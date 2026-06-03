Đấu giá lại sân vận động Chi Lăng, hạ giá còn 9.550 tỉ đồng 03/06/2026 15:36

(PLO)- Sau lần đấu giá đầu tiên với giá khởi điểm hơn 9.700 tỉ đồng không có người tham gia, sân Chi Lăng được hạ giá còn 9.550 tỉ đồng.

Ngày 3-6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng cho hay đã có thông báo mới về đấu giá tài sản sân vận động Chi Lăng. Đơn vị có tài sản là Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng.

Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Giá khởi điểm tài sản đấu giá là 9.550 tỉ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến từ lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 3-7-2026.

Sân vận động Chi Lăng tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại phiên đấu giá trước đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng cho hay không có khách hàng tham gia đấu giá với giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng, bước giá là 90 tỉ đồng.

Như PLO đã thông tin, THADS TP Đà Nẵng đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1), các bản án và quyết định thi hành án liên quan.

Theo đó, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, có nghĩa vụ liên đới cùng hai công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng hơn 4.100 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án gồm khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

THADS TP Đà Nẵng đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm 408 triệu đồng, nợ gốc hơn 466 tỉ đồng. Số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là hơn 3.665 tỉ đồng và lãi phát sinh.

Quá trình tổ chức thi hành án, xử lý tài sản đối với quyền sử dụng đất tại khu phức sân vận động Chi Lăng có khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên đến nay, một số vướng mắc pháp lý đã được giải quyết để THADS TP Đà Nẵng có căn cứ xử lý tài sản nêu trên.

THADS TP Đà Nẵng đã thực hiện quy trình, thủ tục kê biên, thẩm định giá tài sản để bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất tại khu phức hợp sân vận động Chi Lăng theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả thẩm định giá tài sản các quyền sử dụng đất tại đây gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 thửa đất có giá trị hơn 9.706 tỉ đồng.