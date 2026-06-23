Sân bay Buôn Ma Thuột sẽ có 2 đường băng, 2 nhà ga, phục vụ 7 triệu khách mỗi năm 23/06/2026 17:36

(PLO)- Quy hoạch mới đặt mục tiêu đưa sân bay Buôn Ma Thuột trở thành đầu mối hàng không quan trọng của khu vực, với hai đường băng, hai nhà ga và công suất đạt 7 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch sân bay Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Theo quy hoạch, sân bay Buôn Ma Thuột đặt tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, là sân bay dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự.

Giai đoạn đến năm 2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Công suất khai thác dự kiến đạt khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay tiếp tục khai thác các dòng máy bay thân hẹp như A320, A321 và các loại tương đương.

Sân bay Buôn Ma Thuột được xác định là cảng hàng không quốc nội. Ảnh: CTV

Về hạ tầng, giai đoạn này giữ nguyên đường băng hiện hữu. Nhà ga hành khách T1 sẽ được mở rộng để nâng công suất phục vụ lên khoảng 3 triệu khách mỗi năm.

Cùng với đó, sân đỗ máy bay được mở rộng lên khoảng 10 vị trí đỗ. Khu nhà ga hàng hóa được quy hoạch ở phía Đông nhà ga hành khách với công suất khoảng 10.000 tấn mỗi năm.

Đến năm 2050, sân bay Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ cấp 4C nhưng tăng mạnh quy mô khai thác, đạt khoảng 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Để đạt công suất trên, sân bay sẽ được bổ sung đường băng thứ hai dài 2.400 m, rộng 45 m. Đường băng mới nằm về phía Bắc, cách tim đường băng hiện hữu khoảng 275 m và phục vụ khai thác lưỡng dụng.

Khi hoàn thành, sân bay sẽ có hai đường băng cùng hệ thống tiếp cận hạ cánh được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khai thác trong dài hạn.

Ở khu hành khách, quy hoạch bổ sung nhà ga T2 với công suất khoảng 4 triệu khách mỗi năm. Kết hợp với nhà ga T1 hiện hữu, tổng công suất toàn sân bay sẽ đạt khoảng 7 triệu khách mỗi năm.

Sân đỗ máy bay cũng được mở rộng lên khoảng 27 vị trí đỗ. Nhà ga hàng hóa tiếp tục được đầu tư để nâng công suất lên 15.000 tấn mỗi năm.

Theo hồ sơ quy hoạch, tổng diện tích đất sân bay Buôn Ma Thuột khoảng 511,92 ha. Trong đó, diện tích do hàng không dân dụng quản lý khoảng 140,18 ha; diện tích dùng chung do hàng không dân dụng quản lý khoảng 260,04 ha; phần đất quân sự khoảng 84,59 ha và đất do công an quản lý khoảng 27,11 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch và triển khai các bước quản lý tiếp theo.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan công bố, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch; rà soát việc sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh và quy hoạch địa phương nhằm bảo đảm đồng bộ giữa các quy hoạch.