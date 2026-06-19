EVNCPC làm việc với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk: Tối ưu quy hoạch nguồn điện, vận hành an toàn lưới điện 19/06/2026 10:14

(PLO)- Sáng ngày 16-6, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk nhằm trao đổi, rà soát và đánh giá hợp phần quy hoạch mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Buổi làm việc tập trung phân tích khả năng giải tỏa công suất các nguồn điện theo quy hoạch, đồng thời đề xuất các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, EVNCPC cho biết hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với thách thức lớn khi tốc độ phát triển nguồn điện cao hơn rất nhiều so với nhu cầu phụ tải thực tế. Đến năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được cấp điện từ 5 trạm biến áp 220kV với tổng dung lượng 1.655MVA và 28 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng 1.338MVA. Tổng công suất lắp đặt các nguồn điện trên địa bàn đạt hơn 3.037MW, cùng với 628MW điện mặt trời mái nhà, nâng tổng công suất nguồn điện toàn tỉnh lên khoảng 3.665MW.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Phó Tổng giám đốc EVNCPC trao đổi, đánh giá hợp phần quy hoạch mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong khi đó, công suất phụ tải cực đại của toàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 512MW, tăng so với mức 451MW của năm 2025. Như vậy, tổng công suất nguồn điện hiện cao gấp khoảng 4,5 lần nhu cầu phụ tải cực đại. Điều này khiến nhiều đường dây, TBA 110kV phải thường xuyên vận hành trong điều kiện mang tải cao để truyền tải công suất từ các nhà máy điện lên hệ thống điện quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ quá tải và sự cố vận hành.

Theo dự báo, khoảng cách giữa nguồn điện và nhu cầu phụ tải sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Đến năm 2030, công suất phụ tải cực đại của tỉnh dự kiến đạt 1.096MW, trong khi tổng công suất nguồn điện theo quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030 có thể đạt khoảng 10.611MW, tương đương gần 10 lần công suất phụ tải cực đại. Trong cơ cấu nguồn điện, điện mặt trời và điện gió tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, lần lượt khoảng 51% và 31%.

Trước áp lực giải tỏa công suất ngày càng lớn, EVNCPC và Công ty Điện lực Đắk Lắk đã chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện. Hiện nay, 24/28 trạm biến áp 110kV trên địa bàn đã đáp ứng tiêu chí vận hành N-1, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Các trạm còn lại gồm Ea Kar, Krông Bông và Hòa Bình 2 đang được triển khai các dự án đầu tư để sớm đáp ứng tiêu chuẩn vận hành này.

Bà Nguyễn Thị Thu An - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk trao đổi với đoàn EVNCPC tại buổi làm việc.

Đặc biệt, EVNCPC đang tập trung nguồn lực triển khai 10 dự án lưới điện trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 886 tỷ đồng. Trong đó có 09 dự án xây dựng mới hoặc nâng công suất các trạm biến áp 110kV gồm Lắk, M’Đrắk, Hòa Bình 3, Krông Búk 2, Krông Ana, Tuy An, Ea Kar, Hòa Bình 2 và Cư M’Gar; cùng dự án xây dựng mới đường dây 110kV Hòa Bình 2 - Buôn Đôn.

Các công trình này sẽ góp phần nâng cao năng lực truyền tải, đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải và giải tỏa công suất nguồn điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dự án xây dựng mới hoặc nâng công suất các trạm biến áp 110kV gồm Lắk, M’Đrắk đã triển khai từ năm 2023 đến nay vẫn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, làm ảnh hưởng đến cấp điện cho các khu vực này.

Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2025 - 2030 sẽ có thêm 12 nhà máy điện với tổng công suất khoảng 1.020MW dự kiến đấu nối vào lưới điện 110kV. Qua tính toán kỹ thuật, EVNCPC nhận định việc đưa đồng thời các nguồn điện này vào vận hành có nguy cơ gây quá tải nghiêm trọng đối với một số phần tử lưới điện 110kV hiện hữu, đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều dự án năng lượng tái tạo.

Từ kết quả rà soát, EVNCPC kiến nghị đơn vị tư vấn quy hoạch và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tính toán phát triển nguồn điện phù hợp với khả năng tiếp nhận của lưới điện truyền tải các cấp điện áp 110kV, 220kV và 500kV; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các công trình lưới điện; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án lưới điện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.