và giọng nói được cập nhật trên cơ sở tự nguyện của công dân hoặc thông qua dữ liệu đã có tại cơ quan, tổ chức được phép quản lý.