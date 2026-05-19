Mới: Cây xăng không bán xăng sinh học E10 từ 1-6 sẽ bị xử lý 19/05/2026 10:19

(PLO)- Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải hoàn tất chuyển đổi và triển khai bán xăng E10 đúng lộ trình từ ngày 1-6, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Ngày 19-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra việc triển khai xăng sinh học E10 nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình từ ngày 1-6 tới đây.

Theo văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, việc triển khai căn cứ Thông tư 50/2025 quy định tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Cơ quan quản lý cho biết mục tiêu là bảo đảm việc chuyển đổi sang xăng E10 diễn ra đồng bộ, hiệu quả, tránh tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng thị trường.

Từ nay đến hết 31-5, Sở Công Thương các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền tới doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình chuyển đổi.

Ảnh: AH

Song song đó, Sở Công Thương các địa phương phải giám sát chặt việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gồm bồn bể, trụ bơm và hệ thống phục vụ kinh doanh xăng sinh học E10. Các cửa hàng phải hoàn tất chuyển đổi và triển khai bán xăng sinh học E10 đúng lộ trình từ ngày 1-6, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Từ thời điểm 1-6, Sở Công Thương các địa phương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình; các hành vi găm hàng gây khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán không có lý do chính đáng; mập mờ trong chỉ dẫn giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; hoặc đầu cơ, tăng giá bất hợp lý…

Đáng chú ý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các cấp và công chức phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cửa hàng không chấp hành lộ trình chuyển đổi, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện, xử lý.