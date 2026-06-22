Xe buýt Vũng Tàu – Bình Châu đổi lộ trình, tăng kết nối khu vực trung tâm Bà Rịa 22/06/2026 10:53

(PLO)- Từ ngày 22-6, tuyến xe buýt số 72-4 Bến xe Vũng Tàu - Bình Châu chính thức điều chỉnh lộ trình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, tăng cường kết nối giao thông công cộng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết tuyến xe buýt 72-4 vẫn giữ nguyên điểm đầu tại Bến xe Vũng Tàu và điểm cuối tại Trạm xe buýt Bình Châu. Tuy nhiên, lộ trình được điều chỉnh để đi qua khu vực trung tâm TP Bà Rịa, trong đó có Bệnh viện Bà Rịa và nhiều tuyến đường trọng điểm.

Việc điều chỉnh giúp hành khách thuận tiện hơn khi di chuyển giữa TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc; đồng thời tăng khả năng tiếp cận các cơ sở y tế, khu dân cư, trung tâm hành chính và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tuyến xe buýt số 72-4 (Bến xe Vũng Tàu - Bình Châu) chính thức điều chỉnh lộ trình hoạt động. Ảnh: TTQLGTCC

Tuyến có chiều dài khoảng 79 km, sử dụng xe Samco và Bahai từ 40-50 chỗ. Thời gian hoạt động từ 4 giờ 30 đến 17 giờ hằng ngày, thời gian thực hiện mỗi chuyến khoảng 150 phút, giãn cách từ 20-30 phút/chuyến.

Giá vé được tính theo cự ly di chuyển, dao động từ 20.000 đồng đến 65.000 đồng/lượt.

Theo lộ trình mới, xe sẽ đi qua các tuyến đường chính như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Hồng Phong, Ba Cu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn An Ninh, 30 Tháng 4, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 51 và khu vực trung tâm TP Bà Rịa trước khi tiếp tục hành trình đến Bình Châu.

Tuyến 72-4 là một trong những tuyến xe buýt liên tỉnh quan trọng, kết nối trung tâm TP Vũng Tàu với khu vực Bình Châu - nơi tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng, suối khoáng nóng và các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng.

Việc điều chỉnh lộ trình được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân và du khách, đồng thời góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong các chuyến đi hằng ngày.

Hành khách có thể đón xe tại các điểm dừng, nhà chờ hiện hữu dọc theo hành trình tuyến.