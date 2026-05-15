BizTech: Khi công nghệ trở thành lõi vận hành doanh nghiệp thời AI 15/05/2026 09:35

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang trở thành nền tảng cốt lõi định hình mô hình kinh doanh. Xu hướng “BizTech”(kết hợp giữa kinh doanh và công nghệ) đang nổi lên như một chuẩn mực vận hành mới của nền kinh tế số.

BizTech trở thành năng lực sống còn

Các báo cáo công nghệ toàn cầu gần đây cho thấy ranh giới giữa “business” (kinh doanh) và “technology” (công nghệ) đang dần biến mất. Xu hướng BizTech hiện không còn giới hạn ở các tập đoàn công nghệ lớn. AI và điện toán đám mây đang giúp công nghệ trở nên “phổ cập” hơn với cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, chuyển đổi số đang dần trở thành yếu tố sống còn để duy trì năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia nhận định doanh nghiệp tương lai sẽ không được phân loại theo ngành nghề truyền thống, mà theo năng lực khai thác dữ liệu và công nghệ.

Xu hướng tích hợp công nghệ vào kinh doanh (BizTech) ngày càng rõ.

Sự bùng nổ của AI và xu hướng BizTech đang kéo theo một thay đổi lớn trong vai trò của các công ty công nghệ. Nếu trước đây doanh nghiệp công nghệ chủ yếu cung cấp phần mềm hoặc hạ tầng kỹ thuật, thì hiện nay họ đang dần trở thành lực lượng tham gia trực tiếp vào việc tái cấu trúc mô hình kinh doanh, vận hành và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nói cách khác, công ty công nghệ không còn chỉ bán công cụ hay phần mềm mà đang trở thành bên thiết kế “hạ tầng vận hành số” cho doanh nghiệp hiện đại.

Trong bối cảnh AI và chuyển đổi số đang tái định hình mô hình vận hành doanh nghiệp trên toàn cầu, Hội nghị & Triển lãm kết nối B2B chuyển đổi số BizTech 2026 diễn ra trong hai ngày 12 & 13-5-2026 tại Khách sạn Rex, TP.HCM. Chương trình quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp (C-levels), 50+ diễn giả cùng nhiều đơn vị công nghệ hàng đầu.

Với chủ đề xuyên suốt “Kỷ nguyên AI Agentic - Tự động hóa vận hành và động lực tăng trưởng mới”, BizTech 2026 tập trung vào những xu hướng công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh hiện nay, đặc biệt là vai trò của AI trong tự động hóa vận hành, tối ưu hiệu suất và tái cấu trúc mô hình doanh nghiệp.

Chuyên gia Trần Việt Thắng, TNTech chia sẻ về vai trò của AI Agentic trong công tác phòng chống rửa tiền (AML).

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu, BizTech 2026 còn tổ chức hoạt động triển lãm và BizMatching, tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ, qua đó thúc đẩy hợp tác, tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới trong thời đại AI-driven business.

Bức tranh ứng dụng công nghệ hiện nay

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm tại BizTech 2026 là phần hội thảo chuyên đề xoay quanh các chủ đề: chuyển đổi số trong ngành tài chính - ngân hàng; an ninh mạng trong kỷ nguyên AI; bán lẻ, thương mại điện tử và logistic 4.0; sản xuất và chuỗi cung ứng.

Với kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai các dự án chuyển đổi số trong các lĩnh vực như tài chính, bất động sản, bán lẻ và quản lý trải nghiệm khách hàng, chia sẻ từ các đại diện của TNTech xoay quanh việc ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành doanh nghiệp đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Ông Đỗ Huy Hoàng, TNTech trình bày về ứng dụng AI trong quản lý tài sản.

Cách AI và dữ liệu giúp doanh nghiệp chuyển từ mô hình vận hành phản ứng sang mô hình vận hành dự báo, tối ưu hiệu quả quản trị tài sản ra sao đã được ông Đỗ Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Quản lý và Vận hành BĐS của TNTech chia sẻ qua tham luận với chủ đề “Từ phản ứng bị động đến vận hành dự báo: AI & Data đang tái định nghĩa quản lý tài sản”.

Trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng, ông Trần Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc TNTech đã chia sẻ về vai trò của AI Agentic trong công tác phòng chống rửa tiền (AML), tự động hóa phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực tài chính với tham luận “AI Agentic trong AML: Từ dữ liệu đến quyết định thông minh”.

Tham luận của bà Phạm Thị Yến, Giám đốc Thiết kế Trải nghiệm khách hàng TNTech mang đến những bài học về ứng dụng AI để hợp nhất dữ liệu đa điểm chạm, cá nhân hóa trải nghiệm và nâng cao hiệu quả tương tác khách hàng trong môi trường kinh doanh đa kênh. Nội dung tham luận tập trung vào việc “Kiến tạo hành trình khách hàng với AI: Kết nối dữ liệu rời rạc, tối ưu trải nghiệm xuyên suốt”.

Phạm Thị Yến, TNTech chia sẻ kinh nghiệm kiến tạo hành trình khách hàng với AI.

Điểm chung trong các chia sẻ của TNTech là cách tiếp cận công nghệ từ bài toán vận hành thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

TNTech là đơn vị đã tham gia triển khai nhiều chương trình số hóa hạ tầng vận hành tại các đơn vị thành viên của ROX Group (Tập đoàn đa ngành với 30 năm xây dựng và phát triển), qua đó giúp Tập đoàn mang đến nhiều giá trị thuận ích cho khách hàng và đối tác. Ngoài ra, TNTech cũng tham gia triển khai nhiều dự án tại các doanh nghiệp, đối tác hàng đầu khác như BIDV, Việt Á Bank, Phát Đạt Holdings,…

Sự tham gia của đội ngũ chuyên gia TNTech tại BizTech 2026 từ góc nhìn thực tế sẽ giúp làm rõ bức tranh ứng dụng công nghệ hiện nay không còn dừng ở số hóa quy trình, mà đang tiến tới xây dựng các mô hình vận hành thông minh dựa trên AI, dữ liệu và khả năng tự động hóa toàn diện.