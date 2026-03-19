ROX Group đồng hành kiến tạo trải nghiệm văn hóa đô thị 19/03/2026 17:27

(PLO)- Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới những buổi biểu diễn nghệ thuật hàn lâm đã trở thành một phần của đời sống đô thị. Thời gian qua, ROX Group đã đồng hành cùng các đơn vị chuyên môn lan tỏa tinh hoa nghệ thuật đến đông đảo đảo khán giả trong nước.

Nhiều thành phố lớn trên thế giới, những buổi biểu diễn nghệ thuật hàn lâm từ lâu đã trở thành một phần của nhịp sống đô thị. Những khán phòng lộng lẫy của các thánh đường nghệ thuật mỗi mùa vẫn sáng đèn với những tác phẩm kinh điển của nghệ thuật hàn lâm.

Và trong dòng chảy ấy, khán giả Hà Nội cũng sẽ có cơ hội bước vào thế giới của ballet cổ điển khi các nghệ sĩ của nhà hát Russian State Ballet sẽ trình diễn hai kiệt tác nổi tiếng: Kẹp hạt dẻ, Romeo và Juliet trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong ba đêm 25, 26, 27-3 tới.

Kẹp hạt dẻ đưa khán giả bước vào thế giới cổ tích qua âm nhạc và những bước nhảy ballet.

Tập đoàn ROX (ROX Group) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) là hai đơn vị đồng hành để cùng đưa những giá trị nghệ thuật tinh hoa của ballet Nga đến gần hơn với công chúng.

Đại diện ROX Group cho biết: “Trong một thế giới chuyển động nhanh, những trải nghiệm nghệ thuật đòi hỏi sự lắng lại như ballet hay nhạc giao hưởng càng trở nên quý giá. Chúng nuôi dưỡng chiều sâu cảm xúc và góp phần định hình gu thưởng thức tinh tế. Việc mang những kiệt tác ballet thế giới đến Hà Nội là cách chúng tôi góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững đến cộng đồng”.

Trong hành trình 30 năm kiến tạo, ROX Group đã tạo dấu ấn qua nhiều dự án góp phần định hình diện mạo phát triển của các địa phương, từ những khu đô thị hiện đại, những khu công nghiệp tạo sinh kế, đến các dự án năng lượng tái tạo.

Đằng sau các công trình ấy là một triết lý phát triển nhất quán: kiến tạo những cộng đồng sống chất lượng, nơi con người vừa có điều kiện để làm việc và sinh sống, vừa có cơ hội tận hưởng những giá trị tốt đẹp của đời sống. Những đóng góp bền bỉ của ROX Group góp phần nâng tầm chất lượng sống của cộng đồng, mang giá trị Việt lan tỏa và vươn xa hơn nữa.

Những chương trình nghệ thuật hàn lâm góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của các đô thị hiện đại.

Từ nền tảng ấy, tầm nhìn kiến tạo - vươn xa của ROX Group dần mở rộng sang một chiều kích khác - đời sống văn hóa tinh thần. Sự đồng hành của doanh nghiệp với những chương trình nghệ thuật hàn lâm là sự chung tay góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa của đô thị.

Bởi ở các đô thị lớn trên thế giới, sự phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ kinh tế, mà còn bằng mức độ phong phú của đời sống văn hóa. Những buổi biểu diễn ballet, opera, nhạc giao hưởng hay nhạc thính phòng… trở thành một phần của nhịp sống đô thị, nơi con người tìm thấy sự rung động tinh tế của cái đẹp và khoảng lặng cần thiết giữa dòng chảy hiện đại. Từ những sân khấu rực sáng, những nhịp cầu cảm xúc được mở ra, kết nối con người với nghệ thuật, với di sản văn hóa và với khát vọng hướng tới một tương lai rực rỡ hơn.