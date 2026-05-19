Luật sư không cần điều kiện "đã hành nghề 2 năm liên tục" khi thành lập công ty luật 19/05/2026 12:36

(PLO)- Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 7-4-2026 của Chính phủ quy đã bỏ thủ tục luật sư phải chứng minh đã có ít nhất 2 năm hành nghề liên tục khi thành lập tổ chức hành nghề luật sư.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.16/2026 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Không cần chứng minh thời gian hành nghề

Điều 32 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức

Do đó, để thành lập văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tham gia thành lập công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì thành phần hồ sơ đăng ký phải có tài liệu chứng minh luật sư đã có ít nhất 2 năm liên tục hành nghề.

Tuy nhiên, khoản II Mục 2 Phụ lục I.10 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 7-4-2026 đã quy định các thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư theo hướng đơn giản hơn.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 35 của Luật Luật sư 2006, gồm:

Thứ nhất, Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất;

Thứ hai, dự thảo Điều lệ của công ty luật;

Thứ ba là bản sao hoặc bản sao điện tử giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Tổ chức hành nghề luật sư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, kể từ ngày 15-4-2026, khi đề nghị thành lập tổ chức hành nghề LS, LS không còn phải chứng minh mình đã có ít nhất 2 năm hành nghề liên tục nữa.

Thay đổi rào cản hành chính cứng nhắc

Theo Ths Nguyễn Đức Hiếu, Nghị quyết số 66.16 được ban hành căn cứ theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật... là một quyết sách cải cách mang tính bước ngoặt trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý.

Về nguyên tắc chung, một điều kiện luật định (trong trường hợp này là Điều 32 Luật Luật sư) chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi một văn bản Luật.

Tuy nhiên, điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội đã cho phép một cơ chế đặc biệt nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật Cụ thể, trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo quy định, Chính phủ được ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết do Chính phủ trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại phiên họp, kỳ họp gần nhất.

Đó là lý do Nghị quyết số 66.16/2026 của Chính phủ được phép quy định việc bỏ thủ tục chứng minh luật sư đã hành nghề hai năm liên tiếp.

Trước đó, tại hồ sơ thẩm định dự thảo chính sách sửa đổi Luật Luật sư cũng đã có ý kiến đề xuất luật sư được thành lập tổ chức hành nghề luật sư ngay mà không cần chờ sau hai năm. Bộ Tư pháp cho biết sẽ tiếp thu ý kiến và thể hiện tại dự thảo Luật Luật sư sửa đổi.

Trao đổi thêm, ThS Hiếu nhận định Nghị quyết của Chính phủ phản ánh sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy quản lý nhà nước, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát sang trao quyền và trách nhiệm.

Trong nhiều năm qua, yêu cầu phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục được xem là "lá chắn" đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy quy định này mang nặng tính hình thức. Việc chứng minh qua hợp đồng lao động hay xác nhận của Đoàn luật sư không thực sự phản ánh năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp hay khả năng phục vụ khách hàng.

Ngược lại, nó vô tình tạo ra rào cản cho các luật sự có thể gia nhập thị trường, thậm chí hạn chế cơ hội của những luật sư trẻ tài năng, có năng lực thực tiễn nhưng chưa đủ "thâm niên giấy tờ".

Việc chuyển từ "tiền kiểm nặng về điều kiện" sang "hậu kiểm dựa trên trách nhiệm" thể hiện sự đổi mới trong quản lý nhà nước. Nhà nước không còn đứng ra bảo hộ chất lượng bằng giấy phép đầu vào, mà để thị trường sàng lọc qua cạnh tranh, để khách hàng đánh giá qua dịch vụ, và để các cơ chế kỷ luật nghề nghiệp xử lý những vi phạm.