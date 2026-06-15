EVNCPC: Điện tăng trưởng, dịch vụ bứt phá 15/06/2026 12:10

(PLO)- Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn miền Trung tiếp tục tăng cao, đặc biệt bước vào mùa nắng nóng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Điều này góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Theo EVNCPC, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân cũng như các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa trên địa bàn miền Trung.

Ghi nhận đến ngày 9-6-2026, công suất cực đại của hệ thống điện do EVNCPC quản lý đạt 4.904 MW vào ngày 8-6-2026. Mức này tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Công nhân kỹ thuật của EVNCPC sửa chữa lưới điện.

Song hành với sự tăng trưởng phụ tải, sản lượng điện thương phẩm của EVNCPC trong 5 tháng đầu năm đạt 11,64 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sản lượng điện thương phẩm trong một ngày đã đạt mức cao nhất là 102,6 triệu kWh vào ngày 8-6-2026, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, EVNCPC tiếp tục duy trì hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật và vận hành hệ thống điện. Tỷ lệ tổn thất điện năng trong 5 tháng đầu năm đạt 3,28%, giảm 0,11% so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn 0,37% so với kế hoạch năm đề ra là 3,65%.

Trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, EVNCPC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ. Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ đạt 100%. Đồng thời, tỷ lệ yêu cầu của khách hàng được giải quyết đúng thời gian cam kết cũng đạt 100%.

Công tác kinh doanh và bán điện tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực khi tỷ lệ bán lẻ trực tiếp đạt 98,2%, cao hơn 0,57% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 0,3% so với kế hoạch năm.

Đến nay, EVNCPC đã đưa điện lưới quốc gia đến 100% xã, phường trên địa bàn quản lý. Hơn 99,91% số hộ dân đã được sử dụng điện; riêng khu vực nông thôn đạt tỷ lệ 99,86% số hộ có điện.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNCPC đã hoàn thành và đưa vào vận hành 90 dự án lưới điện trong 5 tháng đầu năm. Các công trình này góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng khu vực miền Trung.

Khắc phục các sự cố để đảm bảo phục vụ nhân dân xuyên mùa nắng nắng.

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, EVNCPC còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Trong 5 tháng đầu năm, tổng công ty đã dành hơn 7,8 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh tại 7 tỉnh, thành phố miền Trung.

Nguồn kinh phí được huy động từ quỹ phúc lợi, quỹ tương trợ, nguồn sản xuất kinh doanh và sự đóng góp của hơn 11.000 cán bộ, công nhân viên EVNCPC. Các hoạt động nổi bật gồm chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà cho người nghèo; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê” cùng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa khác.

Nhằm chủ động bảo đảm cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm 2026, EVNCPC cho biết sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý vận hành hệ thống điện nhằm bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn 7 tỉnh miền Trung.

Đồng thời, EVNCPC đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải trong thời gian cao điểm nắng nóng; hạn chế tối đa tình trạng mất điện. Trong những ngày nhiệt độ tăng cao, đơn vị sẽ ngừng tất cả các công tác trên lưới điện có ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho khách hàng, bố trí lực lượng ứng trực để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, giảm thiểu thời gian mất điện.

EVNCPC cũng ưu tiên cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng như bệnh viện, nhà máy nước, các địa điểm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13-6-2026 và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của địa phương. Đặc biệt, công tác bảo đảm điện sẽ được chú trọng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026.